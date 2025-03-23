Μητσοτάκης: Στο Υπουργείο Εσωτερικών τη Δευτέρα

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Δευτέρα 24 Μαρτίου στις 10.00, θα επισκεφθεί το Υπουργείο Εσωτερικών.Στη σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών υπό τον Πρωθυπουργό θα συμμετέχει και η ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.