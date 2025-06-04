Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε επί της Αρχής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και λοιπές διατάξεις» από τις αρμόδιες Επιτροπές.

«Υπέρ» του σχεδίου νόμου ψήφισε η ΝΔ, καταψήφισε το ΚΚΕ, ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα δήλωσαν επιφύλαξη για την συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου στην Ολομέλεια.

Νωρίτερα, κατά την ακρόαση φορών ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνος Κυρανάκης απαντώντας σε παρατηρήσεις επισήμανε ότι στην σχετική διάταξη που αφορά τα αλκοτέστ έχουν συμπεριληφθεί και η δυνατότητα της Τροχαίας να προμηθευτεί τέστ και εξοπλισμό για την διεξαγωγή ναρκω-τέστ. Απευθυνόμενος στους δήμους είπε πως προφανώς θα έχουν την δυνατότητα να ορίζουν και εκείνοι -που γνωρίζουν καλύτερα το οδικό τους δίκτυο- το ανώτατο όριο ταχύτητας οχημάτων, είτε στα 30 χιλιόμετρα, είτε στα 50 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες του ΚΟΚ. Δεσμεύτηκε προς την ΚΕΔΕ ότι μόλις τεθεί σε λειτουργία το ηλεκτρονικό σύστημα μετάδοσης εικόνας από τις κάμερες των δρόμων και την επιβολή ηλεκτρονικών προστίμων, θα έχουν και οι ΟΤΑ την δυνατότητα να εγκαταστήσουν δικές τους κάμερες στο οδικό τους δίκτυο και μάλιστα να έχουν και μέρος των εσόδων από αυτές τις κλήσεις που θα βεβαιώνεται από τις δικές τους κάμερες. Στο αίτημα του Συλλόγου Επαγγελματιών Αυτοκινούμενων και Ρυμουλκούμενων Τροχόσπιτων Ελλάδος να επεκταθεί το μήκος στάθμευσης από τα 6 μέτρα στα 7,5 ζήτησε να του κατατεθεί μια τεκμηριωμένη άποψη για να υπάρξει η σχετική νομοθετική βελτίωση. Στο θέμα της διήθησης των μηχανών που έθεσαν πολλοί φορείς είπε πως «είμαστε θετικοί να δούμε την ρύθμιση πιο ρεαλιστικά». Δήλωσε ανοικτός να υιοθετηθεί και το μηδενικό όριο αλκοόλ κατόπιν μελέτης των στοιχείων από την ΕΛΑΣ.

Στην ένταση που επικράτησε με τις τοποθέτησης των φορέων των αυτοκινητιστών ΤΑΞΙ σχετικά με τις απαγορεύσεις κίνησης στις λεωφορειολωρίδες και το χρονικό όριο των 30 δευτερολέπτων που θα μπορούν να έχουν για επιβίβασης και αποβιβάσεις επιβατών σε χώρους όπου δεν υπάρχει εσοχή, ο κ. Κυρανάκης απαντώντας στους εκπροσώπους του ΣΑΤΑ και της Πανελλήνιας Ομοσπονδία είπε ότι αυτά δεν ελήφθησαν στο κενό, αλλά μετά από εισηγήσεις συγκοινωνιολόγων, η οποίοι τα επιχειρήματα τους τα επανέλαβαν νωρίτερα και στην συνεδρίαση της Επιτροπής. Ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε πως «εμείς, ακολουθούμε τη μέση λύση. Δεν πάμε στην πλήρη απαγόρευση όπως υπάρχει σε τέσσερις χώρες της ΕΕ. Σημείωσε ότι σε 6 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που επιτρέπεται η κίνηση ΤΑΞΙ σε λεωφορειολωρίδες εκεί απαγορεύεται όμως η οποιαδήποτε στάση τους. Εμείς πάμε σε κάτι ευνοϊκότερο να απαγορεύεται η διέλευση, αλλά να επιτρέπεται η σύντομη στάση για επιβίβαση και αποβίβαση, ώστε να διευκολύνονται οι έχοντες κινητικά προβλήματα επιβάτες». Ο υπουργός, υπογράμμισε ότι μετά από προτάσεις της Ομοσπονδίας των οδηγών ΤΑΞΙ έχουν προστεθεί διευκρινήσεις ότι στις προβλεπόμενες εσοχές η στάθμευση δεν θα έχει όριο στάσης για επιβίβαση και αποβίβαση. Επίσης, συμπεριλήφθηκε στο νέο ΚΟΚ και η πρόταση της Ομοσπονδίας να μην αφαιρείται η άδεια οδήγησης επειδή εισήλθαν σε λεωφορειολωρίδα και μην στερούνται την επόμενη ημέρα το μεροκάματό τους». Δήλωσε ότι συμφωνεί με την πρόταση για εξαίρεση του χρονικού ορίου και για τα ΤΑΞΙ που μεταφέρουν ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Από την στιγμή που υπάρχει μητρώο νεφροπαθών να δούμε να προστεθεί στις εξαιρέσεις και αυτή η ευπαθής ομάδα και επισήμαινε ότι πάντως στην διάταξη του νέου ΚΟΚ έχει προβλεφθεί και δεν ισχύουν τα χρονικά όρια σύντομης στάσης εκτός εσοχών για τα ειδικά ΤΑΞΙ για ΑμΕΑ που έχουν τις ειδικές ράμπες.

