Κυβέρνηση και αντιπολίτευση σε συνεχή δράση

Του Αντώνη Αντζολέτου

Στην αντιπολίτευση παρακολουθούν τις συνεχείς αναταράξεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης και τρίβουν τα χέρια τους. Η δική τους αδυναμία να βγουν μπροστά και να προκαλέσουν ρήγμα στην πλειοψηφία καλύπτεται – σε έναν μικρό βαθμό – από τις γκρίνιες στη γαλάζια παράταξη. Μπορεί αυτό να δώσει αποτελέσματα και να μειώσει τη δημοσκοπική ψαλίδα; Δεν είναι τόσο απλό. Ο κόσμος χρειάζεται μια εναλλακτική πρόταση δυναμική που να μη στηρίζεται στα πάθη των άλλων. Παρόλα αυτά η «παρτίδα» αυτή την περίοδο διατηρείται ζωντανή από τη μειοψηφία με αυτόν τον ανορθόδοξο τρόπο.

Στην αρχή ήταν το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη όπου η διάσταση απόψεων του πρωθυπουργού με τον υπουργό Άμυνας δεν μπόρεσε να κρυφτεί κάτω από το χαλί. Στην κόντρα ενεπλάκη και ο δήμαρχος Αθηναίων. Η «σολομώντεια λύση» δόθηκε με την υπόσχεση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Δένδια πως θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του Μνημείου. Η εκδήλωση στο Πεντάγωνο όπου οι δυο άνδρες εμφανίστηκαν δίπλα – δίπλα να συνομιλούν διασκέδασε τις εντυπώσεις. Επόμενο δύσκολο τεστ θα είναι η προστασία του Μνημείου και τι θα γίνει αν επιχειρηθούν νέες διαμαρτυρίες μπροστά από αυτό. Πλησιάζει και η 17η Νοέμβρη, ενώ κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει με τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών που εξακολουθούν να είναι γραμμένα στο πάνω μέρος της πλατείας.

Η κόντρα της Ντόρας Μπακογιάννη με τον Βασίλη Κικίλια για τον λιμενάρχη Χανίων και την ΕΔΕ που διατάχθηκε δείχνει περισσότερο την κόπωση που έχει υποστεί η κυβέρνηση μετά από έξι χρόνια στην εξουσία. Οι «μουρμούρες» στη δημόσια σφαίρα προκαλούν επιπλέον εκνευρισμό τη στιγμή που ο αγροτικός κόσμος είναι στο πόδι. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αποζημιώσεις, η ευλογιά των αιγοπροβάτων έχουν προβληματίσει το Μαξίμου που θα διαθέσει αρκετά χρήματα με αυστηρά κριτήρια μέχρι το τέλος του χρόνου. Είναι αυτή τη στιγμή το πρώτο ενεργό μέτωπο που έχει να αντιμετωπίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Η κινητοποίηση των βουλευτών της περιφέρειας ήταν άμεση, καθώς αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ειδικά μετά το αγροτικό τα Χριστούγεννα που πλησιάζουν κανείς δεν θα μπορεί να βρεθεί στην περιφέρειά του.

Η αντιπολίτευση, ωστόσο συνεχίζει να μην είναι στα καλύτερά της και να μην μπορεί να εκμεταλλευτεί τη φυσιολογικό φθορά της κυβέρνησης. Στο ΠΑΣΟΚ όλοι αναμένουν αν από τη σημερινή Πολιτική Γραμματεία θα βγει «λευκός καπνός», καθώς τα «καρφιά» προς τον Νίκο Ανδρουλάκη το τελευταίο διάστημα δεν ήταν λίγα. Στη Χαριλάου Τρικούπη θέλουν να βγουν μπροστά και αυτό φάνηκε από την παρουσία του προέδρου στη Λάρισα το Σαββατοκύριακο. Στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν να λειτουργούν εν αναμονή των επόμενων κινήσεων του Αλέξη Τσίπρα. Η δημοσκοπικές επιδόσεις, όπως και στο ΠΑΣΟΚ, εξακολουθούν να πιέζουν τους επιτελείς στην Κουμουνδούρου. Πλησιάζει μετά τις 20 του μήνα και η παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού.

Πηγή: skai.gr

