Της Δώρας Αντωνίου

Ως «εβδομάδα αύξησης κατώτατου μισθού» περιγράφεται από το επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου η εβδομάδα που αρχίζει σήμερα, καθώς ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόκειται την Τετάρτη, στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, να ανακοινώσει την προαναγγελθείσα αύξηση, που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου.

Αναμένεται ότι η αύξηση θα είναι της τάξεως των 40 - 50 ευρώ το μήνα και έτσι ο κατώτατος μισθός θα διαμορφωθεί από τα 830 ευρώ που είναι σήμερα στα 870 - 880 ευρώ και στόχο να φτάσει τα 950 ευρώ μέχρι το 2027. Για πρώτη φορά η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει και τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, ενώ υπολογίζεται ότι αφορά 575.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Με την ακρίβεια και την οικονομία να βρίσκονται σταθερά ψηλά στα θέματα που απασχολούν τους πολίτες, οι οποίοι εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από τις κυβερνητικές επιδόσεις τους τομείς αυτούς, η κυβέρνηση προσδοκά να αλλάξει το κλίμα με την αύξηση που θα δοθεί στον κατώτατο μισθό, η οποία επηρεάζει και όσους λαμβάνουν επιδόματα ενώ θα επηρεάσει τη διαμόρφωση του μέσου μισθού προς τα πάνω.

Η ανακοίνωση της αύξησης στο υπουργικό συμβούλιο είναι η πρώτη κίνηση της κυβέρνησης στην προσπάθεια να αρχίσει να φαίνεται στις τσέπες των πολιτών η επιτυχημένη οικονομική πολιτική, όπως πρόσφατα δήλωσε ο πρωθυπουργός αμέσως μετά τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης.

Είναι σίγουρα μία από τις κινήσεις της προσπάθειας να ανακτήσει η κυβέρνηση την πρωτοβουλία των κινήσεων και να δοκιμάσει να φέρει στο προσκήνιο μια θετική ατζέντα, με στόχο σταδιακά να αλλάξει η εικόνα που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, πριν παγιωθούν τα αρνητικά δεδομένα, που συνθέτουν τη χειρότερη δημοσκοπική εικόνα από την ανάληψη της εξουσίας το 2019 μέχρι σήμερα.

Στις κινήσεις για ανάταξη της εικόνας της κυβέρνησης εντάσσεται και η προγραμματισμένη για σήμερα επίσκεψη του πρωθυπουργού στο υπουργείο Εσωτερικών. Ο κ. Μητσοτάκης, που πραγματοποιεί σειρά επισκέψεων στα υπουργεία, έχει αναφερθεί σε επικείμενη πρωτοβουλία της κυβέρνησης για συνταγματική πρόβλεψη για τη διαδικασία αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, στο πλαίσιο της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης. Επίσης, από την κυβέρνηση έχει γίνει λόγος για αλλαγές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παθογένειες που προκύπτουν από το λεγόμενο «βαθύ κράτος» και αναδείχθηκαν με επίκεντρο της υπόθεση των Τεμπών.

Στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο Εσωτερικών θα συμμετέχει και η ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τομέα στον οποίο η κυβέρνηση θεωρεί ότι έχουν γίνει μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις με την ψηφιοποίηση υπηρεσιών. Η παρουσία της ηγεσίας των δύο υπουργείων σε κοινή σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό έχει να κάνει και με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψήφου στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028, θέμα στο οποίο πρόσφατα αναφέρθηκε ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος.

Πάντως, και ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί τη φυγή προς τα εμπρός, συνεχίζονται οι εσωκομματικές αντιδράσεις για την τοποθέτηση του Νίκου Τσάφου στη θέση του υφυπουργού Ενέργειας, με αφορμή παλαιότερη αναφορά του σε «Τουρκική Δημοκρατία τη Βόρειας Κύπρου».

Ο βουλευτής Μεσσηνίας της ΝΔ, Μίλτος Χρυσομάλλης, έγινε ο πέμπτος βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος μετά τους Θάνο Πλεύρη, Στέλιο Πέτσα, Θεόδωρο Καράογλου και Ανδρέα Κατσανιώτη, που αντέδρασε χαρακτηρίζοντας τον νέο υφυπουργό «ανιστόρητο» και προσθέτοντας ότι «δεν έχει την ευθιξία να κάνει το σωστό».

