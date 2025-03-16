Κατώτατος μισθός: Στην τελική ευθεία για την αύξηση του 2025 - Πότε ανακοινώνεται

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία καθορισμού του κατώτατου μισθού, καθώς το ποσοστό της νέας αύξησης, που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου 2025, αναμένεται να «κλειδώσει» τις επόμενες ημέρες.

Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα υπομνήματα της Επιτροπής Διαβούλευσης και της Επιστημονικής Επιτροπής, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα εισηγηθούν τον νέο κατώτατο μισθό στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί εντός του Μαρτίου.

Σημειώνεται ότι η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), η οποία τάσσεται υπέρ της άμεσης επαναφοράς των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, αποφάσισε να μην συμμετάσχει στην Επιτροπή Διαβούλευσης για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού, εκφράζοντας την αμετάβλητη θέση της ότι ο προσδιορισμός του οφείλει να αποτελεί αντικείμενο ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, βάσει της εξέλιξης των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών και κυρίως των μεταβαλλόμενων αναγκών αξιοπρεπούς διαβίωσης των μισθωτών.

Σήμερα, ο κατώτατος μισθός ανέρχεται στα 830 ευρώ από 650 ευρώ το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28%. Μάλιστα, η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι θα είναι απόλυτα συνεπής στη δέσμευσή της για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας.

Επίσης, από εφέτος, ο εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο εξισώνεται με τον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα, με ταυτόχρονη οριζόντια αύξηση σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια. Εφεξής, το εισαγωγικό κλιμάκιο στο Δημόσιο θα διαμορφώνεται, βάσει του καθορισμού του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, ενώ θα αυξάνονται και τα υπόλοιπα κλιμάκια.

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, έχει επιτευχθεί σημαντική ελάφρυνση του μη μισθολογικού κόστους, με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες, με στόχο αυτή να φτάσει στις 5,9 ποσοστιαίες μονάδες το 2027.

Προς την κατεύθυνση της περαιτέρω ελάφρυνσης του μη μισθολογικού κόστους, με όφελος για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, κινείται και η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών σε περιπτώσεις υπερεργασίας, υπερωριών, νυχτερινών και αργιών.

Πλέον, o υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών για υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινή απασχόληση και απασχόληση σε ημέρες αργίας ή Κυριακές των μισθωτών πλήρους απασχόλησης, γίνεται επί του ωρομισθίου που αντιστοιχεί στην οκτάωρη εργασία, χωρίς δηλαδή την προσαύξηση που αντιστοιχεί σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις χρόνου απασχόλησης. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω ρύθμιση δεν θίγει την προσαύξηση στην αμοιβή των εργαζόμενων για υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινή απασχόληση και απασχόληση σε αργίες και Κυριακές, η οποία συνεχίζει να καταβάλλεται, ως έχει, επηρεάζει μόνο τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, με την απόφαση αυτή, «ενισχύεται το εισόδημα των εργαζομένων, καθώς αυξάνεται το καθαρό ποσό, το οποίο τους καταβάλλεται, λόγω της μείωσης των επιπρόσθετων εισφορών τους. Επιπλέον, ωφελούνται οι εργοδότες, με την καταβολή μειωμένων εργοδοτικών εισφορών, οι οποίες υπολογίζονται στη βάση της αμοιβής του οκταώρου και όχι στη βάση της προσαυξημένης αμοιβής. Τέλος, ενισχύονται τα ασφαλιστικά Ταμεία, καθώς εισάγεται ένα υγιές κίνητρο προς μεγαλύτερη συμμόρφωση με τη νομοθεσία καταβολής εισφορών».

