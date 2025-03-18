Του Γιάννη Ανυφαντή

Με τη συγκρότηση του προεδρείου ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου για την αλλοίωση του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Το τριμελές προεδρείου που εξελέγη κατά πλειοψηφία με 14 υπέρ και 13 «λευκά», αποτελείται από τους: Παναγή Καππάτο στη θέση του προέδρου, Μαρία Κεφαλά ως αντιπρόεδρο και Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη στη θέση του γραμματέα.

Στην πρώτη συνεδρίαση, που τελέστηκε υπό τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, οι εισηγητές της αντιπολίτευσης ζήτησαν τη σύνθεση διακομματικού προεδρείου.

Απαντώντας στο αίτημα της αντιπολίτευσης ο Νικήτας Κακλαμάνης επικαλέστηκε γνωμοδότηση του επιστημονικού συμβουλίου της Βουλής, σύμφωνα με την οποία όλες οι ειδικές κοινοβουλευτικές επιτροπές προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης που συγκροτήθηκαν κατά τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης είχαν ως μέλη των Προεδρείων τους βουλευτές της συμπολίτευσης.

Μάλιστα, κατά το άρθρο 156 του Κανονισμού της Βουλής «η επιτροπή συγκροτείται και λειτουργεί κατά τις διατάξεις των διαρκών κοινοβουλευτικών επιτροπών, που εφαρμόζονται αναλόγως».

Σε δήλωση της στο περιστύλιο της Βουλής, η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «η εκλογή ενός διακομματικού προεδρείου θα έστελνε ένα μήνυμα ότι η κακιά στιγμή της εξεταστικής δεν θα συνεχιστεί». Ο Γιώργος Γαβρήλος σχολίασε ότι δεν ξεκίνησε καλά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετά τις αποχωρήσεις δύο βουλευτών, αλλά «και την άρνηση της πλειοψηφίας να αποδεχτεί την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για διαπαραταξιακό προεδρείο».

Στη δεύτερη συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 20 Μαρτίου στις 10.00, θα συζητηθεί ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής και θα γίνει προσπάθεια συγκρότησης κοινού καταλόγου μαρτύρων. Η πρώτη διορία ολοκλήρωσης των εργασιών της προανακριτικής είναι οι δύο μήνες.

Τα 27 τακτικά μέλη της επιτροπής θα είναι κατά αναλογία της κοινοβουλευτικής δύναμης των κομμάτων:

Από τη ΝΔ , οι βουλευτές Γεώργιος Βρεττάκος, Αγγελική Δεληκάρη, Αθανάσιος Ζεμπίλης, Παναγής Καππάτος, Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη, Μαρία - Αλεξάνδρα Κεφάλα, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, Νεοκλής Κρητικός, Περικλής Μαντάς, Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, Τζίνα- Θωμαΐς Οικονόμου, Σταύρος Παπασωτηρίου, Ασημίνα Σκόνδρα και Μαρία Αντωνίου.

, οι βουλευτές Γεώργιος Βρεττάκος, Αγγελική Δεληκάρη, Αθανάσιος Ζεμπίλης, Παναγής Καππάτος, Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη, Μαρία - Αλεξάνδρα Κεφάλα, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, Νεοκλής Κρητικός, Περικλής Μαντάς, Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, Τζίνα- Θωμαΐς Οικονόμου, Σταύρος Παπασωτηρίου, Ασημίνα Σκόνδρα και Μαρία Αντωνίου. Από το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ , οι βουλευτές Μιλένα Αποστολάκη, Ευαγγελία Λιακούλη και Γεώργιος Μουλκιώτης.

, οι βουλευτές Μιλένα Αποστολάκη, Ευαγγελία Λιακούλη και Γεώργιος Μουλκιώτης. Από τον ΣΥΡΙΖΑ , οι βουλευτές Γεώργιος Γαβρήλος και Βασίλης Κόκκαλης. Αναπληρωματικοί τους θα είναι οι: Γιώργος Ψυχογιός και Θεόφιλος Ξανθόπουλος.

, οι βουλευτές Γεώργιος Γαβρήλος και Βασίλης Κόκκαλης. Αναπληρωματικοί τους θα είναι οι: Γιώργος Ψυχογιός και Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Από το ΚΚΕ , οι βουλευτές Νίκος Καραθανασόπουλος και Μαρία Κομνηνάκα.

, οι βουλευτές Νίκος Καραθανασόπουλος και Μαρία Κομνηνάκα. Από την Ελληνική Λύση , ο βουλευτής Παράσχος Παπαδάκης.

, ο βουλευτής Παράσχος Παπαδάκης. Από τη Νέα Αριστερά , ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.

, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Από την Νίκη , ο Αναστάσιος Οικονομόπουλος.

, ο Αναστάσιος Οικονομόπουλος. Από την Πλεύση Ελευθερίας , η Ελένη Καραγεωργοπούλου.

, η Ελένη Καραγεωργοπούλου. Από τους « Σπαρτιάτες », ο Ιωάννης Κόντης.

», ο Ιωάννης Κόντης. Από τους ανεξάρτητους βουλευτές, η Αθηνά Λινού.

