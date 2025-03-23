Τα συγχαρητήρια του για τη νίκη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου έδωσε μέσω της ανάρτησής του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος παράλληλα δεν παράλειψε να αναφερθεί και στον Μίλτο Τεντόγλου τονίζοντας: «Μίλτο, πιστεύουμε σε εσένα και μας κάνεις περήφανους. Κάθε φορά».

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στην εθνική κάνει λόγο για μια ομάδα «με εντυπωσιακό παρόν και κυρίως λαμπρό μέλλον».

Η ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη:

«Μια Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου που δεν θέλεις να σταματήσεις να τη βλέπεις!

Δεν είναι το αποτέλεσμα μόνο και η φοβερή εμφάνιση αυτών των νέων παιδιών. Είναι η εικόνα μιας ομάδας - οικογένειας. Μια ομάδα με εντυπωσιακό παρόν και κυρίως λαμπρό μέλλον. Μια ομάδα που μας γεμίζει ενθουσιασμό, αισιοδοξία και υπερηφάνεια. Πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και στον προπονητή!

Όμως σήμερα δεν μπορώ να μην αναφερθώ και σε έναν κορυφαίο αθλητή μας στον στίβο. Το πόσο σπουδαίος είναι ο Μίλτος Τεντόγλου δεν φαίνεται μόνο στις νίκες, αλλά πολύ περισσότερο σε ημέρες σαν τη σημερινή. Σε ημέρες που το προσδοκώμενο αποτέλεσμα δεν έρχεται, αλλά αρκεί μια φράση του: «Μην σταματάτε να πιστεύετε σε μένα. Είμαι καλά ακόμη».

Μίλτο, πιστεύουμε σε εσένα και μας κάνεις περήφανους. Κάθε φορά».

Συγχαρητήρια για την ιστορική νίκη της εθνικής ομάδας εκφράζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Συγχαρητήρια στα παιδιά της νεανικής Εθνικής μας και στον προπονητή για τη μεγάλη επιτυχία! Ένα ξεχωριστό μπράβο στον 17χρονο Κωνσταντίνο Καρέτσα, νεαρότερο σκόρερ στην ιστορία της!», αναφέρει.

«Δεν είναι μόνο η εξαιρετική εμφάνιση, η φοβερή μπάλα, η εμφατική νίκη απέναντι στη Σκωτία και η άνοδος στη League A του Nations League.



Είναι ότι απόψε η Εθνική Ομάδα, μας έδειξε ότι αποπνέει υγεία και μας γεμίζει αισιοδοξία για το μέλλον. Και ότι με σοβαρή δουλειά αλλάζουν όλα!



Είμαστε υπερήφανοι για τα παιδιά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τα οποία απέδειξαν ότι ανήκουν επάξια στην ελίτ της Ευρώπης.



Και το πλέον σίγουρο είναι ότι το μέλλον προμηνύεται λαμπρό!» τόνισε από πλευράς του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.



Τα συγχαρητήριά του στην Εθνική έδωσε και σε ιστορία του στο Instagram ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.

Πηγή: skai.gr