Απαντώντας σε όσους εισηγούνται να γίνουν μελέτες για τα ΤΑΞΙ και τις λεωφορειολωρίδες, ο κ. Κυρανάκης αντέτεινε ότι «οι μελέτες γίνονται στην βάση, είτε υποθετικών στοιχείων, είτε από πιλοτικά στοιχεία. Από τον Ιούλιο, όμως, θα τοποθετηθούν οι κάμερες στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ και θα έχουμε πραγματικά στοιχεία, όχι υποθετικά και θα μπορούμε να μετρήσουμε πάρα πολύ άμεσα την βελτίωση των δρομολογίων των λεωφορείων σε επίπεδο χρόνου και αξιοπιστίας με βάση τα νέα μέτρα» και πρόσθεσε πως εάν από την πράξη αποδειχθεί ότι το μέτρο δεν επιφέρει βελτίωση στην κίνηση των λεωφορείων τότε είμαστε εδώ για να το επανεξετάσουμε».

Απαντώντας επί όσων προσωπικά του καταλόγισε κατά την ακρόαση ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Ευθύμιος Λυμπερόπουλος είπε ότι έχετε δημόσιο βήμα και στην Βουλή αλλά και στα ΜΜΕ «και σας ακούμε αυτά που λέτε». Απέρριψε τις κατηγορίες που του απέδωσε ότι κάνει «ντιλ» με την UBER και του ζήτησε να του κατονομάσει «τι από όσα προβλέπονται στο νομοσχέδιο έχει να κάνει με αυτή την εταιρεία». Του επισήμανε ότι η εν λόγω εταιρεία λειτουργεί «σε Αθήνα και σε όλη την χώρα με Νόμο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρ. Σπίρτζη και τον νόμο αυτό τον είχατε χαρακτηρίσει ως τον καλύτερο Νόμο για τα ΤΑΞΙ που υπήρξε ποτέ». Στην παρατήρηση του κ. Λυμπερόπουλου ότι «ο Νόμος αυτός δεν λειτουργεί στην πράξη γιατί λέει ότι δεν επιτρέπεται να πληρώνεται ως τρίτος, να βγάζει τα χρήματά έξω και πρέπει να έχει φορολογικό μητρώο στην χώρα μας», ο κ. Κυρανάκης του είπε «κάντε μας συγκεκριμένες καταγγελίες οδηγών της UBER που παρανομούν και θα επιληφθούμε» «γιατί εμείς έχουμε αντικρουόμενη πληροφόρηση από αυτή που λέτε εσείς, αλλά σε κάθε περίπτωση η λειτουργία μιας εταιρείας δεν αφορά τον ΚΟΚ».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής Ευθύμιος Λυμπερόπουλος στην τοποθέτησή του καταλόγισε «αντιδημοκρατική συμπεριφορά» του αναπληρωτή υπουργού κ. Κυρανάκη. Δεν δέχεται είπε « να κάνει διάλογο, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα του κλάδου και δεν θέλει να ακούγονται». Μιλώντας σε προσωπικό τόνο είπε πως «εγώ δεν είμαι κομματόσκυλο», «υπηρετώ τον κλάδο και αυτό αποδεικνύεται από την στάση του» προς το πρόσωπό του. Αναφερόμενος στην διάταξη για τα ηλεκτρικά ΤΑΞΙ είπε πως έρχονται «για την ενίσχυση του «ντιλ» των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που ειδικά στην Γερμανία τα έχουν βγάλει ανεπαρκή για την χρήση τους ως ΤΑΞΙ γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε χρόνους, σε χιλιόμετρα για να μπορέσει να δουλέψει ένας επαγγελματίας».

