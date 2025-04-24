Θεοδωρικάκος: Η αντιπολίτευση της Μ. Εβδομάδας τελείωσε - Η κυβέρνηση δουλεύει με σχέδιο και επιστρέφει μέρισμα ανάπτυξης

«Αυτό που διακρίνει την κυβέρνηση είναι ότι δουλεύει μεθοδικά, έχει σχέδιο που υλοποιεί με πράξεις, πετύχαμε δημοσιονομική σταθερότητα και σημαντική ανάπτυξη και οφείλουμε να δίνουμε μέρισμα στους ανθρώπους που δοκιμάζονται», τόνισε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη «Καλημέρα Ελλάδα» ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Και αυτό κάναμε», προσέθεσε, υπενθύμισε ότι «πριν από μερικές εβδομάδες σας είχα πει ότι το σημαντικότερο πρόβλημα για τους ανθρώπους που ζουν στο νοίκι είναι το κόστος της στέγης» και υπογράμμισε πως «τα μέτρα της κυβέρνησης είναι εξαιρετικά στοχευμένα, αφορούν τους ανθρώπους που ζουν στο νοίκι, τους χαμηλοσυνταξιούχους και την αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων».

Ο υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι τα μέτρα ανακοινώθηκαν τώρα γιατί τώρα ανακοινώθηκε το πλεόνασμα που επιτεύχθηκε παρά τις μειώσεις περισσότερων από 70 φόρων μέσα από την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

«Στηρίζουμε τη μεσαία τάξη, μειώνουμε φόρους, μειώσαμε την ανεργία, δημιουργήσαμε νέες θέσεις εργασίας» συνέχισε στο σκεπτικό και ανέφερε ότι σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για την επιστροφή των χρημάτων που δόθηκαν σε επενδυτικά σχέδια που δεν ολοκληρώθηκαν. «Ο νόμος θα εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις», ξεκαθάρισε.

Σε ό,τι αφορά στις τιμές του Πάσχα ο κ. Θεοδωρικάκος κάλεσε τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης να δείξουν περισσότερη υπευθυνότητα. «Οι μετακινήσεις των πολιτών έγιναν με μειωμένο κόστος καυσίμων πάνω από 10% και τις τελευταίες τρεις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας οι τιμές των αμνοεριφίων ήταν χαμηλότερες από πέρυσι» επισήμανε.

«Η αντιπολίτευση της Μεγάλης Εβδομάδας τελείωσε γιατί υπάρχει μια κυβέρνηση που δουλεύει με σχέδιο», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ανάπτυξης.

Ερωτηθείς για τις πιέσεις που μπορεί να δεχτούν ενοικιαστές υπογράμμισε ότι ο νόμος προστατεύει τους ενοικιαστές που έχουν συμβόλαιο και δεν μπορεί να τους γίνει έξωση. Αντίθετα, θα υπάρξει κίνητρο να αποτυπωθεί το πραγματικό κόστος, αυξάνοντας την επιστροφή για τους ενοικιαστές, αλλά και τα δημόσια έσοδα από την αύξηση των φορολογικών εσόδων.

«Πιέζουμε τους εαυτούς μας για να κάνουμε το καλύτερο για την κοινωνίας: λιγότεροι φόροι, χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές, περισσότερες δουλειές, αυξημένα εισοδήματα, αυτή είναι η φιλοσοφία μας», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος και αναφέρθηκε στον νέο αναπτυξιακό νόμο που θα ψηφιστεί τις ερχόμενες εβδομάδες στη Βουλή. «Στόχος είναι η στήριξη των παραμεθόριων περιοχών -και για δημογραφικούς και εθνικούς λόγους- της μεταποίησης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» σημείωσε.

«Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και του κόστους ζωής από μία δυναμική και ισορροπημένη ανάπτυξη», ολοκλήρωσε το σκεπτικό του ο υπουργός Ανάπτυξης.

