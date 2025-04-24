Κωδικός Ενότητα, Εξωστρέφεια, Προγραμματική Αντεπίθεση - Χαριλάου Τρικούπη: «Παυσίπονα οι παροχές της Κυβέρνησης»

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Ως εναρκτήριο λάκτισμα για την επόμενη μέρα βλέπουν στη Χαριλάου Τρικούπη την εκδήλωση της Κυριακής στο ΣΕΦ, όπου θα συναντηθεί η ολομέλεια των νέων τομεαρχών που θα σχηματοποιήσουν το κυβερνητικό πρόγραμμα και τις επόμενες πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ. Για πανστρατιά ενότητας κάνουν λόγο στελέχη της πράσινης παράταξης που επιθυμούν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να προσπεράσει τον σκόπελο των δημοσκοπήσεων που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να χάνει τη δεύτερη θέση από το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Τα κόμματα διαμαρτυρίας δεν μπορούν να νικήσουν τη ΝΔ σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΙ.

«Έχουμε μία κάμψη, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Θεωρώ ότι όσο πάμε προς τις εκλογές οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι για να έχουμε πολιτική αλλαγή χρειάζεται ένα κόμμα με πρόγραμμα που να μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία... Τα κόμματα διαμαρτυρίας μπορεί να είναι μια δεξαμενή διαμαρτυρίας για ένα διάστημα αλλά μετωπική σύγκρουση για να έχουμε πολιτική αλλαγή μπορεί να φέρει μόνο ένα κόμμα με πρόγραμμα, με συγκροτημένο πολιτικό προσωπικό για να μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Σε άλλη περίπτωση τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ αλλά και για την ίδια την χώρα», σημείωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε στην αυτόνομη πορεία του κόμματος, ενώ κληθείς να απαντήσει για τις δημοσκοπήσεις και την εικόνα του ΠΑΣΟΚ ανέλαβε την ευθύνη, ρίχνοντας όμως και εσωκομματικά καρφιά.

«Προφανώς ο πρόεδρος έχει την πρώτη ευθύνη γι’ αυτό πρέπει να δίνουμε συντεταγμένα τη μάχη δηλαδή όταν έχουμε να κάνουμε με μία μιντιακή υπεροπλία της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να δίνουμε συγκροτημένα τη μάχη», σημείωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στον ΣΚΑΙ.

Όσο για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για συνταξιούχους, ενοικιαστές και δημόσιες επενδύσεις ο αρχηγός της Αξιωματικής αντιπολίτευσης άσκησε δριμεία κριτική στην κυβερνητική πολιτική κάνοντας λόγο για μοτίβο ασύδοτης αγοράς, ακρίβειας, ανισοτήτων, pass και επιδομάτων.

«Είναι σαν να έχεις μια ασθένεια κι επιλέγει ο γιατρός να σου δώσει ένα παυσίπονο. Δεν θα διαφωνήσω να πάρεις το παυσίπονο διότι θα περιορίσει τον πόνο σου, αλλά σου απαντώ ότι το παυσίπονο δεν είναι η θεραπεία που πρέπει να έχεις. Προφανέστατα, δεν μπορώ να διαφωνήσω με μια πολιτική η οποία ανακουφίζει κάποιους ανθρώπους, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα και θα το βρούμε μπροστά μας χειρότερο» πρόσθεσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Με δηκτικό τρόπο σχολίασε τις παροχές και ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κωστας Τσουκαλάς.

«Δέκα μέρες πριν μας έλεγαν ότι λαϊκίζουμε, ότι δεν υπάρχουν χρήματα για τους χαμηλοσυνταξιούχους και ότι η οικονομία θα πάει στα βράχια και, ξαφνικά, την Τρίτη το πρωί μπήκε στο υπουργείο ο Υπουργός Οικονομικών και… βρήκε χρήματα» σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς στην Κοινωνία Ώρα MEGA, ξεκαθαρίζοντας πάντως πως στην πράσινη παράταξη δεν διαφωνούν με κανένα μέτρο που δίνει έστω και ένα ευρώ, αλλά με την αρχιτεκτονική των παροχών, γιατί όπως εξήγησε με τον τρόπο που επιλέγεται να δοθούν δεν εξυπηρετούν μακροπρόθεσμα τη στήριξη των κοινωνικών ομάδων, στις οποίες απευθύνονται.