Ανέφερε ότι «πάνω από 8ώρες ένα ηλεκτρικό όχημα στο κέντρο, μέσα στην κίνηση, δεν έχει απόδοση» Αυτά είπε είναι «σχέδια που θέλει η παγκοσμιοποίηση και η UBER, που εσείς έχετε βγει υπερασπιστής της από το 2018». Καταλόγισε στον αναπληρωτή υπουργό ότι «θέλετε να χρεοκοπήσετε τις άδειες και τον ταξιτζή, να μην μπορεί να ανταποκριθεί στα ηλεκτρικά ΤΑΞΙ και να πάει στο σύστημα Πολωνίας, όπως BET και UBER που τους πήραν τα αμάξια τσάμπα και μετά έβαλαν τα ΙΧ». Ζήτησε από τον κ. Κυρανάκη να απαντήσει ότι «αυτό το μέτρο γιατί δεν το εφαρμόζεται για τις πολυεθνικές; Γιατί ξεπουλάτε τον κλάδο σε συμφέροντα που κλέβουν το ΦΠΑ της χώρας;» Ο κ. Λυμπερόπουλος ανέφερε πως μας βάλατε να έχουμε POS το έχουμε, αλλά γιατί να το παίρνουν η UBERT και η VOLT και να το πηγαίνουν στο εξωτερικό και να το δίνουν εκεί». Εμείς, υποστήριξε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ «σας δείχνουμε τον δρόμο και τις ανάγκες επιβίωσης και μας βρίζεται εσείς και το επιτελείο σας», εγώ, πρόσθεσε, «δεν έχω κάνει μπούλινγκ σε κανένα άνθρωπο, μιλάω πάντα πολιτικά για να σώσω το επάγγελμά μου που δέχεται βολές από πολλούς παράγοντες και σας θέλουμε σύμμαχο όχι απέναντι». Καταλόγισε στη ΝΔ ότι έχει κάνει από το 2018 ομάδες μέσα στον κλάδο υποστήριξης και κάνατε πραξικοπήματα μέσα στο Συνδικάτο. Σταματήστε επιτέλους». Εμείς είπε «έχουμε πολιτική αντιπαράθεση μαζί σας γιατί θέλετε να ξεπουλήσετε τον κλάδο» Υποστήριξε ότι μπορεί να είναι συνταξιούχος, αλλά είναι ιδιοκτήτης άδειας όπως και εκατοντάδες άλλοι που έχουν δικαίωμα να προστατεύσουν την περιουσία τους, αφού το θέλει ο κλάδος;». Πρέπει είπε να καθίσετε και να συζητήσουμε.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών ΤΑΞΙ και Αγοραίων Ελευθέριος Πετράκης, από την δική του πλευρά, σε πιο ήπιους τόνους, για το θέμα κίνησης των ΤΑΞΙ στις λεωφορειολωρίδες υποστήριξε πως «το ΤΑΞΙ είναι ένα δημόσιο μέσο μεταφοράς και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται» και «δεν πρέπει να διαχωριστεί από αυτά άλλα δημόσια μέσα μεταφοράς» και «μεταφέρουν συνήθως άτομα με προβλήματα κίνησης που χρειάζονται αρκετό χρόνο για επιβίβαση και αποβίβαση».

Επισήμανε ότι με την διάταξη του νομοσχεδίου «εκτός της απαγόρευσης διέλευσης των ΤΑΞΙ στις λεωφορειολωρίδες, ο χρόνος των 30 δευτερολέπτων που τίθεται για επιβίβαση και αποβίβαση δημιουργεί τον μόνιμο κίνδυνο επιβολή προστίμου για υπέρβαση χρόνου». Σημείωσε ότι «οι συναλλαγές μέσω POS σε σημεία που το δίκτυο δεν είναι σταθερό δημιουργεί καθυστερήσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής που διαρκεί αρκετά λεπτά της ώρας. Το ίδιο, χρόνος χρειάζεται για τις φορτώσεις και εκφορτώσεις αποσκευών, βοηθημάτων βάδισης και εμπορευμάτων» και ο οδηγός και ο επιβάτης του ΤΑΞΙ θα πρέπει να έχουν χρόνο, ώστε να γίνουν αυτά με ασφάλεια και να δημιουργηθεί κάποιο ατύχημα». Υποστήριξε ότι «θα πρέπει να υπάρξουν επαρκείς χώροι επιβίβασης και αποβίβαση με πλήρη απαγόρευση των οχημάτων πλην των μέσων ΜΜΜ και τώρα να υπάρξει πρόβλεψη για την πιλοτική κίνηση σε λωρίδες που σήμερα δεν υπάρχει πληθώρα κίνησης λεωφορείων» Ζήτησε «άμεσα μελέτες για την διόρθωση του άρθρου 55 του ΚΟΚ ως προς την κίνηση όλων των ΤΑΞΙ χωρίς εξαιρέσεις και την επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών χωρίς χρονικούς περιορισμούς εντός των απαιτούμενων διαμορφωμένων χώρων για τον σκοπό αυτό». Επιβεβλημένη ανάγκη, πρόσθεσε «είναι η ελεύθερη κίνηση των ΤΑΞΙ στις λεωφορειολωρίδες που έχουν σύμβαση έργου που μεταφέρουν μαθητές ΑμΕΑ προς τα ειδικά σχολεία».

Ο ‘Α Αντιπρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Γρηγόρης Λεοντόπουλος εστίασε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς σε αιμοκάθαρση σε ιδιωτικές μονάδες και νοσοκομεία και μεταφέρονται σε αυτά με ΤΑΞΙ λέγοντας πως η δυνατότητα κίνησης τους θα πρέπει να διευκολύνεται όταν μεταφέρουν νεφροπαθείς.

