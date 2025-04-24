Κικίλιας στον ΣΚΑΪ: Φθηνότερα τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από 1η Μαΐου

«Προσεχώς θα υπάρξουν και άλλες πρωτοβουλίες για την στήριξη της μεσαίας τάξης και των Ελλήνων, όσον αφορά στο ταξίδι», ανέφερε στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Ο υπουργός εκτίμησε ότι από την 1η Μαΐου, θα υπάρξει ανάσχεση στην αύξηση των τιμών των εισιτηρίων και σε κάποιες περιπτώσεις θα υπάρξουν ακόμη και μειώσεις.

Ανέφερε ότι, παρά τις αυξήσεις που έχουν ανακοινώσει οι ακτοπλοϊκές εταιρείες λόγω αύξησης του τέλους για το καύσιμο από την ΕΕ, η κυβέρνηση με διάταξη που έφερε στη Βουλή, μείωσε ήδη κατά 50% τα λιμενικά τέλη για όλα τα λιμάνια.

«Η πρωτοβουλία αυτή, σε συνδυασμό με την πτώση 8-9% στην τιμή του καυσίμου στην παγκόσμια αγορά, εκτιμάται ότι θα καλύψουν την όποια διαφορά», πρόσθεσε ο υπουργός.

Για τα ταχύπλοα που δεν αλλάζουν το μείγμα του καυσίμου τους, ο κ. Κικίλιας εκτίμησε ότι θα υπάρξουν καλύτερες τιμές στα οικογενειακά εισιτήρια.

«Η αγορά είναι ελεύθερη, υπάρχει ανταγωνισμός και αναλόγως οι ακτοπλοϊκές εταιρείες τη ρυθμίζουν», είπε.

«Τους χειμερινούς μήνες πρέπει να υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα», σημείωσε ο υπουργός.

