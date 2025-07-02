Αιχμηρή κριτική στον Στέφανο Κασσελάκη και τους συνεργάτες του «από την ΠΑΣΠ – ΑΣΟΕΕ» εξαπέλυσε εκ νέου ο Ευάγγελος Αντώναρος, ο οποίος μόλις χθες Τρίτη δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αποχώρησής του από το Κίνημα Δημοκρατίας.

Ο κ. Αντώναρος άφησε αιχμές για τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου που συγκάλεσε ο κ. Κασσελάκης, υπονοώντας ότι η πραγματική του πρόθεση είναι να διασφαλίσει εσωκομματικά οφέλη.

Σε σαρκαστικό τόνο, σχολίασε το λάθος στην ημερομηνία της πρόσκλησης, επισημαίνοντας ότι η επόμενη Παρασκευή είναι 12 και όχι 11 Ιουλίου, όπως αναγράφεται.

«Ούτε το ημερολόγιο δεν μπορούν να διαβάσουν σωστά οι “φωστήρες” της ΠΑΣΠ-ΑΣΟΕΕ που έχει συγκεντρώσει γύρω του. Και περιμένει κανείς από αυτούς να οργανώσουν σοβαρά ένα κόμμα; Γελοίο», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή του έρχεται μία ημέρα μετά την αποχώρηση του Νίκου Καρανίκα από το Κίνημα Δημοκρατίας, ο οποίος επίσης άφησε σαφείς αιχμές για την επιρροή της ΠΑΣΠ-ΑΣΟΕΕ στο πλευρό του κ. Κασσελάκη.

Αναλυτικά η ανάρτηση Αντώναρου:

Ο Stefanos Kasselakis συγκαλεί εκτάκτως συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Για να επεξεργασθεί, υποτίθεται οργανωτικά θέματα. Ο πραγματικός λόγος; Θέλει να εξασφαλίσει την στήριξη των μεσαίων στελεχών στην ένταση που προκλήθηκε με δική του υπαιτιότητα.

Πότε: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ - γράφει η πρόσκληση.

Μόνο που: Η Παρασκευή είναι 11 Ιουλίου.

Ούτε να διαβάσουν σωστά το ημερολόγιο δεν ξέρουν οι φωστήρες της ΠΑΣΠ-ΑΣΟΕΕ που έχει μαζέψει γύρω του.

Κι ύστερα περιμένει απο αυτούς να κάνουν σωστή πολιτική οργάνωση. Για γέλια!

