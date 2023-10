Ορατός ο κίνδυνος αυξημένων μεταναστευτικών ροών λόγω του πολέμου στο Ισραήλ - Σε εγρήγορση η κυβέρνηση Πολιτική 07:00, 11.10.2023 linkedin

Κυβερνητικές πηγές εκτιμούν ότι η νέα σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς θα έχει σημαντικό αντίκτυπο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο