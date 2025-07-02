Η πορεία υλοποίησης τεσσάρων σημαντικών έργων, συνολικού προυπολογισμού 7 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Αττικής, στον Δήμο Π. Φαλήρου, εξετάστηκε κατά τη συνάντηση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά με τον δήμαρχο Γιάννη Φωστηρόπουλo, ενώ δρομολογήθηκαν και νέα παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα Αθηνών Χρήστου Θεοδωρόπουλου.

Συγκεκριμένα, κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο, με τη συμμετοχή των αντιδημάρχων, εξετάστηκαν τα χρονοδιαγράμματα και τα αρχικά βήματα υλοποίησης των εξής έργων:

Δημιουργία νέας πισίνας και ενεργειακή αναβάθμιση του παρακείμενου στο δημοτικό κολυμβητήριο χώρου, με προϋπολογισμό 1.850.000 ευρώ.

Κατασκευή αντιπλημμυρικών υποδομών, με τοποθέτηση αγωγών και φρεατίων ομβρίων σε σημεία συσσώρευσης υδάτων προϋπολογισμού 1.192.000 ευρώ.

Πλήρης ανακαίνιση του εμβληματικού Πολιτιστικού Κέντρου «Φλοίσβος» και ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου με προσθήκη ανελκυστήρα και εκπόνηση μελετών προσαρμογής του διατηρητέου κτηρίου, προϋπολογισμού 2.950.000 ευρώ.

Λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου, προϋπολογισμού 1.205.000 ευρώ.

Μετά τη σύσκεψη ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς σε δηλώσεις του τόνισε τη σημασία της έμπρακτης παρουσίας της Αυτοδιοίκησης στο πλευρό των πολιτών σημειώνοντας: «Εδώ, στο Παλαιό Φάληρο, σε συνεργασία με τον καλό μου φίλο και εργατικότατο δήμαρχο Γιάννη Φωστηρόπουλο και τη Δημοτική Αρχή, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε παρεμβάσεις που λύνουν χρόνια προβλήματα και αναδεικνύουν τις δυνατότητες της πόλης. Επενδύουμε σε έργα υποδομής, που ενισχύουν την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Στόχος μας είναι κάθε ευρώ των πολιτών να πιάνει τόπο και να επιστρέφει σε αυτούς με πολλαπλά οφέλη. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε με σχέδιο, διαφάνεια και αποφασιστικότητα, ώστε να αλλάξουμε την εικόνα της Αττικής, γειτονιά - γειτονιά, δήμο-δήμο. Στην Περιφέρεια Αττικής, προτεραιότητά μας είναι ο άνθρωπος και οι ανάγκες του».

Και πρόσθεσε: «Το ζητούμενο δεν είναι να λέμε λόγια, αλλά να λύνουμε προβλήματα. Όλα χρειάζονται σχεδιασμό, προσοχή και σοβαρότητα. Πίσω από τα έργα υπάρχουν άνθρωποι, γειτονιές, κοινωνίες. Όταν λέμε ότι θα κάνουμε π.χ. τέσσερα μεγάλα έργα σε έναν δήμο, πέρα από τα διαδημοτικά, στο τέλος πρέπει να μπορούμε να πούμε: "Το είπαμε, το κάναμε".

Κάθε έργο που υλοποιούμε έχει συγκεκριμένο σχέδιο ολοκλήρωσης, χρηματοδότηση και στόχευση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών. Αυτό ήταν και το μεγάλο μας άγχος τον πρώτο χρόνο της θητείας μας. Προσωπικά, προσπαθούσα να ιεραρχήσω τα έργα και να τα εντάξω στα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Καταλήξαμε σε 280+1 έργα για όλη την Αττική (το συν ένα είναι Μητροπολιτικό Πάρκο "Αέναον" στον Φαληρικό όρμο), τα οποία χρηματοδοτούνται από 19 διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Δεν είναι εύκολη άσκηση. Σήμερα, όμως, ξέρουμε πού πάμε, τι θέλουμε και κυρίως πώς θα το κάνουμε».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την συνάντηση εργασίας με τον περιφερειάρχη «έναν πολύ καλό φίλο ο οποίος χάρη στις γνώσεις του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, έχει συμβάλει αποφασιστικά στο να ξεμπλοκάρουμε ζητήματα που για χρόνια μας δημιουργούσαν προβλήματα».

Αναφερόμενος στα ζητήματα και τις δυσκολίες των έργων που εξετάστηκαν επισήμανε: «Ο κ. Χαρδαλιάς, όπως ξέρετε, έχει την ικανότητα να ξεπερνά τα εμπόδια που δυστυχώς συνεχίζουν να υπάρχουν και να δημιουργούν δυσκολίες. Δεν θα ξεχάσω την αποφασιστικότητά του στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όταν οι υπηρεσίες του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του υπουργείου, έπρεπε να επιλύσουν προβλήματα ώστε να προχωρήσει το έργο του Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης. Τότε, μπήκε μέσα, έκλεισε την πόρτα και είπε: "Δεν βγαίνετε μέχρι να βρεθεί λύση. Τα αιτήματα του δήμου είναι δίκαια και σωστά". Και έτσι έγινε».

Με το πέρας της συνάντησης, ο περιφερειάρχης συνοδευόμενος από τον δήμαρχο επισκέφθηκαν το υπό ανακαίνιση κτήριο «Φλοίσβος» και σημεία της παραλιακής ζώνης, όπου σχεδιάζεται η χάραξη νέου ποδηλατόδρομου/πεζόδρομου, ενταγμένου στο ευρύτερο πρόγραμμα ανάπλασης του παραλιακού μετώπου.

Πηγή: skai.gr