Στον αντίποδα, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ Γιώργος Σπηλιόπουλος είπε ότι στα νέα λεωφορεία εισάγεται υποχρεωτικά το ακλοτέστ από τους οδηγούς προκειμένου να το θέσουν σε λειτουργία. Οι δυνατότητες τοποθέτησης καμερών στα λεωφορεία για επιβεβαίωση τροχαίων παραβάσεων είναι εξαιρετικά σημαντικό. Για το θέμα με τις λεωφορειολωρίδες, επισήμανε αυτό αφορά μόλις 45 χιλιόμετρα (σε πέντε κεντρικές λεωφόρους) από ένα συνολικό οδικό δίκτυο περίπου 6.000 χιλιομέτρων που κινούνται τα αστικά λεωφορεία. Στις λεωφορειολωρίδες κινούνται κατά μέσο όρο 10 λεωφορεία ανά λεπτό. Η πρόσφατη τοποθέτηση καμερών για την τήρηση της κίνησης των λεωφορειολορίδων η κίνηση των λεωφορείων ήταν 10 με 15 χιλιομέτρων και έχει ανέλθει σε 20 με 25 χιλιόμετρα που είναι σημαντικό για τους επιβάτες. Υποστήριξε ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν πάνω από 300 χιλιόμετρα λεωφορειολωρίδων και η είσοδος άλλων οχημάτων γίνεται με πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επισήμανε ότι μια αποβίβαση- επιβίβαση επιβάτη από ΤΑΞΙ σε λεωφορειολωρίδα απαιτεί χρόνο πάνω από 30 δευτερόλεπτα, εάν δεν είναι ειδικό σημείο, τι καθυστέρηση θα επιφέρει σε ένα λεωφορείο όταν στην διαδρομή του αυτό γίνεται συχνά. Οι συγκοινωνιολόγοι του ΟΑΣΑ είπε έχουν επισημάνει ότι κάθε κίνηση οχήματος εντός λεωφορειολωρίδας οδηγεί σε επιβράδυνση της κυκλοφορίας τους.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Αθανάσιος Τσιάνος είπε ότι το νομοσχέδιο κινείται στην σωστή κατεύθυνση, έχουν γίνει στοχευμένες αλλαγές και ενσωματώνει πολλές από τις προτάσεις μας. Ζήτησε για να ξεπεραστεί η παθογένεια του ΚΟΚ στο να απαρχαιώνεται να οριστεί Τεχνικός Σύμβουλος με αρμοδιότητα αποκλειστικά την παρακολούθηση του ΚΟΚ και ο οποίος θα υποστηρίζει την Γνωμοδοτική Επιτροπή Παρακολούθησης του ΚΟΚ και τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Τάχθηκε υπέρ της σύστασης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας που αυτό θα μπορούσε να διαδραματίσει και τον ρόλο του Τεχνικού Συμβούλου. Επισήμανε ότι τα θέματα που αφορούν την οδική ασφάλεια δεν θα πρέπει να γίνονται αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Αναφορικά με την μείωση του ορίου ταχύτητας στα 30 χιλιόμετρα στις κατοικημένες περιοχές είναι σωστή, αλλά θα πρέπει να εφαρμοστεί και σωστά από τους δήμους κάτι που χρειάζεται και χρόνο, μελέτη και κονδύλια. Για την διήθηση των δίκυκλων είπε ότι είναι σωστή, αλλά θα πρέπει να δοθεί έμφαση ότι υπάρχει ο διαθέσιμος για αυτή χώρος, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς απόστασης που θα πρέπει να τηρούν οι μοτοσυκλετιστές με τα οχήματα. Επισήμανε, ότι στο νέο ΚΟΚ υπάρχει καλύτερη κατηγοριοποίηση των ποινών ανάλογα της επικινδυνότητας, ωστόσο πρόσθεσε υπάρχει ένας προβληματισμός για το εάν θα αποδίδονται τα πρόστιμα. Η διαχρονική θέση του ΣΕΣ, είπε είναι υπέρ του χαμηλού ύψους προστίμων ώστε αυτά να μπορούν να επιβάλλονται συχνότερα και να υπάρχει μια κλιμάκωση ως προς την επικινδυνότητα της παράβασης. Ζήτησε την ψηφιοποίηση των παραβάσεων με τρόπο που δεν θα μπορούν να παραγράφονται, αλλά και να επιβάλλονται άμεσα σε όλους.

