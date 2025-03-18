Αρχές Απριλίου θα γίνει η συνολική παρουσίαση των παρεμβάσεων για τα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αττικής, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του σήμερα στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπου είχε συνάντηση με τη ηγεσία, τον υπουργό Χρίστο Δήμα, τον αναπληρωτή υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον υφυπουργό, Νίκο Ταχιάο.

Παρών ήταν και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε την προσθήκη νέων λεωφορείων και την πρόσληψη οδηγών, την αναβάθμιση των συρμών της γραμμής 1 του μέτρο και παρεμβάσεις στις γραμμές 2 και 3, σημειώνοντας ότι μέχρι το 2027 θα υπάρχει μια τελείως διαφορετική εικόνα στα μέσα μεταφοράς της πρωτεύουσας.

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε την «κατεπείγουσα ανάγκη να αναβαθμίσουμε το σιδηροδρομικό μας δίκτυο Αθήνα - Θεσσαλονίκη με τα πιο σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και τροχαίο υλικό».

«Πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα, αυτό απαιτούν οι πολίτες από εμάς» διεμήνυσε ο πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει τη σύγκρουσή της με τις διαχρονικές παθογένειες του βαθέος κράτους.

Αναφορικά με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, είπε ότι έχει περάσει από μακρά διαβούλευση και πως θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή σύντομα. Συμπλήρωσε ότι από μόνος του δεν θα λύσει το ζήτημα της οδικής ασφάλειας και πρόσθεσε ότι χρειάζεται συνολική επαναξιολόγηση τρόπου που κινούμαστε.

Ανέφερε, μάλιστα, πως χρειάζεται ένα νέο συμβόλαιο εμπιστοσύνη μεταξύ κράτους και κοινωνίας, ώστε να μην έχουμε άλλες απώλεια στην άσφαλτο.

Εξάλλου, ο κ. Μητσοτάκης επικαιροποίησε και τα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομής έως το 2027.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως σημαντικό μέρος του ΒΟΑΚ θα πρέπει να έχει παραδοθεί έως το τέλος του 2027, ενώ εντός του 2025 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο οδικός άξονας Πάτρα - Πύργος, αλλά και οι εργασίες επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Ακολούθως, εντός του 2026 θα πρέπει να έχει παραδοθεί ο Ε65 και έως το 2027 το Flyover στη Θεσσαλονίκη.

Βγαίνοντας ο πρωθυπουργός συνάντησε τέσσερα άτομα σε αναπηρικά αμαξίδια, τα οποία τού ζήτησαν συνάντηση για να συζητήσουν τα ζητήματα που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία και δεσμεύτηκε ότι θα κανονίσει συνάντηση τις επόμενες ημέρες.

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη

«Καταρχάς, να ευχηθώ καλή δύναμη στην καινούργια ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στον Υπουργό και στον Αναπληρωτή, και καλή συνέχεια στο υπόλοιπο επιτελείο του Υπουργείου.

Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πολύ διεξοδική συζήτηση επισκόπησης της προόδου των μεγάλων έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου. Θα ήθελα εν τάχει να τα αναφέρω, διότι είναι έργα εθνικής προτεραιότητας, τα οποία ο σκοπός μας είναι να τα έχουμε ολοκληρώσει μέχρι το 2027.

Ο αυτοκινητόδρομος Πάτρας-Πύργου, με ορίζοντα παράδοσης του μεγαλύτερου τμήματος εντός του καλοκαιριού αυτού του έτους και ολοκλήρωσης του έργου πριν το τέλος του 2025.

Η ολοκλήρωση του Ε65 στο βόρειο τμήμα του, από την Καλαμπάκα μέχρι τη σύνδεση με την Εγνατία Οδό, με ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός του 2026, μέχρι τα μέσα του 2026, καθώς είναι έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το Flyover της Θεσσαλονίκης, το οποίο είχα την ευκαιρία να το επισκεφτώ και πρόσφατα, με ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου αρχές καλοκαιριού του 2027.

