Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η πολιτική αντιπαράθεση για ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ ώστε να μπει σε κυβερνητική τροχιά, σε περίπτωση που εκλεγεί πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία, ταράζει και τα λιμνάζοντα νερά της Χαριλάου Τρικούπη.

Άννα Διαμαντοπούλου - όχι σε “λαϊκά μέτωπα”

Στο θέμα των συνεργασιών που έφερε φουρτούνες στην Χαριλάου Τρικούπη αναφέρθηκε η υπεύθυνη Πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος Άννα Διαμαντοπούλου η οποία είπε όχι σε «λαϊκά μέτωπα».

«Ο κ Ανδρουλάκης έθεσε ένα θεωρητικό θέμα το πως μπορεί κάνεις να φτάσει σε εκλογές» δήλωσε η Αννα Διαμαντοπούλου πριν από λίγο στο Action24.

«Θα είναι αυτοκτονικό για το ΠΑΣΟΚ, που είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και θέλει να γίνει πρώτο κόμμα στις εθνικές εκλογές, να πει ότι θα συνεργαστεί με την κυβερνητική παράταξη», ανέφερε ενώ απηύθυνε προσκλητήριο για την αμφίπλευρη διεύρυνση του κόμματος.

«Τι κάνουμε με την αριστερά? Το ΠΑΣΟΚ όχι είναι ανοιχτό ανοιχτότατα είναι στο να έρθουν ψηφοφόροι στελέχη ξεκινάμε από 15 Φεβρουάριου περιφερειακά συνέδρια θα κάνουμε πρόσκληση στελέχη και ψηφοφόροι όλων των κομμάτων» σημείωσε μεταξύ άλλων.

Παναγιώτης Δουδωνής: Στην Κεντροαριστερά χωράνε μόνοι οι σοβαροί

Ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής ξεκαθάρισε ότι «ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δε μίλησε ποτέ για συμπόρευση με κανένα κόμμα από όσα αναφέρονται» και συνέχισε τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ «θα συμπορευθεί μόνο με τους σοβαρούς για το καλό του τόπου» στον Real FM.

Παύλος Γερουλάνος: Ναι σε Σύριζα, Πλεύση, Μερα 25 και Κίνημα Δημοκρατίας

Λάδι στη φωτιά έβαλε η δήλωση του κοινοβουλευτικου εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Παυλου Γερουλάνου στο Action 24 που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του κόμματος της Αξιωματικής αντιπολίτευσης με τον Συριζα, την Πλεύση Ελευθερίας, το Μερα 25 και το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη.

«Μέσα σε μια αμφίπλευρη διεύρυνση η οποία όμως έχει ξεκάθαρο προοδευτικό πρόσημο.Θα χωρούσαν όσοι ασπάζονται ένα τέτοιο κλίμα ένα τέτοιο πολιτικό αν θέλετε διακύβευμα. Βεβαίως χωράνε όλοι ο καθένας εκεί που του αρμόζει. Οποίος συμμετέχει δεν χρειάζεται να συμφωνούν όλοι τυφλά αλλά να συμμετέχει στην εδραίωση προοδευτικών προτάσεων για την κοινωνία» ανέφερε ο Παύλος Γερουλάνος.

Ανδρέας Σπυρόπουλος: Η ΝΔ θα συνεργαστεί με Λατινοπούλου ή Βελόπουλο;

Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές με προϋπόθεση την στρατηγική ήττα της ΝΔ και την απομάκρυνση της από την διακυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ δίνει την μάχη για να είναι πρώτο κόμμα και για να υπάρξει Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ διαμηνύουν στελέχη της πράσινης παράταξης με τον γραμματέα του κόμματος να ρίχνει την μπάλα στην ΝΔ.

«Η συζήτηση για τις συνεργασίες προκύπτει πάντα όταν η Κυβέρνηση βρίσκεται σε δύσκολη θέση, δεν ξέρω δηλαδή αν η συζήτηση έχει ανοίξει και με ποιον θα συνεργαστεί η ΝΔ και ο κύριος Μητσοτάκης αν δεν έχει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, δεν νομίζω ότι ρωτάει κάποιος ούτε απαντά κάποιο κυβερνητικός στέλεχος, π.χ. αν η επιλογή θα ήταν η κ. Λατινοπούλου που προέρχεται απο την ΝΔ, ο κ Βελόπουλος που ήταν μαζί με τον κ. Γεωργιάδη και τον κ. Βορίδη» αναρωτήθηκε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος στη τηλεόραση του Σκαι.

Μιχάλης Κατρίνης: Ναι σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Είχε προηγηθεί η δημόσια τοποθέτηση του Μιχάλη Κατρίνη εκ των διεκδικητών της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ στις εσωκομματικές εκλογές που ανοιγε την πόρτα σε συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ με τον Συριζα και την Νέα Αριστερά.