Σχετικά με τις λεωφορειολωρίδες, είπε ότι « για να λυθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα θα πρέπει να κάνουμε ξανά τα λεωφορεία στην Αττική ελκυστικά και για να συμβεί αυτό θα πρέπει να κινούνται γρήγορα και απρόσκοπτα. Οτιδήποτε ταλαιπωρεί το κοινό του ΟΑΣΑ δεν είναι αποδεκτό από τον ΣΕΣ. Η επιβίβαση και ιδιαίτερα η αποβίβαση των ΤΑΞΙ στις λεωφορειολωρίδων έχουν επιπτώσεις στην ροή των λεωφορείων» Επισήμανε, όμως, ότι «σήμερα δεν υπάρχουν κάμερες στα λεωφορεία, αλλά και να υπάρξουν στο μέλλον θα είναι πολύ δύσκολο να αστυνομευτεί το μέτρο των 30 δευτερολέπτων» και εκτίμησε ότι «επί της ουσίας, το μέτρο έτσι όπως εισάγεται επιτρέπει την διέλευση των ΤΑΞΙ στις λεωφορειολωρίδες» και πρότεινε «να προχωρήσει άμεσα μια μελέτη από μια διευρυμένη ομάδα όπου θα συμμετάσχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι για να διερευνηθούν οι επιπτώσεων της απαγόρευσης και μετά να νομοθετηθεί το μέτρο τεκμηριωμένα» Για δε την κίνηση στις λεωφορειολωρίδες των ηλεκτρικών ΤΑΞΙ πρότεινε «να τεθεί ένα όριο εφαρμογής τριών ετών και επανεξέτασης του».

Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Γιώργος Χαραλάμπους, επισήμανε ότι τα τροχαία εξελίσσονται σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την δημόσια Υγεία και την κοινωνική συνοχή. Ενδεικτικά ανέφερε πως μόνο στην Αττική κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2025 το ΕΚΑΒ έχει κληθεί να επιληφθεί σε 11.080 περιπτώσεων τροχαίων συγκρούσεων και χρειάστηκε να γίνουν διακομιδές σε 6.321 περιπτώσεις , δηλαδή το 57% των περιπτώσεων. Το 72,6% των θυμάτων ήταν οδηγοί και το 15,8% αφορούσε θανάτους πεζών. Ανησυχητικό, είπε είναι το γεγονός ότι το 38,7% των νεκρών ήταν χρήστες δίκυκλων, ποσοστό διπλάσιο της ΕΕ. Η ηλικιακή κατανομή των θυμάτων δείχνει ότι το 17,8% ήταν έως 24 ετών, το 30% ήταν σε ηλικίες μεταξύ 25 με 49 ετών, το 21,7% μεταξύ 50 και 67 ετών και 28,8% άνω των 65 ετών. Και αυτά τα στοιχεία, πρόσθεσε, υπογραμμίζουν την ανάγκη στοχευμένων παρεμβάσεων ανά ηλικιακή ομάδα. Σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο είπε ότι εκτιμάται πως τα τροχαία κοστίζουν περίπου 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, δηλαδή το 1,5% του ΑΕΠ, ενώ έχουν ανυπολόγιστο κόστος σε οικογένειες και την κοινωνία. Τόνισε ότι η αποτροπή των τροχαίων δεν είναι αναπόφευκτη και πρέπει να περάσουμε από τις διαπιστώσεις σε πράξεις.

Η πρόεδρος του Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» η πρόεδρος Βασιλική Δανέλη - Μυλωνά επί των διατάξεων του νέου ΚΟΚ είπε πολλές από τις προτάσεις του Ινστιτούτου έχουν ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο. Συμφωνούμε είπε με την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων και της διαβάθμισης των ποινών. Την ηλεκτρονική διαχείριση επιβολής των παραβάσεων. Τον εξορθολογισμό των ποινών ανάλογα με την σοβαρότητα που αυτά επιφέρουν. Την θέσπιση ανώτατου ορίου των 30 χιλιομέτρων στους δρόμους του αστικού ιστού. Στην ανταποδοτικότητα των προστίμων, ώστε να συνεισφέρουν πόρους στην οδική ασφάλεια. Διατήρησε επιφυλάξεις για την διείσδυση των μοτοσυκλετών ανάμεσα στα οχήματα. Δήλωσε προβληματισμένη για την δυνατότητα επιβολής του ΚΟΚ και της συστηματικής επιτήρησης, καθώς παρατηρείται αυξημένη παραβατικότητα καθημερινά. Ζήτησε να υποστηριχθεί η αστυνόμευση. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα αποτελέσματα της μεγάλης έρευνας που έχει κάνει το Ινστιτούτο και πρόσφατα παρουσιάστηκε στο Ζάππειο Μέγαρο λέγοντας ότι θεωρούμε απαραίτητη την επιβολή αυστηρών προστίμων, όπως προβλέπει και ο νέος ΚΟΚ, ειδικά για το κράνος και πρότεινε για το θέμα αυτό να καταστεί υποχρεωτική η χορήγηση κράνους και κατά την ενοικίαση δίκυκλου.

Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σύλλογου «S.O.S. - Τροχαία Εγκλήματα» Γιώργος Κουβίδης ανέφερε ότι αξιολογούμε πολύ θετικά ότι μετά από 15χρόνια αγώνων επιτέλους σταματάει η αμνήστευση των δολοφόνων οδηγών που εγκαταλείπουν τα θύματά τους στην άσφαλτο. Ζήτησε να υπάρξει δημοσιοποίηση και μεγαλύτερη για την αυστηροποίηση των ποινών σε όσους οδηγούν χωρίς δίπλωμα ή που τους έχει αφαιρεθεί. Πρότεινε το ανώτατο όριο των 30 χιλιομέτρων να επεκταθεί σε όλες τις κατοικημένες περιοχές, όπως σε πολλές πόλεις της ΕΕ και μείωσαν τα ατυχήματά τους. Επίσης, ζήτησε να υιοθετηθεί το μηδενικό όριο αλκοόλ ή υιοθέτηση για όλους του ορίου 0,2% που υπάρχει για τους επαγγελματίες οδηγούς, καθώς και παράλληλα να γίνονται στον δρόμο ναρκω-τέστ, όπως γίνεται από το 2018 σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο εκπρόσωπος του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας του ΕΜΠ καθηγητής Γεώργιος Γιαννής ανέφερε πως ο νέος ΚΟΚ αποτελεί βασική δράση του εθνικού σχεδίου Οδικής Ασφάλειας που προετοιμάστηκε με την συνδρομή του Πολυτεχνείου. Κινείται προς την σωστή κατεύθυνση. Επισήμανε ότι για την εφαρμογή του απαιτούνται συνοδευτικές πράξεις που η κυβέρνηση θα πρέπει να επιμείνει. Επισήμανε ότι οι πολύ αυστηρές ποινές που προβλέπονται όπως η αφαίρεση του διπλώματος μπορεί να δράσει αρνητικά για την επιβολή τους από τους τροχονόμους. Πάγια θέση των συγκοινωνιολόγων είναι τα πολλά και χαμηλά πρόστιμα από τα λίγα και υψηλά γιατί φέρνουν καλύτερα αποτελέσματα ως προς την συμμόρφωση των οδηγών. Για το ανώτατο όριο των 30 χιλιομέτρων στον αστικό ιστό είπε ότι είναι εξαιρετικά τολμηρή και σωστή γιατί δίνει και σωστό το μήνυμα και θα έχει αποτελέσματα και πρότεινε το όριο αυτό να εφαρμοστεί καις ε μονόδρομους με δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

Το μέλος του ΔΣ της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας Θωμάς Πιτούλης ανέφερε πως οι διατάξεις του νέου ΚΟΚ είναι προς την σωστή κατεύθυνση αλλά παράλληλα τόνισε πως θα πρέπει να ξεκινήσει μια καμπάνια ενημέρωσης καθώς να ενεργοποιηθούν τα Πάρκα Οδικής Συμπεριφοράς για μαθητές που υπήρχαν και χάθηκαν στο χρόνο λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Επισήμανε πως οι Περιφέρειες δεν έχουν πόρους για την συντήρηση του επαρχιακού, αστικού και εθνικού δικτύου.

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Γρηγόρης Κωνσταντέλος ανέφερε πως η ΚΕΔΕ έχει καταθέσει ένα αναλυτικό και με τεχνικές λεπτομέρειες υπόμνημα και δεσμεύτηκε ότι αυτό θα επικαιροποιηθεί περαιτέρω. Παράλληλα, παρατήρησε πως το σημαντικό δεν είναι να θεσμοθετηθούν τα 30 χιλιόμετρα ως ανώτατο όριο στον αστικό ιστό, αλλά πόσο αυτό θα τηρηθεί. Ζήτησε να δοθεί η δυνατότητα και στου δήμους να έχουν τεχνικά μέσα για την επόπτευση της τήρησης των ορίων ταχύτητας. Επίσης, να μην υπάρχουν εξαιρέσεις επί των πιστοποιημένων παραβάσεων, ο νόμος να είναι οριζόντιος για όλους. Έθεσε και το θέμα της ηλεκτρονικής επόπτευσης στάθμευσης στις πόλεις.

