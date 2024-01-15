Συνάντηση Μητσοτάκη - Φον ντερ Λάιεν την Πέμπτη στο Νταβός

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την Πέμπτη στο περιθώριο του παγκόσμιου οικονομικού φόρουμ του Νταβός, όπως ανέφερε στην ενημέρωση των ανταποκριτών στις Βρυξέλλες ο επικεφαλής εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ερίκ Μαμέρ.

Επίσης, μεταξύ άλλων, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα συναντηθεί με τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ, τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, και τον Σέρβο Πρόεδρο, Αλεξάντερ Βούτσιτς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

