Κουτσούμπας για επιστολική ψήφο: Να αποσυρθούν το άθλιο και επικίνδυνο νομοσχέδιο και η τροπολογία

«Χωρίς περιστροφές, σας λέμε ευθέως, πως έχετε φέρει ένα επικίνδυνο, αντιδραστικό νομοσχέδιο, το οποίο αφορά στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, ένα αντισυνταγματικό νομοσχέδιο, το οποίο φυσικά δεν βελτιώνεται, μόνο απορρίπτεται. Και χτες με την τροπολογία που καταθέσατε, η οποία ουσιαστικά αποτελεί νέο νομοσχέδιο προκειμένου να επεκτείνετε την επιστολική ψήφο και στις εθνικές εκλογές για τους απόδημους του εξωτερικού, το κάνατε ακόμα πιο επικίνδυνο και αντιδραστικό» τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην ομιλία του στη Βουλή, επί του νομοσχεδίου της κυβέρνησης για την επιστολική ψήφο.

Είπε ότι έχουν τεράστιες ευθύνες για τη στήριξη που παρείχαν στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση.

Υπογράμμισε ότι με το νομοσχέδιο η κυβέρνηση «ανοίγει επικίνδυνους δρόμους για τη χειραγώγηση της ψήφου, αλλάζοντας τον ίδιο το χαρακτήρα της» και χαρακτήρισε το εν λόγω νομοσχέδιο «άλλο ένα νομοσχέδιο-έκτρωμα της κυβέρνησης κι αυτό δεν αλλάζει επειδή θα το στηρίξουν δήθεν προοδευτικά κόμματα».

Πρόσθεσε ότι είναι σαφές πως η κυβέρνηση ποντάρει «στη μέθοδο της "σαλαμοποίησης" των αλλαγών, τις οποίες θέλει να περάσει στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και τον εκλογικό νόμο».

Όπως εξήγησε η κυβέρνηση επανέφερε πρώτα το «απαράδεκτο και καλπονοθευτικό μπόνους στις βουλευτικές εκλογές, μετά κατάργησε τα κριτήρια που είχαν θεσπιστεί με ευρύτατη πλειοψηφία το 2019 για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων εκτός της Επικράτειας και τώρα φέρνει την επιστολική ψήφο και αλλάζει τον τρόπο κατανομής των εδρών στις ευρωεκλογές».

Επικαλούμενος τα λεχθέντα από τον εισηγητή της ΝΔ στην Επιτροπή έθεσε το ερώτημα αν «το επόμενο βήμα θα είναι η δυνατότητα να ψηφίζουν και οι Έλληνες του εξωτερικού που δεν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους».

Υπενθύμισε ότι το ΚΚΕ είχε προειδοποιήσει πως η κυβέρνηση πηγαίνει σε μια «τεραστίων διαστάσεων αλλοίωση του εκλογικού σώματος, συμπεριλαμβάνοντας ανθρώπους που δεν έχουν κανέναν πραγματικό δεσμό με τη χώρα, παρά μόνο συναισθηματικούς δεσμούς και αν, και κατά συνέπεια δεν θα υποστούν και τις συνέπειες της όποιας επιλογής τους, που σημαίνει βέβαια ότι μπορεί να είναι και πιο εύκολα χειραγωγήσιμοι».

Χαρακτήρισε «υποκρισία» τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης ότι «νοιάζεται για την ομογένεια», τονίζοντας «αν νοιάζεστε για την ομογένεια, κοιτάξτε να δώσετε λύσεις στα προβλήματά της» και προσθέτοντας «αν νοιάζεστε για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των ομογενών στις εκλογές, φτιάξτε περισσότερα εκλογικά τμήματα για να ψηφίζουν με φυσική παρουσία, όσοι έχουν πραγματικούς δεσμούς με τη χώρα, χωρίς να χρειάζεται να ταξιδεύουν χιλιόμετρα».