Το μέλος του ΔΣ της Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.), Κωνσταντίνος Μπερτσιάς ανέφερε ότι οι τρείς από τις πέντε παρατηρήσεις της Ένωσης κατά την διαβούλευση του νομοσχεδίου έχουν ενσωματωθεί. Οι δύο που δεν ενσωματώθηκαν είναι να νομοθετηθούν οι υποχρεωτικές οι πινακίδες στα ελαφριά οχήματα και αυτά να ασφαλίζονται σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή Οδηγία. Καθώς και να προχωρήσει η επιβράβευση του καλού οδηγού επί του ασφαλίστρου και γι' αυτό οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο σύστημα του point System. Επίσης, ζήτησε για την διερεύνηση της υπαιτιότητας και την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, οι ασφαλιστικές εταιρείες να έχουν πρόσβαση στο υλικό των καμερών.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης Αδαμάντιος Ηλιάδης είπε ότι στην πλειονότητα του νομοσχεδίου συμφωνούμε και είναι στοχευμένο. Έδωσε βαρύτητα της εφαρμογής της νομοθεσίας. Η τοποθέτηση καμερών είναι η μόνη λύση για την επιτήρηση και την διερεύνηση των τροχαίων καθώς υπάρχει έλλειμα αστυνόμευσης. Συμφώνησε στην αυστηροποίηση των ποινών και των προστίμων. Για την διήθηση των μηχανών είπε πως συμφωνεί, αλλά μόνο με την ρητή ρύθμιση αυτή θα γίνεται με σταματημένα τα οχήματα και το όριο κίνησης του δίκυκλου σε διήθηση να μειωθεί στα 10 χιλιόμετρα. Έθεσε το θέμα της ανεξέλεκτικης κυκλοφορίας των ποδηλατών και των ηλεκτρικών πατινιών στο αστικό δίκτυο, ζήτησε να έχουν υποχρέωση ασφάλισης και τις ίδιες υποχρεώσεις τήρησης του ΚΟΚ από τους αναβάτες τους και να τους επιβάλλονται κυρώσεις σε παραβάσεις που κάνουν. Ζήτησε την απαγόρευση των ηλεκτρονικών πατινιών σε λεωφόρους.

Η διευθύντρια του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων Βασιλική Βιδάλη είπε ότι είναι σημαντικό που στο νέο ΚΟΚ επιτέλους ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα του Συνδέσμου και το όχημα απομπλέκεται από τις παραβάσεις που γίνονται με απόφαση και ενέργειες του οδηγού. Επίσης και όλες οι άλλες παρατηρήσεις που είχαμε καταθέσει ελήφθησαν υπόψιν, πλην μιας που αφορά το άρθρο 33 με τις κατηγορίες παραβάσεων σε αυτοκινητοδρόμους και ειδικότερα για την διέλευση από τα διόδια χωρίς πληρωμή του τιμήματος και λογίζεται υπευθυνότητα και τόσο στον κάτοχο του ΙΧ όσο και στον οδηγό. Και ζήτησε να υπάρξει πρόβλεψη για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα η ευθύνη να είναι μόνο στον οδηγό, σύμφωνα με το μισθωτήριό του.

Ο διευθυντής εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ελληνικής Μοτοσικλετικής Ομοσπονδίας Θωμάς Κακαβιάρης είπε πως ο ΚΟΚ όπως έχει διαμορφωθεί έχει εξαιρετικά θετικά στοιχεία. Θέση μας είπε ότι η διήθηση των δίκυκλων θα πρέπει να επιτρέπει όχι μόνο όταν υπάρχει μηδενική κίνηση αυτοκινήτων αλλά και όταν αυτά κινούνται με πολύ χαμηλή ταχύτητα 5 με 10 χιλιόμετρων. Με τα υψηλά πρόστιμα είπε γίνεται «γενική πρόληψη», αλλά όχι «ειδική πρόληψη» και πρόσθεσε ότι αφού σωστά υπάρχει η πρόβλεψη της υποτροπής, θα πρέπει να έχουμε και μια αναλογικότητα επί των προστίμων. Σχετικά με τα μέσα μικροκινητικότητας είπε ότι η πιστοποίησή τους σήμερα είναι αβέβαιη καθώς οι χρήστες τους δεν γνωρίζουν τον ΚΟΚ. Καταλόγισε διαχρονικά λάθη στις προβολές των μηνυμάτων για την χρήση του κράνους για αυτό και έχουν αποτύχει και είπε πως έχουμε κάνει σχετικές προτάσεις

Ο κ. Αδάμας Ασημακόπουλος από τον Σύλλογο Επαγγελματιών Αυτοκινούμενων και Ρυμουλκούμενων Τροχόσπιτων Ελλάδος είπε ότι αντιπροσωπεύει ένα κλάδο περίπου 70 επιχειρήσεων με 500 εργαζόμενους και εξυπηρετεί εκτός τους εγχώριους ιδιοκτήτες, περίπου 70 με 100.000 διερχόμενους τουρίστες όλο τον χρόνο. Ανέφερε ότι εκτός από κάποια βήματα που έχουν γίνει εκκρεμούν πολλά ακόμα ζητήματα. Για το θέμα του νέου ΚΟΚ σχετικά με την στάση και στάθμευση των τροχόσπιτων είπε ότι το όριο περιορίζεται υπερβολικά τα 6 μέτρα σε μήκος καθώς πάνω από το 90% αυτών των οχημάτων ξεπερνούν τα 6 μέτρα, άρα δημιουργείται μια γενική απαγόρευση στάθμευσης του στόλου και ζήτησε το όριο να αυξηθείς τα 7,5 μέτρα κάτι που καλύπτει την μεγαλύτερη πλειοψηφία των αυτοκινούμενων οχημάτων. Ζήτησε η διάρκεια της στάθμευσης να αυξηθεί από 24 ώρες σε 48 ώρες. Για τα ρυμουλκούμενα τροχόσπιτα ζήτησε την εξαίρεσή τους για στάθμευσης σε μη κεντρικές περιοχές (όχι σε εμπορικά σημεία ή υψηλού φόρτου) όπως θα μπορούσε να δοθεί η δυνατότητα στάθμευσής τους σε μη κατοικημένες περιοχές, με τρόπο ρητό, ώστε να μην υπάρχουν παρερμηνείες και διενέξεις με τοπικούς φορείς.

