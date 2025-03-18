Την παραίτηση του Νίκου Τσάφου ζητά το ΠΑΣΟΚ - Τι θα συζητηθεί στο Πολιτικό Κέντρο

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Την παραίτηση του υφυπουργού Ενέργειας Νίκου Τσάφου ζητά μετά τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, μετά την αποκάλυψη του επίμαχου tweet που είχε κάνει ο υφυπουργός κατά το παρελθόν για τις διεκδικήσεις της Τουρκίας. Μάλιστα, στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη φέρνουν στο φως της δημοσιότητας και άλλες σχετικές αναφορές του κ. Τσάφου στα social media.

«Τι εννοεί ο υφυπουργός της ελληνικής κυβέρνησης, όταν κάνει λόγο για τουρκικές θέσεις που έχουν βάση; Ποια από αυτά που θέλει η Τουρκία έχουν αξία, όπως δηλώνει ο υφυπουργός; Την ώρα που το δόγμα των ήρεμων νερών έχει ανατραπεί από το συνεχιζόμενο αναθεωρητικό αφήγημα της γείτονος, δεν νοείται μέλος της κυβέρνησης να συμμερίζεται τέτοιες απόψεις. Ο πρωθυπουργός είναι βαρύτατα εκτεθειμένος και οφείλει να τον αποπέμψει άμεσα» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Ήδη από χθες το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Βαγγέλης Τσόγκας καλεσμένος σε εκπομπή του Action 24 είχε αναφερθεί σε tweet του Νίκου Τσάφου που ανέβηκε στην πλατφόρμα X 29/07/20 και ο νυν υφυπουργός Ενέργειας έγραψε ανάμεσα σε άλλα: «κάποιες διεκδικήσεις της Τουρκίας έχουν αξία και βάση»



Στις 12 ξεκινά η συνεδρίαση του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ με θέμα της ατζέντας την ολοκληρωμένη πρόταση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το στεγαστικό. Η ομάδα του Λευτέρη Καρχιμάκη έχει έτοιμη την πρόταση και μένουν οι τελευταίες πινελιές για να ξεκινήσει η καμπάνια του κόμματος. Βέβαια, αναμένεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το στεγαστικό να κατατεθεί και ως πρόταση νόμου από το ΠΑΣΟΚ.

Στο τραπέζι της συζήτησης αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι από τα πολύπειρα στελέχη και άλλα ζητήματα, όπως τα Περιφερειακά συνέδρια του κόμματος, πως βαδίζει η πράσινη παράταξη προς το συνέδριο και η στρατηγική.

Η δημοκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ απασχολεί τα στελέχη της πράσινης παράταξης και δεν αποκλείεται να τεθεί και στη συνεδρίαση του οργάνου, όπως και η προγραμματική αντεπίθεση του ΠΑΣΟΚ.