Το Μετρό της Θεσσαλονίκης, οι πέντε σταθμοί επέκτασης του Μετρό προς τα ανατολικά, προς την Καλαμαριά, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος αυτού του έτους.

Και βέβαια, ο Βόρειος Οδικός Άξονας, ένα δύσκολο έργο που εκτιμούμε να υπογράψουμε τη σχετική σύμβαση εντός του Απριλίου, καθώς και εκεί τρέχουν χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι οποίες πρέπει να έχουν απορροφηθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Κάνοντας μια «γέφυρα» με τα ζητήματα τα οποία αφορούν τους σιδηροδρόμους, να επισημάνω την ανάγκη να τρέξουμε με τους πιο γρήγορους ρυθμούς τα έργα αποκατάστασης από τις ζημιές του “Daniel”. Αυτό αφορά και σιδηροδρομικά έργα, αφορά και οδικά έργα. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την αποκατάσταση των έργων αυτών πολύ σύντομα.

Και βέβαια, να σταθώ σε αυτά τα οποία είπε ο Αναπληρωτής, στην κατεπείγουσα ανάγκη να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε το σιδηροδρομικό μας δίκτυο, κυρίως στη γραμμή κορμού Αθήνας-Θεσσαλονίκης, με τα πιο σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, με καινούργιο τροχαίο υλικό. Είναι ένας στόχος τον οποίο έχουμε βάλει έως το 2027.

Θα απαιτηθεί εδώ να κινηθούμε με διαδικασίες, ενδεχομένως οι οποίες να είναι ξένες προς τις συνήθεις διαδικασίες του ελληνικού Δημοσίου, με τη μέγιστη δυνατή ευελιξία, φτάνοντας στα όρια ενδεχομένως και του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου.

Αυτό, όμως, έχουν την απαίτηση οι πολίτες να κάνουμε και αυτό πρέπει να κάνουμε. Και αυτή την ευθύνη έχει αναλάβει και ο Αναπληρωτής Υπουργός.

Δύο ακόμα θέματα που αφορούν τις μεταφορές, τα οποία θεωρώ εξαιρετικά κρίσιμα. Στις αρχές Απριλίου θα γίνει μια συνολική παρουσίαση για τις σημαντικές επενδύσεις και παρεμβάσεις που κάνουμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αττικής, όσον αφορά τα καινούργια λεωφορεία, για τη δρομολόγησή τους, την προσθήκη νέων οδηγών έτσι ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε τη συχνότητα των δρομολογίων, κάτι που γνωρίζω πολύ καλά ότι απασχολεί πολύ τους χρήστες των λεωφορείων στην πρωτεύουσά μας, την αναβάθμιση των συρμών της Γραμμής 1, αλλά και παρεμβάσεις στους συρμούς του Μετρό στις Γραμμές 2 και 3.

Όλα αυτά συνιστούν ένα συνολικό σχέδιο σημαντικών παρεμβάσεων στα μέσα μαζικής μεταφοράς που πιστεύω ότι θα δείξουν, ήδη αρχίζουν και δείχνουν, αποτελέσματα για τους χρήστες. Αλλά σίγουρα μέχρι το 2027 ο σκοπός μας είναι να παρουσιάσουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα ως προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς του λεκανοπεδίου, και όσον αφορά τα λεωφορεία και όσον αφορά το Μετρό.

Τέλος, ο νέος ΚΟΚ, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, έχει περάσει από μία μακρά διαβούλευση, θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή πολύ σύντομα.

Προφανώς και μας απασχολούν πολύ τα θέματα οδικής ασφάλειας. Ο νέος ΚΟΚ είναι μια σημαντική παρέμβαση σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά από μόνος του δεν θα λύσει το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στη χώρα μας. Και πιστεύω ότι στο ζήτημα αυτό, καθώς γινόμαστε, θα έλεγα σχεδόν καθημερινά, μάρτυρες ατυχημάτων που στοιχίζουν τη ζωή σε συμπολίτες μας, νομίζω ότι χρειάζεται μία συνολική, θα έλεγα, επαναξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο κινούμαστε στον δρόμο.

