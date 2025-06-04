Την προμήθεια μιας τέταρτης φρεγάτας Belharra, στην οποία θα συμμετάσχει με ποσοστό 25% η ελληνική αμυντική βιομηχανία, προανήγγειλε από τη Λοριάν της Γαλλίας ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Οι συμβάσεις θα υπογραφούν εντός του 2025.

[#Navgreek] ⚓🇬🇷 Today, the launching ceremony of #FDI HS Formion took place in our shipyard in Lorient.

The ceremonial launching of this third FDI intended for the @NavyGR, was held in the presence of Nikolaos Dendias, Minister of National Defence of the Hellenic Republic. pic.twitter.com/OiWHvqB2Mg June 4, 2025

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε τα ναυπηγεία της Λοριάν για την καθέλκυση της 3ης ελληνικής φρεγάτας, της ''Φορμίων''. Πλέον όλες οι ελληνικές φρεγάτες Belharra βρίσκονται στο νερό και σύντομα θα παραδοθούν στο Πολεμικό Ναυτικό.

Στα γαλλικά ναυπηγεία είναι δεμένες οι τρεις ελληνικές FDI Belharra. Οι F-601 ''Κίμων'', F-602 ''Νέαρχος'' και F-603 ''Φορμίων''.

Στο κατάστρωμα της φρεγάτας ''Κιμων'', ο Νίκος Δένδιας συνάντησε το πλήρωμα παραλαβής πρώτης ελληνικής φρεγάτας Belharra.

Ο Νίκος Δένδιας ξεναγήθηκε στην FDI ''Κίμων'' από τον κυβερνήτη του πλοίου, ο οποίος τον υποδέχτηκε στο ελικοδρόμιο της φρεγάτας, παρουσία των πρώτων μελών του πληρώματος.

"Με μεγάλη χαρά πληροφορήθηκα ότι οι πρώτοι πλόες πήγαν καλά, δεν υπάρχουν προβλήματα. Ο Κίμωνας θα έρθει και θα ενισχύσει τον στόλο" τόνισε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.

“Το Πολεμικο Ναυτικό βρίσκεται σήμερα στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης της ανεξαρτησίας μας και της Ευρώπης στην ανατολική Μεσόγειο” σημείωσε ο υπουργός.

''Βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την απόκτηση του 'Θεμιστοκλη'. Υλοποιεί τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας με 25% στο πρόγραμμα'' ανακοίνωσε για την τέταρτη Belharra.

Η Ελλάδα θα αποκτήσει τέσσερις πανίσχυρες φρεγάτες με δικτυοκεντρικές δυνατότητες που μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες για στόχους και απειλές με τα F-16 Viper, τα Rafale και τα F-35 και θα αποτελούν τμήμα της "Ασπίδας του Αχιλλέα".

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να φτάσουν στη Γαλλία τα πληρώματα των φρεγατών ''Νέαρχος'' και ''Φορμίων''.

