Η Μέρκελ στην Αθήνα στην επέτειο του δημοψηφίσματος

Η πολυαναμενόμενη άφιξη της Άνγκελα Μέρκελ στην Αθήνα για την παρουσίαση της αυτοβιογραφίας της με τίτλο *«Ελευθερία»* συμπίπτει με μια ιδιαίτερη συγκυρία: τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από το δημοψήφισμα του 2015. Η παρουσία της πρώην καγκελαρίου στην ελληνική πρωτεύουσα, απόψε, έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο δύο από τις σημαντικότερες κρίσεις που διαχειρίστηκε η Γερμανίδα πολιτικός κατά τη διάρκεια της θητείας της.

Η Μέρκελ και η Ελλάδα: Μια σχέση κρίσεων

Κατά την πολυετή ηγεσία της, η Μέρκελ διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στη διαχείριση της ελληνικής κρίσης χρέους (2010-2018), ενώ σε δεύτερο επίπεδο συνδέθηκε και με την κορύφωση της προσφυγικής κρίσης το 2015. Όπως αναδεικνύει η παρούσα συγκυρία, το ελληνικό ακροατήριο συνεχίζει να ενδιαφέρεται έντονα για τις θέσεις της πρώην καγκελαρίου αναφορικά με τα μνημόνια, περισσότερο μάλιστα από τις απόψεις της για το προσφυγικό, σε αντίθεση με το γερμανικό ακροατήριο.

Δεν αποτελεί τυχαία επιλογή ο φετινός Ιούλιος για την επίσκεψη της Άνγκελα Μέρκελ –στην επέτειο του ελληνικού δημοψηφίσματος και όχι το φθινόπωρο, όταν θα συμπληρωθούν δέκα χρόνια από τη δική της ιστορική απόφαση να κρατήσει ανοιχτά τα γερμανικά σύνορα δηλώνοντας *«θα τα καταφέρουμε»* εν μέσω χιλιάδων προσφύγων.

Εντυπώσεις και υστεροφημία στην Ελλάδα

Η πρώην καγκελάριος αναμένεται να επιδιώξει να υπερασπιστεί την υστεροφημία της ενώπιον ενός ελληνικού κοινού που, για αρκετά χρόνια, τη θεωρούσε τον δεύτερο μεγαλύτερο «εχθρό» μετά τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Ωστόσο, σήμερα το κλίμα μοιάζει σαφώς πιο θετικό, καθώς η Μέρκελ φαίνεται να έχει κερδίσει στις συγκρίσεις με τους μεταγενέστερους ευρωπαίους ηγέτες.

Πληροφορίες:

Η εκδήλωση *«Άνγκελα Μέρκελ | Μια συζήτηση με τον Αλέξη Παπαχελά»* θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Ιουλίου, στις 18:30, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου της από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

Πηγή: Deutsche Welle

