Μητσοτάκης: Στο Υπουργείο Εσωτερικών τη Δευτέρα

Στο Υπουργείο Εσωτερικών τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στη σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών υπό τον Πρωθυπουργό θα συμμετέχει και η ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Δευτέρα 24 Μαρτίου στις 10.00, θα επισκεφθεί το Υπουργείο Εσωτερικών.Στη σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών υπό τον Πρωθυπουργό θα συμμετέχει και η ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης υπουργείο Εσωτερικών