Σημειώνοντας ότι η επιστολική ψήφος «ανοίγει επικίνδυνους δρόμους και στο εσωτερικό» ο Δ. Κουτσούμπας έθεσε το εξής ερώτημα: «Δώστε μας επιτέλους μια σοβαρή απάντηση, στο εξής απλό ερώτημα και εσείς της κυβέρνησης και εσείς οι άλλοι πρόθυμοι που υπερψηφίζετε. Την 9η Ιουνίου, μόλις κλείσουν οι κάλπες των ευρωεκλογών και βγει το αποτέλεσμα, θα μπορεί να μας εγγυηθεί κάποιος ότι όσοι ψήφισαν με επιστολική ψήφο το έκαναν μόνοι τους, με αμεσότητα και μυστικότητα, και χωρίς να υπόκεινται σε άμεσες πιέσεις και εκβιασμούς; Προσέξτε: λέω άμεσες, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στο σημερινό σύστημα που βασίζεται στην εκμετάλλευση των αδυνάτων, άρα και στις διαφόρων ειδών εξαρτήσεις και καταναγκασμούς, πιέσεις και εκβιασμοί θα υπάρχουν έτσι κι αλλιώς».

«Τουλάχιστον, όμως, μέχρι τώρα, όσες πιέσεις και να είχαν ασκηθεί, ο ψηφοφόρος, τη στιγμή της ψηφοφορίας, ήταν μόνος του με τον εαυτό του, μέσα στο παραβάν, χωρίς να τον βλέπει κανείς και μπορούσε να πάρει την ευθύνη της επιλογής του. Αυτό έρχεστε και το καταργείτε και δεν έχετε δώσει και την παραμικρή τεκμηρίωση» πρόσθεσε.

Ο Δ. Κουτσούμπας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το ΚΚΕ «έχει παραθέσει συγκεκριμένα στοιχεία που δείχνουν ότι σε όλες τις χώρες όπου χρησιμοποιήθηκε ή χρησιμοποιείται η επιστολική ψήφος, έχουν καταγραφεί φαινόμενα εκλογικής απάτης, χειραγώγησης ψήφου, έχουν ακυρωθεί μέχρι και αποτελέσματα», ενώ σημείωσε ότι «μάλιστα, τα στοιχεία από όλες αυτές τις χώρες δείχνουν ότι, πουθενά δε φαίνεται να ανέβηκε η συμμετοχή του λαού, εξαιτίας της επιστολικής ψήφου. Βέβαια, αυτό είναι 100% αναμενόμενο, αφού η αποχή έχει κυρίως πολιτικά και κοινωνικά αίτια και όχι τεχνικά».

Χαρακτήρισε εξίσου υποκριτικά τα περί «διευκόλυνσης των εποχικών εργαζομένων», τονίζοντας ότι αν η κυβέρνηση ήθελε να τους διευκολύνει πραγματικά «θα είχε κάνει δεκτή την τροπολογία του ΚΚΕ για να μπορούν να ψηφίζουν με αυτοπρόσωπη παρουσία στα εκλογικά τμήματα του τόπου εργασίας τους, βάσει ειδικών εκλογικών καταλόγων που θα συνταχθούν με ευθύνη της ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης)».

Είπε ακόμα ότι η κυβέρνηση διαβάζει το Σύνταγμα «όπως τη βολεύει» καθώς το Σύνταγμα μιλά ρητά «για ταυτόχρονη διενέργεια της ψηφοφορίας σε όλη την Επικράτεια», ενώ και η επισήμανση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής ότι με την επιστολική ψήφο πολύς κόσμος θα ψηφίζει με άλλα κριτήρια και σε άλλο πολιτικό κλίμα από ό,τι οι υπόλοιποι ψηφοφόροι, «είναι από μόνος του λόγος» να αποσύρει η κυβέρνηση αυτό το νομοσχέδιο εδώ και τώρα.

