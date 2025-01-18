Κυριάκος Μητσοτάκης: Στη σύνοδο των ηγετών του ΕΛΚ

Η ανταγωνιστικότητα, η μετανάστευση, οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ΗΠΑ και η εσωτερική ασφάλεια, βρίσκονται στο επίκεντρο της συνόδου των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που πραγματοποιείται από χθες Παρασκευή στο Βερολίνο, με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Έπειτα από πρόσκληση του προέδρου της ομάδας του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μάνφρεντ Βέμπερ και του Φρίντριχ Μερτς, αρχηγού του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU/CSU) και υποψηφίου για την καγκελαρία στις επικείμενες εκλογές, οι ηγέτες των κομμάτων του ΕΛΚ - ανάμεσά τους 15 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων - και οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, συναντώνται λίγες εβδομάδες πριν από τις γερμανικές εκλογές (23 Φεβρουαρίου) και μόλις λίγες ώρες πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του νέου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης βρίσκονται η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νέα παγκόσμια πραγματικότητα, οι σχέσεις με τις ΗΠΑ, τα θέματα ασφάλειας, η πολιτική για το μεταναστευτικό, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και ο στόχος για περιορισμό της γραφειοκρατίας. «Το εκλογικό πρόγραμμα του ΕΛΚ γίνεται τώρα πρόγραμμα εργασίας (…) Το 2025 είναι η χρονιά της υλοποίησης για τις προτεραιότητές μας για μια ισχυρότερη, πιο ασφαλή και ανταγωνιστική Ευρώπη. Ως ΕΛΚ, φέρνουμε ηγετική ικανότητα, όραμα και ενότητα - ένα ισχυρό λαϊκό κόμμα με την εντολή να ηγηθεί στην Ευρώπη», δήλωσε σχετικά ο Μάνφρεντ Βέμπερ λίγο πριν από την έναρξη της συνόδου, εξηγώντας ότι οι ηγέτες του ΕΛΚ επιθυμούν να επικεντρωθούν στον στρατηγικό σχεδιασμό για τους επόμενους μήνες. Θέματα ωστόσο όπως η άνοδος ακροδεξιών και λαϊκιστικών δυνάμεων, ενόψει των εκλογών στην Γερμανία, όπου η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) έχει παγιωθεί δημοσκοπικά στην δεύτερη θέση με ποσοστά 20-22%, αλλά και της διαφαινόμενης κυβερνητικής συνεργασίας της κεντροδεξιάς (ÖVP) με την ακροδεξιά (FPÖ) στην Αυστρία, παρακολουθούνται στενά από το ΕΛΚ και εκτιμάται ότι απασχολούν και τις συνομιλίες των ηγετών.

Στο περιθώριο των εργασιών της συνόδου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χθες κατ' ιδίαν συναντήσεις, μεταξύ άλλων με τον αρχηγό του CDU Φρίντριχ Μερτς και με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την συνάντηση με τον κ. Μερτς, ο οποίος, όπως δείχνουν μέχρι τώρα οι δημοσκοπήσεις, θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ο επόμενος καγκελάριος της Γερμανίας, συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με έμφαση στην οικονομία και στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, ενώ τονίστηκε η δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και οι ελληνικές επιτυχίες στον τομέα της ψηφιοποίησης του κράτους, στον οποίο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία ο πρωθυπουργός. Οι δύο αρχηγοί συζήτησαν ακόμη το εκλογικό πρόγραμμα του CDU και διαπίστωσαν πολλά κοινά σημεία με το κυβερνητικό πρόγραμμα που εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ αντάλλαξαν απόψεις και για το ζήτημα της ευρωπαϊκής άμυνας, με τον πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης σημαντικών αμυντικών προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η ευρωπαϊκή αεράμυνα. Πριν από τη σύνοδο, ο κ. Μερτς είχε αναδείξει τους βασικούς άξονες της ευρωπαϊκής πολιτικής του CDU υπό την ηγεσία του, ζητώντας «σκληρότερους κανόνες για τον περιορισμό της παράτυπης μετανάστευσης στην Ευρώπη» και «ισχυρότερες ευρωπαϊκές προσπάθειες» και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για τόνωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ειδικά υπό την απειλή της επιβολής δασμών από τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ.