Οι ευθύνες της πολιτείας αλλά και οι ευθύνες των οδηγών, θα πρέπει να κάνουμε ένα καινούργιο, θα έλεγα, συμβόλαιο εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και ελληνικής κοινωνίας, ώστε να μην γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες τέτοιων τραγικών απωλειών στην άσφαλτο.

Κλείνοντας, να ξεκινήσω από εκεί όπου άρχισα την παρέμβασή μου. Καλή δύναμη στους Υπουργούς, οικοδομούν πάνω σε μια σημαντική δουλειά η οποία έχει γίνει από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών. Προφανώς δεν ξεκινούν από το μηδέν, έχει γίνει μια σημαντική προσπάθεια, καθώς όλα αυτά τα έργα και οι πρωτοβουλίες είναι πρωτοβουλίες που απαιτούν έναν πολύ μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Ο σκοπός μας, όμως, μπορεί να είναι μόνο ένας: πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά στην υλοποίηση των στόχων που ήδη έχουμε θέσει».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας ανέφερε: «Καλωσορίζουμε τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Είχαμε μία πολύ εποικοδομητική συζήτηση. Η εντολή του Πρωθυπουργού είναι ξεκάθαρη: πρέπει να προχωρήσουν τάχιστα όλα τα μεγάλα έργα υποδομών στη χώρα, έργα τα οποία θα αναβαθμίσουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια στις μετακινήσεις.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι συζητήσαμε για την πορεία πολλών σημαντικών έργων και την εξέλιξή τους, ειδικότερα για το Πάτρα-Πύργος, για το Μετρό Θεσσαλονίκης, την επέκταση προς την Καλαμαριά, για τον Ε65, για τον ΒΟΑΚ, για τη Γραμμή 4 του Μετρό στην Αθήνα, για το αεροδρόμιο στο Καστέλι στην Κρήτη, για τα αρδευτικά, αντιπλημμυρικά, ακόμα και έργα σε αεροδρόμια στη χώρα, ειδικότερα σε κάποια από τα νησιά μας, στη Νάξο, την Πάρο και τη Χίο, και πολλά άλλα έργα.

Επαναλαμβάνω, η βούληση η δική μας είναι να στρωθούμε στη δουλειά, σε συνεργασία με όλους τους φορείς και με τους αναδόχους, να διασφαλίσουμε πως αυτά τα έργα θα τρέξουν άμεσα, ώστε να μπορέσουμε όλοι οι πολίτες να τα απολαύσουμε, να τα αξιοποιήσουμε και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στη χώρα.

Σταματώ εδώ. Και πάλι, κ. Πρωθυπουργέ, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαι βέβαιος ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε πολύ όλα αυτά τα σημαντικά έργα που συζητήσαμε».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για τις μεταφορές Κωνσταντίνος Κυρανάκης σημείωσε: «Καλωσορίζουμε κι εμείς από την πλευρά μας, μαζί με τη Γενική Γραμματέα Μεταφορών, την κα Παληαρούτα, τον Πρωθυπουργό και τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης στο Υπουργείο.

Προφανώς, συζητήσαμε τα επείγοντα θέματα του σιδηροδρόμου, τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία και είναι πρώτη προτεραιότητα για εμάς. Θα έρθουν άμεσα νομοθετικές διατάξεις στη Βουλή και θα ανακοινωθεί το συνολικό πλάνο.

Το αμέσως επόμενο διάστημα, μέσα στο επόμενο δίμηνο, ξεκινούν τα έργα αποκατάστασης στο κομμάτι που έχει καταστραφεί από τον “Daniel”, αλλά έχουν προτεραιότητα για εμάς και τα μέσα μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και φυσικά στην περιφέρεια.

Άρα, τον Απρίλιο δεσμευόμαστε ότι θα παρουσιάσουμε το συνολικό πλάνο για ΗΣΑΠ, Μετρό και λεωφορεία, εδώ στην Αττική, και στη συνέχεια θα ανακοινώσουμε και τα επόμενα βήματα.

Ευχαριστώ πολύ».

Πηγή: skai.gr

