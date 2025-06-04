«Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φέρει τους δημότες πιο κοντά στον Δήμο» δήλωσε από τα Χανιά ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δ. Παπαστεργίου ο οποίος παραβρέθηκε στην ημερίδα του Δήμου Χανίων για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο Δήμος Χανίων ο οποίος συνεχίζει τις προσπάθειες του και τις δράσεις ώστε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και πιστός, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Παναγιώτη Σημανδηράκη, στη δέσμευσή του για καινοτομία, διαφάνεια και ασφάλεια, διοργάνωσε στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου την ημερίδα με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Ευκαιρίες και Απειλές».

Η παρουσίαση των δράσεων του Δήμου Χανίων πραγματοποιήθηκε από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Τάσο Αλόγλου, και την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Χανίων, Σεβαστή Πολυχρονάκη. Στην ημερίδα συμμετείχαν ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Μιχάλης Μπλέτσας, ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, Γιώργος Μαρινάκης, εκ μέρους της Δ/νσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ο Χαράλαμπος Καρράς καθώς και ο δημιουργός της πλατφόρμας του Δήμου Χανίων, opencouncil.chania.gr, Χρήστος Πόριος.

Όπως είπε ο κ. Παπαστεργίου, «Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φέρει τους δημότες πιο κοντά στον Δήμο. Έχοντας εμπειρία προφανώς από τους Δήμους, γνωρίζω πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι να χρησιμοποιούμε νέες τεχνολογίες και νέα εργαλεία, προκειμένου να κερδίσουμε κάτι πολύ πιο σημαντικό από οποιοδήποτε χρηματοδοτικό εργαλείο ή υποδομή και αυτό είναι η εμπιστοσύνη». Παρατήρησε δε ότι «θέλουμε την τεχνολογία για να φέρουμε πιο κοντά τους πολίτες, να τους δείχνουμε ότι οι Δήμοι είναι τελικά εκεί και ακούνε, αισθάνονται, για να βλέπουν οι πολίτες ότι η γνώμη τους μετράει στη συμμετοχή και τη σχεδίαση των επόμενων κινήσεων κάθε Δήμου».

O διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Μιχάλης Μπλέτσας, έκανε αναφορά στις προκλήσεις και τα προβλήματα, που προκύπτουν από την ψηφιακή εποχή στον δημόσιο τομέα, τη «μάχη» σε επίπεδο κυβερνοασφάλειας καθώς και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνη για τη βελτίωση καταστάσεων, που αφορούν άμεσα στους πολίτες. Ο κ. Μπλέτσας γνωστοποίησε μεταξύ άλλων ότι η άμυνα στα ζητήματα, που προκύπτουν, είναι η αξιοποίηση της φυσικής νοημοσύνης, που διαθέτουν οι πολίτες. «Σήμερα για τον Δήμο Χανίων είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, καθώς φαίνεται το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας, που διαρκεί τα τελευταία πέντε χρονιά, που ξεκίνησε με μια συνολική παρέμβαση και αναβάθμιση όλων των υπολογιστικών συστημάτων, που συνεχίστηκε με την αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων και στη συνέχεια με τη δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών για να μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος ακόμα καλύτερα με μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία», επεσήμανε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, ο οποίος τόνισε επίσης ότι «Θα δείξουμε πώς η νέα τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, έρχεται και απαντά στα ερωτήματα, που θέτουν οι πολίτες σχετικά με τις διαδικασίες, τον συμμετοχικό σχεδιασμό και την παρακολούθηση του κορυφαίου δημοκρατικού οργάνου, που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, και πώς τελικά μέσα από τη συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία καταφέρνει και κάνει καινοτόμα και πρωτοπόρα πράγματα». Ο Δήμαρχος γνωστοποίησε ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια το βασικό στοιχείο είναι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, «καθώς αιρετοί και υπηρεσιακοί εργάστηκαν όλα τα προηγούμενά χρόνια για να μπορούμε να έχουμε το αποτέλεσμα, που θα παρουσιάσουμε σήμερα στον κατεξοχήν και καθ' ύλην αρμόδιο υπουργό, εξαιρετικά έμπειρο και επιτυχημένο αυτοδιοικητικό, τον καλό φίλο, Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος βρίσκεται εδώ για να μπορέσει να πιστοποιήσει ότι η κατεύθυνση, που κινείται ο Δήμος Χανίων στο κομμάτι των ψηφιακών είναι η σωστή και κυρίως είναι πρωτοπόρα».

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Τάσος Αλόγλου, έκανε λόγο για μια σημαντική μέρα για τον Δήμο Χανίων, καθώς εγκαινιάζεται και παρουσιάζεται η πλατφόρμα https://opencouncil.gr/chania, «Μια πλατφόρμα, η οποία χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, που κάνει τον Δήμο μας δημοκρατικό, εξωστρεφή, δίνει το δικαίωμα στους δημότες και τους πολίτες να έχουν άμεση πρόσβαση στις συζητήσεις, που γίνονται στα θεσμικά όργανα του Δήμου Χανίων και κυρίως δίνει τη δυνατότητα στους δημότες μας να είναι συμμετοχικοί και να αναπτύσσουν το ενδιαφέρον τους σε κάθε θεματολογία, που τους ενδιαφέρει, σε κάθε περιοχή στα διοικητικά όρια του Δήμου μας».

Ο Δήμος Χανίων πρωτοπορεί σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού, έχοντας κάνει βήματα και άλματα, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, τα τελευταία χρόνια προς αυτή την κατεύθυνση, «έχουμε αξιοποιήσει οποιοδήποτε χρηματοδοτικό εργαλείο είναι διαθέσιμο, προκειμένου να αναβαθμίσουμε την ποιότητα των εργασιών και των υπηρεσιών, που παρέχει ο Δήμος προς τους πολίτες, την καλυτέρευση της καθημερινότητας στο εργασιακό περιβάλλον των εργαζομένων μας», πρόσθεσε ο κ. Αλόγλου.

