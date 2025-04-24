Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και οι επικείμενες Συνταγματικές αλλαγές

Του Αντώνη Αντζολέτου

Απασχόλησαν αρκετά το προηγούμενο διάστημα διακεκριμένους Συνταγματολόγους όσα συνέβησαν στη Βουλή σε σχέση με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά του πρώην υπουργού, Χρήστου Τριαντόπουλου. Κατά πόσο, δηλαδή η πρωτοβουλία της κυβέρνησης να παρακάμψει τις εργασίες της προανακριτικής επιτροπής για τα Τέμπη συμβαδίζει με το Σύνταγμα. Έχει υιοθετηθεί από τη Βουλή ένα μεικτό σύστημα για την ποινική ευθύνη υπουργών στο οποίο το Κοινοβούλιο και η τακτική δικαιοσύνη αναλαμβάνουν τις υποθέσεις σε διαφορετική φάση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί πως το σχετικό άρθρο 86 θα αλλάξει στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση. Έχει δοθεί, άλλωστε ένα σήμα και από την κοινωνία πως επιθυμεί ταχύτερη και πιο διαφανή απονομή της δικαιοσύνης.

Δεν έχουν ακόμα καταλήξει πιο μοντέλο θα ήταν πιο δίκαιο να προκριθεί. Θα μπορούσε ως λύση, που δεν θα αναιρεί και το ρόλο της Βουλής, να συγκροτείται μια μεικτή επιτροπή που θα απαρτίζεται τόσο από δικαστές όσο και από βουλευτές. Υποκαθιστώντας τη σημερινή μορφή της προανακριτικής επιτροπής στην οποία συμμετέχει το κυβερνών κόμμα κατά πλειοψηφία μαζί με την αντιπολίτευση. Εκτός και αν αποφασιστεί ότι το Κοινοβούλιο πλέον δεν θα πρέπει να έχει καμία ουσιαστική ανάμιξη, καθώς η κατάληξη είναι πάντα η διαφωνία των κομμάτων με τα ξεχωριστά πορίσματα που καταθέτουν στο τέλος. Το δικαστικό συμβούλιο, δηλαδή να εξετάζει αν θα πρέπει το πρόσωπο για το οποίο έχει σχηματιστεί η δικογραφία να παραπεμφθεί στο Ειδικό Δικαστήριο. Το σκεπτικό πως όλα τα στάδια της διαδικασίας θα πρέπει να τα αναλαμβάνουν εξαρχής ανώτατοι δικαστές διατυπώνει ένα μεγάλο μέρος έγκριτων νομικών. Ως αντίλογο κάποιοι υποστηρίζουν πως αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να ασκούνται συνεχώς ποινικές διώξεις κατά υπουργών ακόμα και για ασήμαντες αφορμές.

Αναλόγως με τις αλλαγές θα προσαρμοστεί και ο σχετικός κανονισμός της Βουλής. Σήμερα προβλέπεται συλλογή 30 υπογραφών για να κατατεθεί αίτημα για προανακριτική επιτροπή. Στη συνέχεια τη σκυτάλη παίρνει η Ολομέλεια τόσο για τη συγκρότηση της επιτροπής όσο και για την άσκηση ποινικής δίωξης με πλειοψηφία 151 βουλευτών.

Έμπειροι Συνταγματολόγοι αρθρογραφούν συνεχώς για το πως στον βωμό πολιτικών σκοπιμοτήτων έχει χρησιμοποιηθεί η Βουλή στο παρελθόν. Ωστόσο, είναι γεγονός πως με την τωρινή λύση που δόθηκε για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, το δικαστικό συμβούλιο θα έχει ένα σχεδόν άδειο φάκελο μπροστά του. Οφείλει δηλαδή ο αρμόδιος ανακριτής να ξεκινήσει μια έρευνα από την αρχή η οποία, όμως μπορεί να δώσει και νέα στοιχεία που να προκαλέσει και άλλες εξελίξεις. Κανείς δεν αμφισβητεί πως το Σύνταγμα αποκτά υπόσταση μέσα από την εφαρμογή των διατάξεων του. Με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας και το αίσθημα δικαίου θα πρέπει να «αναζωογονείται» ώστε οι πολίτες να αισθάνονται εμπιστοσύνη.

Πηγή: skai.gr

