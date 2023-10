Μητσοτάκης από ΣΕΒ: Εφικτός στόχος ο μέσος μισθός 1.500 ευρώ στο τέλος της 4ετίας Πολιτική 21:22, 10.10.2023 linkedin

Η ανάπτυξη πρέπει να δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας και να οδηγεί στη σύγκλιση των ελληνικών μισθών με τους ευρωπαϊκούς, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός