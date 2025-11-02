Τη λίστα με τα καταστήματα των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται από αύριο, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, γνωστοποίησαν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ).

Ως επί το πλείστον πρόκειται για καταστήματα των ΕΛΤΑ σε περιοχές της Αττικής, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε Πάτρα, Ρόδο, Γιάννενα, Ιεράπετρα και Χανιά.

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα με τα καταστήματα που κλείνουν από αύριο:

ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171) ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2)(CARREFOUR) ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΥΛΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΑΦΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18) ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49) ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13) ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΕΝΟΡΜΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54) ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14) ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΚΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΘΕΣ 17) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ 3 ΑΧΑΪΑΣ

ΡΟΔΟΥ 2 ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Δ.) ΧΑΝΙΩΝ



