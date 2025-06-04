Δ. Μάντζος: Τι ακριβώς διαπραγματεύτηκε ο υπουργός Εξωτερικών με τον Αιγύπτιο ομόλογό του;

«Η σημερινή επίσκεψη του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στο Κάιρο, η οποία είχε προβληθεί τις τελευταίες ημέρες ως το αποφασιστικό βήμα κλιμάκωσης της Κυβέρνησης για την οριστική επίλυση του ζητήματος με την Ιερά Μονή Αγιας Αικατερίνης Όρους Σινά, δημιούργησε περισσότερα ερωτήματα από όσα απάντησε», δηλώνει ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος.

Συγκεκριμένα ρωτά τα εξής:

«- Τι ακριβώς διαπραγματεύτηκε ο υπουργός Εξωτερικών με τον Αιγύπτιο ομόλογό του;

- Θα υπάρξει τελική συμφωνία, πότε θα υπογραφεί και τι θα περιλαμβάνει;

- Γιατί από τη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής -πέραν της αόριστης αναφοράς σε «δικαιώματα»;

- Ποιους λόγους επικαλείται η Αίγυπτος για το γεγονός ότι δεν είχε υπογράψει τον διακανονισμό πριν τη δικαστική απόφαση και πώς διαμορφώνεται πλέον η θέση της μετά την έκδοση αυτής;

- Πού πήγαν εν τέλει οι πηχυαίοι τίτλοι των προηγούμενων μηνών για το πώς η ‘Κυβέρνηση Μητσοτάκη έσωσε τη Μονή Σινά';».

Ο κ. Μάντζος τονίζει ότι «στο τέλος της ημέρας, επιβεβαιώνεται χωρίς καμία αμφιβολία ότι το ζήτημα που ανέκυψε με τη δικαστική απόφαση είναι όχι μόνο υπαρκτό αλλά και εξαιρετικά σοβαρό, όπως το ΠΑΣΟΚ εγκαίρως ανέδειξε αναλαμβάνοντας και σχετικές πρωτοβουλίες προς υποστήριξη των εθνικών μας θέσεων, συμβάλλοντας στη βέλτιστη δυνατή λύση».

Εν είδει «υστερόγραφου» στη δήλωση του ο κ. Μάντζος αναφέρει ότι «στο αυριανό briefing των πολιτικών συντακτών αναμένουμε με ενδιαφέρον τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να μας πει ποιοι είναι τώρα οι ‘προπονητές της εξέδρας' και ποιοι πρέπει να κάτσουν οριστικά ‘στον πάγκο'».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

