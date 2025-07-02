«Το απόστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των αγροτικών επιδοτήσεων θα σπάσει, όπως έσπασε και το απόστημα των παράνομων συνταγογραφήσεων και του κυκλώματος των πολεοδομιών», τόνισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Δήλωσε ότι η εξιχνίαση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης, η οποία συνεργάστηκε με τις ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές, ώστε να καταλήξουμε στη δικογραφία.

«Φαίνεται ότι προκύπτουν και για κάποια φυσικά πρόσωπα ποινικές ευθύνες, οι οποίες θα εξεταστούν από τη δικαιοσύνη», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

«Η χώρα μας μέχρι τώρα έχει πληρώσει εκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα και δυστυχώς δεν αναζητήθηκαν τα λεφτά. Σε αυτό μπαίνει ένα τέλος. Τα χρήματα που δόθηκαν χωρίς να έπρεπε να δοθούν θα αναζητηθούν ξεκινώντας από τα περισσότερα προς τα λιγότερα, με όλες τις διαδικασίες». Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στο πλαίσιο αυτό μπαίνει η ΑΑΔΕ και η οικονομική αστυνομία.

Δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα τοποθετηθεί όταν έρθει η ώρα, ο ίδιος δεν μπορεί να προδικάσει την κυβερνητική στάση. Είπε πάντως ότι σε προσωπικό επίπεδο δεν έχει δει κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο για κυβερνητικό στέλεχος, ωστόσο η υπόθεση πρέπει να μελετηθεί.

«Η κυβέρνηση ακούει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης που έχουν τεκμηρίωση και τις κατηγορίες που έχουν λογικά επιχειρήματα. Αυτά που είναι εντελώς εκτός λογικής τα προσπερνάμε».

«Δεν προκύπτει θέμα για τον Γιάννη Κεφαλογιάννη»

Με αφορμή τις αναφορές κομμάτων της αντιπολίτευσης περί αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος σε περιφέρειες στην Κρήτη, υπογράμμισε ότι πρόκειται για ισχυρισμό εκτός οποιασδήποτε πραγματικότητας.

Σχετικά με τις πρόσφατες παραιτήσεις υφυπουργών, σημείωσε ότι οι αποφάσεις του πρωθυπουργού δεν αφορούν την υπόθεση αυτή καθ' αυτή, αλλά έγιναν για πολιτικούς λόγους, καθώς θεωρήθηκε ότι δεν συνάδουν οι συνομιλίες με την κυβερνητική ιδιότητα. Διαχώρισε την περίπτωση Βορίδη, λέγοντας ότι ήθελε ο ίδιος να υπερασπιστεί τον εαυτό του χωρίς να έχει θέση στην κυβέρνηση.

Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, εκτίμησε ότι δεν προκύπτει θέμα για τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, καθώς όπως είπε, η όποια αναφορά στο όνομά του έγινε από τρίτους, που μπορεί να είχαν στόχο να βλάψουν ένα πρόσωπο. Από τη δικογραφία δεν φαίνεται εμπλοκή και οι συνομιλίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν ακριβώς το αντίθετο.

«Πρόσβαση σε αγορά 6 τρισ. αν τελεσφορήσει η εξαγορά του ΧΑ από το Euronext»

Αναφερόμενος σε θέματα οικονομίας, χαρακτήρισε απόλυτη ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία την πρόταση που κατέθεσε το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο, το Euronext, για να αγοράσει το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Εξήγησε ότι αν τελεσφορήσει η διαπραγμάτευση, αυτό θα σημαίνει ότι οι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο εταιρείες θα έχουν πρόσβαση σε μια αγορά 6 τρισεκατομμυρίων, που σημαίνει ρευστότητα, θέσεις εργασίας και μια σειρά από αγοραπωλησίες που μπορούν να γίνουν.

Ο κ. Μαρινακης υπογραμμισε ακομη οτι αποτελουν ψηφο εμπιστοσυνης στην Ελλαδα οι συμπραξεις ξενων πανεπιστημιων με ελληνικα δημοσια πανεπιστημια, υπογραμμμιζοντας οτι εγκριθηκαν 74 κοινα μεταπτυχιακα.

Πηγή: skai.gr

