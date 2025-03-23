ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Το προσφυγικό-μεταναστευτικό χρειάζεται σχέδιο, οργάνωση, πίεση στην Ευρώπη

«Οι πρόσφατες εξαγγελίες του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Μ. Βορίδη σχετικά με το κλείσιμο δομών φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, δεν αποτελούν τίποτε περισσότερο από κλείσιμο του ματιού στην άκρα Δεξιά, για το οποίο βέβαια ο ίδιος είναι από τους πλέον κατάλληλους που διαθέτει το κόμμα του Κυρ. Μητσοτάκη. Την ίδια στιγμή, δεν λείπουν τα ψέματα και ανακρίβειες», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Συγκεκριμένα, η δομή στα Μεγάλα Θέρμα της Λέσβου, το κλείσιμο της οποίας… προανήγγειλε ο Μ. Βορίδης, έχει κλείσει από τον Αύγουστο του 2024. Σε ό,τι αφορά τη δομή στην Ελευσίνα, είχε 85 διαμένοντες, που ήταν ως επί το πλείστον Ουκρανοί υπήκοοι, γεγονός που, εκτός των άλλων, φανερώνει και το πώς εννοεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη τη στήριξη στον λαό της Ουκρανίας από τη ρωσική εισβολή. Επιπλέον, ο κ. Βορίδης προανήγγειλε και το κλείσιμο μίας δομής στον Βόλο, στην οποία διέμεναν λίγο πάνω από 100 άνθρωποι. Με άλλα λόγια, πρόκειται για εξαγγελίες που βρίθουν από άγνοια, υποκρισία, απανθρωπιά και, πάνω απ' όλα, ακροδεξιά. Ή μήπως αυτά πάνε μαζί, κύριε Βορίδη;», συνεχίζει και καταλήγει:

«Το προσφυγικό-μεταναστευτικό χρειάζεται σχέδιο, οργάνωση, πίεση στην Ευρώπη και στελέχωση με προσωπικό στο πεδίο. Αλλά και μια αντιμετώπιση που θα στηρίζεται στην ανθρωπιά, στην εξασφάλιση της ορατότητας και των βασικών αγαθών για την αξιοπρεπή διαβίωση».

Πηγή: skai.gr

