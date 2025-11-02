Λογαριασμός
Εντυπωσιακή στο πάρτι του Αργυρού η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Δείτε βίντεο

Από την πολιτική ηγεσία το παρών δίνουν μεταξύ άλλων, η Νίκη Κεραμεως, ο Χρήστος Σταϊκούρας, η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Βασίλης Κικίλιας

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Εντυπωσιακή, χαμογελαστή και φορώντας ένα φανταχτερό φόρεμα έφτασε στο Κέντρο Αθηνών η νέα Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, προκειμένου να παραστεί στο πάρτι που διοργανώνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός προς τιμήν της.

Το παρών μεταξύ άλλων δίνουν πρέσβεις, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και του καλλιτεχνικού κόσμου.

Από την πολιτική ηγεσία το παρών δίνουν μεταξύ άλλων, η Νίκη Κεραμεως, ο Χρήστος Σταϊκούρας, η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Βασίλης Κικίλιας.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: 

