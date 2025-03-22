«Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει κι άλλες αυξήσεις, όπως στα επιδόματα. Για το ενδεχόμενο της φορολογικής επιβάρυνσης, είναι κάτι που έχουμε λάβει υπόψιν και το εξετάζουμε», ανέφερε σήμερα στον ΣΚΑΙ, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Ο κύριος Παπαθανάσης επεσήμανε ότι γίνεται προσπάθεια όλο αυτό το κλίμα της βελτίωσης της οικονομίας να γυρίσει στους πολίτες. Τόνισε ωστόσο ότι τα μέτρα που θα τρέξουν από το 2026 θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη.

«Η αντιπολίτευση μιλάει για 13ο και 14ο μισθό, αλλά εάν ακούγαμε την αντιπολίτευση η χώρα θα πήγαινε σε μνημόνια», πρόσθεσε, ενώ αναφερόμενος στη ρήτρα διαφυγής σημείωσε ότι αναμένεται να ανοίξει παράθυρο από του χρόνου και όλο αυτό το αποτύπωμα θα επιστρέψει στους πολίτες.

Ο κύριος Παπαθανάσης προανήγγειλε ΕΣΠΑ για τη στηρίξη κυρίως μικρών εταιρειών με εξαγωγικό προσανατολισμό, ενώ ανέφερε ότι σε 15 με 20 ημέρες θα έχει τελειώσει η αξιολόγηση του ΕΣΠΑ για τα τουριστικά και θα γίνει και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Ανέφερε επίσης προσεχώς ότι θα τρέξει πρόγραμμα επιδότησης για τη δημιουργία πολύ μικρών επιχειρήσεων σε 39 μικρά ελληνικά νησιά με ποσά έως 150.000 ευρώ.

«Το ότι έχουμε υπερδιπλάσια ανάπτυξη από τον μέσο όρο της Ευρώπης σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει εδώ και γι΄αυτό προκύπτει και το μέρισμα το οποίο θα διαθέσουμε στην κοινωνία», ανέφερε ο κύριος Παπαθανάσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.