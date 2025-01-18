Το ανάχωμα στα δεξιά και η θωράκιση του κέντρου

Της Δώρας Αντωνίου

Στη διατήρηση του πλεονεκτήματος της αμφίπλευρης διεύρυνσης, που προσέδωσε στην ισχύ της Ν.Δ. στοιχεία απόλυτης κυριαρχίας στο πολιτικό τοπίο προσβλέπει με τις κινήσεις και τις επιλογές του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η επιλογή του Κωνσταντίνου Τασούλα για την Προεδρία της Δημοκρατίας είχε σαφή προσανατολισμό την ενίσχυση του παραταξιακού φρονήματος και την ανάσχεση της διαρροής ψηφοφόρων προς τα δεξιά της Ν.Δ.. Συμπληρωματικά προς αυτή την επιλογή έρχεται το μέτωπο σκληρής επίθεσης προς το ΠΑΣΟΚ, που αποσκοπεί στο να μη δοθεί περιθώριο στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αξιοποιήσει την επιλογή Τασούλα για να «συνομιλήσει» περισσότερο πειστικά με το ακροατήριο του πολιτικού Κέντρου.

Χθες η Ν.Δ. εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη Χαριλάου Τρικούπη, με αφορμή αναφορά του Παύλου Γερουλάνου, ο οποίος όταν ρωτήθηκε σχετικά εμφανίστηκε θετικός στο ενδεχόμενο συνεργασίας με Κασσελάκη, Βαρουφάκη, Κωνσταντοπούλου, Φάμελλο. Η Ν.Δ. έσπευσε να αξιοποιήσει τη δήλωση. «Μετά τον κ. Ανδρουλάκη και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος είπε σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο ACTION24, ότι το κυβερνητικό αφήγημα του κόμματός του περνάει μέσα από τη συμπόρευση με κόμματα της κεντροαριστεράς» ανέφερε σε ανακοίνωσή του το κυβερνών κόμμα για να προσθέσει δεικτικά ότι «Η πυξίδα του ΠΑΣΟΚ δείχνει πλέον ξεκάθαρα ως συνοδοιπόρους του τα κόμματα της δραχμής».

Από τη Ν.Δ. σταθερά επιδιώκουν να ταυτίσουν το ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ και τα μικρότερα κόμματα στα αριστερά του και διαμορφώνουν το αφήγημα ότι η ψήφος στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα ανοίξει την πόρτα για να έρθουν στο προσκήνιο και στη διακυβέρνηση της χώρας όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι. Είναι μια στρατηγική επιλογή που απευθύνεται στους ψηφοφόρους του προοδευτικού Κέντρου, οι οποίοι επέλεξαν στις εκλογές του 2019 και του 2023 να ψηφίσουν τη Ν.Δ. απέναντι στο ενδεχόμενο επιστροφής της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Καθημερινότητα

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση επανέρχεται σε ρυθμούς καθημερινότητας μετά το διάλειμμα της υποψηφιότητας για την Προεδρική εκλογή, που επισκίασε όλες τις άλλες εξελίξεις στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε χθες για συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, καθώς το ενδεχόμενο αύξησης στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, που και πέρυσι προκάλεσε αντιδράσεις και δυσαρέσκεια, σήμανε συναγερμό. Ο κ. Στυλιανίδης θα προχωρήσει σε κύκλο επαφών και συνεννοήσεων με όλους τους εμπλεκόμενους και στόχος της κυβέρνησης είναι να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα καθώς και τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου να μην αυξηθούν οι τιμές.

Οι έκτακτες κρίσεις στην Αστυνομία αφορούν επίσης ένα κρίσιμο στοίχημα της κυβέρνησης, καθώς το ζήτημα της ασφάλειας είναι πάντοτε ψηλά στην προτεραιοποίηση των πολιτών και τα διαδοχικά κρούσματα διαφθοράς έδειξαν να κλονίζουν την εμπιστοσύνη τους στις αρμόδιες διωκτικές αρχές. Πολύ περισσότερο που η κυβέρνηση επενδύει στο δόγμα ασφάλεια και τάξη και στο αφήγημα ότι είναι περισσότερο αποτελεσματική στην εφαρμογή του από τους πολιτικούς αντιπάλους.

Σε ένα άλλο μέτωπο της καθημερινότητας, τη στεγαστική κρίση, το μεγάλο ενδιαφέρον για το «Σπίτι μου 2» θεωρείται ότι αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης των πολιτών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ανοίγει τη συζήτηση για έναν νέο κύκλο εφόσον εξασφαλιστούν τα απαραίτητα κονδύλια.

