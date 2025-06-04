Του Γιάννη Ανυφαντή

Σφοδρή σύγκρουση εκτυλίχθηκε στη Βουλή με φόντο τον νέο ΚΟΚ και την είσοδο των ταξί στις λεωφορειολωρίδες, μεταξύ του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του προέδρου του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, Θύμιου Λυμπερόπουλου.

«Ξεπουλάτε το κλάδο σε συμφέροντα που κλέβουν το ΦΠΑ της χώρας. Σας δείχνουμε το δρόμο για να επιβιώσουμε και μας βρίζετε. Ψάχνετε να βρείτε στη ΝΔ ομάδες υποστήριξης, κάνετε πραξικοπήματα, σταματήστε επιτέλους! Από το 2018 μου λέει ο διευθυντής σου ότι σου επιτίθεμαι. Μα δε θα σου επιτεθώ όταν μου φέρνεις την UBER; Δεν είμαι κομματόσκυλο, ούτε πάω να κάνω κόντρα με τον Κυρανάκη. Γιατί δεν κάθεστε να συζητήσουμε;», ανέφερε κατά την τοποθέτησή του ο Θύμιος Λυμπερόπουλος.

«Σας δόθηκε το βήμα να κάνουμε διάλογο σήμερα εδώ. Έχετε πρόσβαση στο δημόσιο βήμα. Ακούμε αυτά που λέτε. Δεν σας στερείται το δημόσιο βήμα. Δεν είπατε κουβέντα για την ουσία και με κατηγορήσατε ότι κάνω κάποιο deal με την UBER. Προσπαθώ να βρω τι από αυτά που έχουμε καταθέσει την ευνοεί. (H UBER) λειτουργεί με νόμο του κ. Σπίρτζη, που τον έχετε χαρακτηρίσει ως τον καλύτερο νόμο», του απάντησε ο κ. Κυρανάκης, κατηγορώντας τον για συκοφαντίες και τραμπουκισμό. «Πάθος» με τους Αθηναίους ταξιτζήδες του καταλόγισε ο Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Ενδεικτικός της έντασης είναι ο παρακάτω διάλογος:

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Να κάνετε συγκεκριμένες καταγγελίες για οδηγούς της Uber που παρανομούν και θα επιληφθούμε. Εάν έχετε συγκεκριμένα στοιχεία καταθέστε τα.

Θύμιος Λυμπερόπουλος: Έχουν βγει κανόνες από την ευρωπαϊκή επιτροπή, κανόνες λειτουργίας της πολυεθνικής και δεν έχει γίνει τίποτα από αυτό. Δεν υπάρχουν τα χρήματα για ηλεκτρικά ταξί. Θα μας αναγκάσει να ξεπουλήσουμε τις άδειες.

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Αυτά δεν είναι θέματα του ΚΟΚ, ούτε της λεωφορειολωρίδας. Σταματήστε να συκοφαντείτε όποιον διαφωνεί μαζί σας. Δεν έχετε πει κουβέντα για το μέτρο που παίρνουμε για την αφαίρεση της άδειας στη λεωφορειολωρίδα ώστε να μην τιμωρούνται οι επαγγελματίες.

Θύμιος Λυμπερόπουλος: Μα υπάρχει point system!

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Δεν είναι καφενείο εδώ. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Η θέση μας για τη λεωφορειολωρίδα, είναι σε αντίθεση με αυτά που μας προτείνει ο ΟΑΣΑ και οι συγκοινωνιολόγοι, είναι μια μέση λύση. Δεν έχουμε απόλυτη απαγόρευση. Έχουμε μια μέση λύση όπως οι περισσότερες πρωτεύουσες της Ευρώπης.

Θύμιος Λυμπερόπουλος: Για πείτε μας. Στη Θεσσαλονίκη κάνετε τα ίδια; Θα ισχύουν τα ίδια; Αυτά τους είπατε και πάνω; Υπάρχει ένα πάθος με του Αθηναίους ταξιτζήδες!

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Δεν έχω κανένα πάθος με τους Αθηναίους ταξιτζήδες. Δεν έχω καλή σχέση με τους ανθρώπους που με συκοφαντούν και που τραμπουκίζουν ανθρώπους της ομάδας μου. Σήμερα εσείς ήρθατε εδώ να μου πείτε ότι κάνω deal με την Uber.

Κατά την τοποθέτησή του ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην επιβολή του μέτρου ελέγχου των οδηγών και για χρήση ναρκωτικών ουσιών, εκτός από αλκοόλ. Όπως επισήμανε ο κ. Κυρανάκης, αυτό θα γίνει μέσω ειδικών συσκευών που θα προμηθευτεί η Τροχαία. Πρόκειται πάντως για μία συζήτηση που διαρκεί πάνω από δύο δεκαετίες. Την ίδια στιγμή, τη δυνατότητα να τοποθετήσουν οι δήμοι κάμερες στους δρόμους και να επιβάλουν πρόστιμα στους παραβάτες, αφήνει ανοιχτή η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, κάτι που θα συνεισφέρει στα έσοδα των δήμων.

Πηγή: skai.gr