«Το ΠΑΣΟΚ σήμερα, ως αξιωματική αντιπολίτευση, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και λέει ναι εμείς θέλουμε να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση προοδευτικών δυνάμεων, αν και εφόσον έχουμε την πρώτη εντολή στις επόμενες εκλογές.Και με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Αριστερά» ανέφερε ο βουλευτής Ηλειας του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ στον Skai.

Νίκος Παπανδρέου: Αν συνεργαστούμε θα πάμε στο 5%

Κατηγορηματικά αντίθετος στην προοπτική συνεργασίας με άλλες προοδευτικές δυνάμεις ωστόσο εμφανίστηκε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και γιός του ιδρυτή της παράταξης Νίκος Παπανδρέου.

«Αν συνεργαστούμε θα πάμε στο 5% αν δεν συνεργαστούμε και πείσουμε τους ψηφοφόρους που γι' αυτό έχει ανέβει, τότε θα πάμε καλά. Δεν μπορώ να δώ αυτή την συνεργασία με το κόμμα που θα πάει στο 3% κατ εμέ», ανέφερε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπονοώντας τον ΣΥΡΙΖΑ, στην τηλεόραση του Action.

Πάντως δεν είναι λίγα τα στελέχη της παράταξης που δεν καλοβλέπουν την συζήτηση που εκτυλίσσεται στην δημόσια σφαίρα και στα τηλεοπτικά παράθυρα και δείχνουν στα όργανα για τις ζυμώσεις της πράσινης παράταξης.

«Καλό είναι αυτές οι κουβέντες να γίνονται εσωκομματικά και όχι στα κανάλια» ανέφερε στην ίδια εκπομπή το μέλος Κ.Ε του ΠΑΣΟΚ, Πάνος Βλάχος.

Πηγές από την Χαριλάου Τρικούπη στο ερώτημα τι θα κάνουν αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αυτοδύναμη Κυβέρνηση απαντούν ότι το ΠΑΣΟΚ αν χρειαστεί θα συνεργαστεί με όποια κόμματα έχουν μπει στην Βουλή και συμφωνήσουν με το Πολιτικό Σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, ενώ τονίζουν οτι για κάθε πολίτη που θέλει να τερματιστεί η σημερινή πολιτική υπάρχει το κόμμα που τον εκφράζει, το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι και η «σκληρή γραμμή» της Χαριλάου Τρικούπη που μεταφέρουν στενοί συνομιλητές του Νίκου Ανδρουλάκη

«Εμάς στόχος μας είναι να εκφράσουμε τους πολίτες που θέλουν να εκφράσουν πολιτική αλλαγή, που θελουν άμβλυνση των ανισοτήτων, που θελουν να πάρει η χώρα μια άλλη πορεία και να μπεί φραγμός στα αδιέξοδα τα οποία βιώνουμε. Απο κει και πέρα το πως θα είναι οι πολιτικοί συσχετισμοί σε δύο χρόνια, όταν θα γίνουν εκλογές, αυτό θα το δούμε και θα το ορίσει και ο ελληνικός λαος» ανέφερε στο Attica το μέλος Κ.Ε του ΠΑΣΟΚ και στενός συνεργάτης του Προέδρου, Βαγγέλης Τσόγκας.

Φαίνεται πως στην επομενη συνεδρίαση της Κεντρικής επιτροπής δεν θα λείψει η διάθεση για κριτική, με δεδομένο μάλιστα οτι το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος ... αναζητείται.

Παρών η υπέρ για Κακλαμάνη

Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη ανακοινώσει στην πρόταση του για την Προεδρία της Δημοκρατίας, προτείνοντας τον Τάσο Γιαννίτση ένα πρόσωπο με υψηλό συμβολισμό και προοδευτική διαδρομή, μια μερα μετα την ανακοινωση της υποψηφιοτητας του Κωνσταντίνου Τασούλα απο τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον οποίο χαρακτηρίζουν «κομματικό υποψήφιο» στην πράσινη παράταξη, δεν έχει ωστόσο αποσαφηνιστεί ακόμα η σταση που θα τηρήσει η Χαριλάου Τρικούπη στο θέμα του Νικήτα Κακλαμάνη κατα την διαρκεια της ψηφοφορίας για την προεδρία της Βουλής. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται διαφορετικές εισηγήσεις απο στελέχη του και το δίλημμα είναι αν η αξιωματική αντιπολίτευση θα ψηφίσει παρών ή υπέρ στην ψηφοφορία για Πρόεδρο της Βουλής.

Πηγή: skai.gr

