Ανέλαβε υφυπουργός Τουρισμού η Άννα Καραμανλή - «Να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό»

Σε πολύ καλό και φιλικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη, στο υπουργείο Τουρισμού η επίσημη τελετή παράδοσης/παραλαβής από την υφυπουργό Έλενα Ράπτη στη νέα υφυπουργό Άννα Καραμανλή.

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη ευχαρίστησε την κυρία Ράπτη για την πολύ καλή συνεργασία τους στο υπουργείο Τουρισμού και τόνισε ότι «αυτά τα δύο χρόνια βάλαμε πολύ στέρεες βάσεις για το παρόν και το μέλλον του ελληνικού Τουρισμού. Άλλωστε, είχαμε δύο χρονιές ρεκόρ και το 2023 και το 2024 ενώ και το 2025 έχει ξεκινήσει με πολύ καλούς οιωνούς».

Η κυρία Κεφαλογιάννη καλωσόρισε στο υπουργείο τη νέα υφυπουργό και εξέφρασε την πεποίθησή της ότι θα συνεργαστούν με τον καλύτερο τρόπο. Όπως τόνισε, εχθές πραγματοποιήθηκε στη Σαντορίνη ευρεία σύσκεψη φορέων στην οποία συμμετείχε και η κυρία Καραμανλή.

Σύμφωνα με την υπουργό, η Σαντορίνη παραμένει ένας από τους κορυφαίους παγκόσμιους τουριστικούς προορισμούς. Παρά την πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα, το νησί επανέρχεται σταδιακά στην κανονικότητα και προετοιμάζεται για μια δυναμική τουριστική περίοδο.

«Η Σαντορίνη είναι ένας ασφαλής, οργανωμένος και υπεύθυνος προορισμός, απόλυτα έτοιμος να υποδεχθεί ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Με συνεργασία, προγραμματισμό και εμπιστοσύνη, η φετινή τουριστική χρονιά θα έχει θετική πορεία για το νησί. Όχι απλώς επιστρέφουμε - προχωράμε μπροστά», τόνισε χαρακτηριστικά η υπουργός.

Από την πλευρά της η κυρία Ράπτη ευχαρίστησε την κυρία Κεφαλογιάννη για την πολύ καλή συνεργασία που είχαν. «Δουλέψαμε για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας σε όλη τη χώρα ακολουθώντας τους βασικούς στόχους που έχει θέσει το υπουργείο Τουρισμού» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η νέα υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή εξήρε το έργο της υπουργού Τουρισμού και εξέφρασε την πεποίθησή της ότι θα υπάρξει πολύ καλή συνεργασία. «Η σκυτάλη αλλάζει, αλλά ο σκοπός είναι ένας: Να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη και των πολιτών» τόνισε.

Πηγή: skai.gr

