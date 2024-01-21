Φάμελλος μετά την ΚΟ στις Σπέτσες: Επανεκκίνηση και ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ

Μετά την ολοκλήρωση των τριήμερων εργασιών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ο πρόεδρος της Κ.Ο., Σωκράτης Φάμελλος προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Κ.Ο., με πυκνή πολιτική συζήτηση, τουλάχιστον 20 ωρών εργασίας και με 30 εισηγήσεις τομέων.

Το βασικό αντικείμενο της συνεδρίασης της Κ.Ο. ήταν οι προτάσεις που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας, για καλύτερο εισόδημα, καλύτερες δουλειές, καλύτερο περιβάλλον, καλύτερη παιδεία, καλύτερη υγεία.

Και συνδυάζεται η συνεδρίαση της Κ.Ο. με την επεξεργασία των θέσεων για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, για την επανεκκίνηση και ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι πολλές οι ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση σήμερα δεν μπορεί να τις εξυπηρετήσει. Έχουμε μια ολιγοπωλιακή αγορά, η οποία λειτουργεί με αισχροκέρδεια και στρεβλώσεις, έχουμε σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον, στην παιδεία και στην υγεία.

Στόχος μας είναι κάθε άνθρωπος στην Ελλάδα να έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει το όνειρό του με τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ευκαιρίες. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε βιώσιμη ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη αλλά και μια δημοκρατική κοινωνία.

Αυτή ακριβώς είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, μια ισχυρή πολιτεία, ένα ανθρώπινο και σύγχρονο κράτος που θα έχει σχεδιασμό για την ανάπτυξη, για τη δημόσια διοίκηση, το περιβάλλον, τη χωροταξία αλλά και ένα ισχυρό κράτος δικαίου με βάση το ευρωπαϊκό κεκτημένο στη χώρα μας όπου θα υπάρχουν ισχυρές ανεξάρτητες αρχές και θεσμοί.

Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της τριήμερης συνάντησης εργασίας της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας: ότι υπάρχει πολιτική πρόταση, υπάρχει διέξοδος για την Ελλάδα, είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και χρειαζόμαστε μία νέα κοινωνική συμφωνία που πλέον θα περιλαμβάνει και την πράσινη- κλιματική μετάβαση, αλλά και το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.

Και επιτρέψτε μου και ένα τελευταίο σχόλιο που είναι πρώτο σε σειρά και βαρύτητα. Η πιο σημαντική αξία είναι η αξία της ειρήνης και της ανθρώπινης ζωής. Για το λόγο αυτό δηλώνουμε όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., ο Πρόεδρος και όλα τα στελέχη, που ήμασταν μέχρι σήμερα εδώ στις Σπέτσες, ότι η μεγαλύτερη αξία στην πολιτική στις μέρες μας οφείλει να είναι η αξία της ειρήνης και της ζωής και αυτό πρέπει να είναι το πρώτιστο αγαθό για το οποίο θα αγωνιζόμαστε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.