Με μια αποχαιρετιστήρια ανάρτηση ο Τζορτζ Τσούνης αναφέρεται στη θητεία του ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, χαρακτηρίζοντάς τη μάλιστα ως την «τιμή της ζωής του».

Ο Τζορτζ Τσούνης, ο οποίος θα αντικατασταθεί από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αναφέρθηκε και στη σχέση καταγωγής που έχει με την Ελλάδα, λέγοντας ότι «το να επιστρέψω για να υπηρετήσω στη γη όπου γεννήθηκαν οι γονείς μου έκανε αυτό το ταξίδι ακόμα πιο ουσιαστικό».

Ολόκληρη η ανάρτηση:

Η θητεία μου ως Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα ήταν η τιμή της ζωής μου. Ως Ελληνοαμερικανός, το να επιστρέψω για να υπηρετήσω στη γη όπου γεννήθηκαν οι γονείς μου έκανε αυτό το ταξίδι ακόμα πιο ουσιαστικό. Η φιλοξενία, η σοφία και το πνεύμα που διαμόρφωσαν την παιδική μου ηλικία ενισχύθηκαν εντυπωσιακά κατά τη διάρκεια της παραμονής μου εδώ. Κάθε γωνιά της Ελλάδας - από το ιστορικό παρελθόν της μέχρι το λαμπρό μέλλον της - έχει προσφέρει μαθήματα ηγεσίας και φιλίας που θα κουβαλάω για πάντα.

Η επιτετραμμένη μας Maria Olson θα αναλάβει την ηγεσία στις 20 Ιανουαρίου και θα συνεχίσει να προωθεί τους κοινούς μας στόχους. Συνεχίστε να ακολουθείτε την αμερικανική πρεσβεία για ενημερώσεις σχετικά με τη ζωτικής σημασίας διμερείς μας σχέσεις. Σας ευχαριστώ και εις το επανιδείν!».

Serving as U.S. Ambassador to Greece has been the honor of a lifetime. As a Greek-American, returning to serve in the land where my parents were born has made this journey even more meaningful. The philoxenia, wisdom, and enduring spirit that shaped my childhood were… — George J. Tsunis (@USAmbassadorGR) January 17, 2025

Πηγή: skai.gr