«Με το νομοσχέδιο αυτό, εισάγεται μια εντελώς διαφορετική λογική συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία. Πρόκειται για μια πολύ πιο παθητική, απόμακρη στάση, όπου ο καθένας και η καθεμιά, από το σπίτι του ή από κάπου αλλού, πάντως μακριά από συλλογικές διαδικασίες και από κάθε πολιτική ζύμωση, θα συμπληρώνει ένα έντυπο και θα το ταχυδρομεί» είπε, σημειώνοντας πως «πρόκειται για την επέκταση της λογικής των εξ αποστάσεως ψηφοφοριών που νομοθετήσατε για τα συνδικάτα. Των ενιαίων ψηφοδελτίων που προσπαθείτε ανεπιτυχώς να επιβάλετε στους φοιτητικούς συλλόγους. Και των ηλεκτρονικών κομμάτων που αντί για ενεργά μέλη έχουν followers, οι οποίοι το πολύ-πολύ να εμφανιστούν για να ψηφίσουν αρχηγό με 2 ευρώ και μετά δεν τους ξαναβλέπει κανείς».

Τόνισε ότι για το ΚΚΕ η συμμετοχή «κρίνεται πρώτα από όλα στην καθημερινότητα, στον χώρο δουλειάς, στο σωματείο, στο σύλλογο γονέων και πάει λέγοντας, στον συλλογικό τρόπο αντιμετώπισης των κοινών προβλημάτων» και «εκεί δίνει πρώτα από όλα, όλες του τις δυνάμεις».

«Αν δεν υπάρχει αυτή η συμμετοχή, τότε και η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία μια φορά στα τέσσερα χρόνια είναι εξαρχής υπονομευμένη και πολύ πιο εύκολα χειραγωγήσιμη» τόνισε.

Ανέφερε ακόμα ότι με την αλλαγή στον τρόπο κατανομής των εδρών στις ευρωεκλογές, η κυβέρνηση «μειώνει το εκλογικό μέτρο για να μοιραστούν περισσότερες έδρες στην πρώτη κατανομή και έτσι να ευνοήσετε δυνητικά τον εαυτό σας, ως το μεγαλύτερο κόμμα τουλάχιστον αυτή τη στιγμή».

Κάλεσε την κυβέρνηση «να καταργήσει εντελώς το αντιδημοκρατικό όριο του 3% και στις βουλευτικές εκλογές και στις ευρωεκλογές, όπως και το καλπονοθευτικό μπόνους στις βουλευτικές, για να εκπροσωπούνται όλες οι ψήφοι ισότιμα».

Ο Δ. Κουτσούμπας κάλεσε την κυβέρνηση να αποσύρει «αυτό το άθλιο το νομοσχέδιο μαζί με την τροπολογία» και τόνισε καταλήγοντας στην ομιλία του:

«Ξέρουμε ότι δεν θα το κάνετε γιατί έχετε άλλες στοχεύσεις. Τις συνέπειες θα τις δούμε και θα τις δει και ο ελληνικός λαός πολύ σύντομα κατά τη γνώμη μας. Τότε, όμως, δεν θα μπορείτε να κάνετε τους ανήξερους. Η ευθύνη θα είναι όλη δική σας και όσων σας δίνουν χείρα βοηθείας σήμερα.

Σε κάθε περίπτωση, να είστε βέβαιοι ότι ο λαός θα βρει τον τρόπο να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια που βάζετε και να σας δώσει απάντηση, όχι μόνο για αυτό, αλλά συνολικά για την πολιτική σας.

Και στις ευρωεκλογές του Ιουνίου, δυναμώνοντας ακόμα περισσότερο το ΚΚΕ, αλλά κυρίως στους αγώνες που δίνονται τώρα, κάθε μέρα, κάθε ώρα. Εμείς θα είμαστε εκεί, παντού μπροστά».

