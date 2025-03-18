Στην απομάκρυνση από την κυβέρνηση του νέου υφυπουργού Ενέργειας Νίκου Τσάφου επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αναφέρεται και σε δεύτερη παλαιότερη ανάρτησή του, σχετικά με την Τουρκία.

Όπως αναφέρει μιλώντας στο Attica TV ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος, το κόμμα «κάλεσε τη Δευτέρα τον κύριο Μητσοτάκη να αποσυρθεί ο κ. Τσάφος από την κυβέρνηση, γιατί ονομάτισε ‘’Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου’’ τα κατεχόμενα της Κύπρου. Και μάλιστα, όταν του επισημάνθηκε είπε ότι "έκανα ένα λάθος ,το έγραψα τότε που δεν είχα επαγγελματική σχέση με την ελληνική κυβέρνηση". Λες και είναι ζήτημα επαγγελματικής σχέσης με την ελληνική κυβέρνηση. Και, επειδή είπε ότι αμφισβητούμε τον πατριωτισμό του, εμείς δεν αμφισβητήσαμε τον πατριωτισμό του κ. Τσάφου. Υπουργός δεν μπορεί να είναι. Και δη υφυπουργός Ενέργειας, να κάτσει δηλαδή με τους Τούρκους ή με τους Ισραηλινούς να συζητήσει για τις οικονομικές ζώνες».

Ο κ. Καραμέρος αναφέρεται και σε δεύτερη ανάρτηση που έχει κάνει ο κύριος Τσάφος και λέει συγκεκριμένα:

«Σε άλλη ανάρτησή του, στις 29 Ιουλίου του 2020, λέει ο κ. Τσάφος, στα αγγλικά, και διαβάζω απευθείας τη μετάφραση: ‘’η διαμάχη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας δεν είναι για την ενέργεια. Δεν είναι καν μία διαφωνία. Κάποια από αυτά που θέλει η Τουρκία έχουν αξία. Άλλοι ισχυρισμοί είναι παράλογοι’’. Και ρωτάω εγώ τον κ. Τσάφο και τον κύριο Μητσοτάκη που τον κρατάει στη θέση του: Ποια είναι αυτά τα ‘’θέλω’’ της Τουρκίας που έχουν αξία; Αναρωτιέμαι πραγματικά. Να μας εξηγήσει ο κ. υφυπουργός γιατί παραμένει στη θέση αυτή, ποια από αυτά που θέλει η Τουρκία έχουν αξία; Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Και αν υπάρχει μια διαφορά, υπάρχει η υφαλοκρηπίδα στη βάση του διεθνούς Δικαίου να κριθεί κάποια στιγμή. Δεν είναι δυνατόν να παραμένει ο κ. Τσάφος σε μια τόσο κρίσιμη θέση, όπως είναι η θέση του Υφυπουργού Ενέργειας, έχοντας αυτές τις απόψεις. Γιατί είναι απόψεις. Στην πρώτη φάση, για το όταν ονομάτισε τα κατεχόμενα ‘’Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου’’, ο κ. Τσάφος λέει ότι το έγραφε γιατί δεν είχε επαγγελματική σχέση τότε με την κυβέρνηση. Εδώ προκύπτει ότι και σε άλλες τοποθετήσεις του ως αναλυτής, εξαίρετος επιστήμονας κατά τα άλλα, μιλάει για κάποια από αυτά που θέλει η Τουρκία και "έχουν αξία". Να μας πει, ποια είναι αυτά που έχουν αξία και που θέλει η Τουρκία; Γιατί για εμάς είναι αδιανόητο, όπως και για τον ελληνικό λαό, οποιαδήποτε υποχώρηση».



Turkey in East Med energy is like a loud uncle at your wedding. Except it’s a Zoom wedding and you can mute your uncle, and once you do, everyone carries on as before—but your uncle is still at home, drunk, alone, yelling at the phone. That’s Turkey and East Med energy. — Nikos Tsafos (@ntsafos) July 29, 2020

«Όταν έχουμε έναν άνθρωπο που θα κάτσει στο τραπέζι με την Τουρκία, που θα κάτσει με τον ομότιμό του της Τουρκίας, και λέει ότι κάποια από αυτά που θέλει η Τουρκία έχουν αξία, δεν μπορεί να σταθεί στο υπουργικό συμβούλιο. Είναι πάρα πολύ απλό. Επιμένουμε να ζητάμε την παραίτηση Τσάφου, γιατί με αυτά τα οποία προκύπτουν δεν είναι ζήτημα εγωισμού για τον πρωθυπουργό. Γιατί διάβασα ότι ο κ. Δοξιάδης, ό,τι κι αν του ζήτησε ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Δοξιάδης δεν του άφησε περιθώριο. Αν τώρα δεν του αφήνει περιθώριο ο κ. Τσάφος να αποχωρήσει και να τον βγάλει από τη δύσκολη θέση, και τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη και τη χώρα, τι να πω, το αφήνω στην κρίση των πολιτών», τονίζει ο Γιώργος Καραμέρος.

Πηγή: skai.gr