Ο εργασιακός σύμβουλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνδικάτων Εργατοϋπαλλήλων Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος ανέφερε ότι έχουμε μελετήσει όλα τα πολύνεκρα δυστυχήματα στο εθνικό δίκτυο και έχουμε κάνει προτάσεις. Επισήμανε ότι δεν λαμβάνονται και πάλι μέτρα σχετικά με τις σχολικές εκδρομές. Πρότεινε μηδενικό όριο αλκοόλ για επαγγελματίες και ερασιτέχνες οδηγούς. Έθεσε το θέμα των ορίων ηλικιών τόσο για επαγγελματίες οδηγούς όσο και των ερασιτεχνών οδηγών. Ζήτησε επέκταση ελέγχων των επαγγελματικών οχημάτων από το εξωτερικό. Έδωσε έμφαση στις οδικές υποδομές και την βελτίωσή τους.

Ο εκπρόσωπος των Σωματείων Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής Στυλιανός Χασούρης εστίασε στα όρια ταχύτητας λέγοντας ότι η μείωση είναι ένα σημαντικό βήμα και θα πρέπει να καθιερωθεί σε όλες τις αστικές οδούς πλην εκείνων που έχουν σήμανση προτεραιότητας (ρόμβο). Σχετικά με τις διατάξεις του ΚΟΚ για την διήθηση των δίκυκλων εκτίμησε ότι δεν θα αλλάξει κάτι από ότι βλέπουμε να ισχύεις σήμερα και σε κάθε περίπτωση να μην επιτρέπεται η ταχύτητα άνω των 10 χιλιομέτρων. Να απαγορεύται η διήθηση όταν τα οχήματα είναι σε κίνηση, όταν ανάμεσα στα οχήματα βρίσκεται δίπλα τους φορτηγό, λεωφορείο ή σχολικό, όταν υπάρχει λεωφορειολωρίδα. Και κατέθεσε υπόμνημα με διορθώσεις. Ζήτησε να εφαρμοστεί ο νόμος που προβλέπει κάμερες στην εκπαίδευση και εξέταση των οδηγών. Την θεσμοθέτηση δια βίου εκπαίδευσης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Κ. Κυρανάκης κατά την ολοκλήρωση και την συζήτησης επί των άρθρων είπε πως κάνουμε το πρώτο βήμα με την ψήφιση του ΚΟΚ και την ενσωμάτωση στην επόπτευση και τεχνικών μέσων όπως οι κάμερες για την επιβολή των κυρώσεων. Οι ποινές διαδραματίζουν ρόλο όχι μόνο ως μέσω για να συναίσθησης του ο οδηγός αλλά και ως προστασίας των άλλων οδηγών, επιβατών και πεζών. Απάντησε ότι συμφωνεί με τις προτάσεις για περαιτέρω επιβράβευση των καλών οδηγών και με άλλα τεχνικά μέσα (πχ τηλεμετρικής) που θα μπορούσαν να νομοθετηθούν αργότερα, όπως και αυτά τα μέσα να χρησιμοποιηθούν για την επιβολή ποινών σε παραβάτες. Ή με την πρόταση του Blok της μηχανής του αυτοκίνητου εάν ο οδηγός έχει καταναλώσει αλκοόλ πάνω του ορίου. Τα μέτρα είπε στοχεύουν στην μείωση των παραβάσεων, όχι στην αύξηση των εσόδων και μια εισπρακτική λογική. Επικαλούμενος την λογική, είπε ότι είναι βέβαιος ότι αδειάζοντας τις λεωφορειολωρίδες από τα ΤΑΞΙ θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα της ταχύτητας κίνησης και αξιοπιστίας των δρομολογίων των λεωφορείων. Απέρριψε την κριτική σε ότι αφορά την κίνηση των ηλεκτρικών ΤΑΞΙ στις λεωφορειολωρίδες λέγοντας «πως είναι ένα μέτρο για να προωθηθεί η ηλεκτροκίνηση».

Ο κ. Κυρανάκης δεσμεύτηκε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει η λειτουργία των ΜΜΕ κατά τις νυχτερινές ώρες του Σαββατοκύριακου, ήδη έχει την μελέτη του ΜΕΤΡΟ, γιατί ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να σώσει ζωές.

Την Παρασκευή θα γίνει η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου στις Επιτροπές της Βουλής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

