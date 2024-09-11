Το σχέδιο του για ένα ΠΑΣΟΚ που θα προχωρήσει σε ρήξη με το χθες, θα πάρει πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ξανά της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης, θα είναι ανοιχτό στην κοινωνία και δεν θα απευθύνεται σε ‘'οπλαρχηγούς'' και ‘'ομαδάρχες'' και δεν θα συμβιβαστεί με τα κατεστημένα, παρουσίασε ο υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης.

Μιλώντας σε μία κατάμεστη αίθουσα στο Ωδείο Αθηνών, όπου πραγματοποίησε την κεντρική του ομιλία μέσα σε ένα ενθουσιώδες κλίμα από φίλους και υποστηρικτές του, ο κ. Κατρίνης έκανε λόγο για μηχανισμούς χειραγώγησης των δημοσκοπήσεων για την εκλογή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι σε ό,τι τον αφορά, η ηχηρή απάντηση σε αυτούς ήταν οι 14.000 υπογραφές στήριξης της υποψηφιότητας του.

«Το διακύβευμα στις εκλογές της 6ης Οκτωβρίου είναι ή ένα μικρό ΠΑΣΟΚ του 13% και του 15%, που θα μετατραπεί σε δεκανίκι του κ. Μητσοτάκη ή ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ που θα αναλάβει την πρωτοβουλία για τη δημιουργία της Μεγάλης Παράταξης» είπε και πρόσθεσε: «Στις 6 Οκτωβρίου είναι η τελευταία ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ. Οφείλουμε να υπερβούμε συμβατικές προσεγγίσεις και συναισθηματικές δεσμεύσεις που μας κρατούν πίσω, που μας οδηγούν να αποδεχθούμε το μικρό και εύκολο για να αποφύγουμε τη δοκιμασία του μεγάλου και δύσκολου. Ποτέ, όμως, το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν για τα εύκολα. Είμαστε εδώ για τα δύσκολα».

Όπως ανέφερε ο κ. Κατρίνης, «το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει να απαξιωθεί από λογικές ενός μικρομεσαίου κόμματος του 13 ή του 15%. που θεωρούν φυσιολογικό να μετατραπεί σε δεκανίκι για να παραμείνουν η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης στη θέση του Πρωθυπουργού» .

«Το δικό μας ΠΑΣΟΚ είναι το ΠΑΣΟΚ που θα πάρει πρωτοβουλίες για τη δημιουργία μιας Μεγάλης Παράταξης, ενός κόμματος εξουσίας που θα είναι ικανό να κυβερνήσει και θα κυβερνήσει.

Και η Μεγάλη Παράταξη θα προκύψει με πρωτοβουλίες από τη νέα ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, αυτήν που θα πιστεύει στη δημιουργία μιας Μεγάλης Παράταξης που θα κυβερνήσει αυτοδύναμα, ανυποχώρητα και θα γίνει ο φορέας μιας Νέας Αλλαγής», επεσήμανε.

Ξεκαθάρισε δε, ότι «δεν μιλάμε για συνασπισμό κομμάτων με συνιστώσες, αλλά για ένα πραγματικό και μεγάλο κόμμα εξουσίας που θα δημιουργηθεί με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ, με θέσεις και πολιτική φιλοσοφία ΠΑΣΟΚ, με ανοιχτό κάλεσμα που θα απευθύνεται σε πολίτες και όχι σε ‘'οπλαρχηγούς'' και ‘'ομαδάρχες',' με διαδικασίες άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας».

«Όσοι συναρτούν αυτή την πρωτοβουλία με την προσωπική τους επιβίωση ή την εντάσσουν σε τακτικισμούς, μάλλον δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει, δεν αντιλαμβάνονται ότι η μεγάλη δημοκρατική πλειοψηφία, η κοινωνική αντιπολίτευση που συνέτριψε τον κ. Μητσοτάκη στις ευρωεκλογές, τους έχει ξεπεράσει», σημείωσε ο κ. Κατρίνης.

Στη συνέχεια, μίλησε για «κατεστημένα οικονομικά συμφέροντα που φοβούνται τη Μεγάλη Παράταξη», επισημαίνοντας ότι «βολεύει αυτό το παρακμιακό πολιτικό σκηνικό, όσους θέλουν να κρατήσουν την κομματική εξουσία, κλεισμένοι στο μικρόκοσμο ενός κόμματος καταγραφής και αυτοί που θέλουν μικρομεσαία κόμματα, βολικά για να συνεργαστούν σε μια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία».

«Η Μεγάλη Παράταξη δεν θα γίνει για αυτούς που θέλουν να μοιράζονται οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί πόροι σε 5 οικογένειες, στους λίγους και στους ισχυρούς.

Δεν θα γίνει για αυτούς που θεωρούν ότι κυβέρνηση σημαίνει να χειραγωγείς τη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς, να κάνεις ό,τι θέλεις και να μη δίνεις λογαριασμό σε κανένα», τόνισε.

Παράλληλα, απέκλεισε «να γίνει η Μεγάλη Παράταξη με τεχνητή συγκόλληση με τον ΣΥΡΙΖΑ ή άλλες δυνάμεις» και τόνισε ότι «θα περιλαμβάνει τους προοδευτικούς πολίτες, τα 3,5 εκατομμύρια πολιτών που απείχαν αλλά ακόμα και παραδοσιακούς ψηφοφόρους της ΝΔ που δεν ταυτίζονται με πολιτικές εξυπηρέτησης των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, τις υποκλοπές, τις ανεπίτρεπτες υποχωρήσεις στα εθνικά μας θέματα».

«Η Μεγάλη Παράταξη:

-Θα γίνει για τους μη προνομιούχους του 2024, για αυτούς που η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπρώχνει στο περιθώριο.

-Θα γίνει για την ξεχασμένη ελληνική επαρχία, για να μην περιμένει τα ‘'ψίχουλα'' που της αφήνει κατά καιρούς το Αθηνοκεντρικό Κράτος.

-Θα γίνει για να αλλάξει το αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο, για να μπουν κανόνες σε τράπεζες και funds, για να σταματήσει ο αφελληνισμός της οικονομίας μας και η μεταφορά πλούτου σε ξένα χέρια.

-Θα γίνει για να δουν στην πράξη οι πολίτες ένα νέο δημόσιο σύστημα υγείας, με καθολικές, ποιοτικές και δωρεάν υπηρεσίες για όλους.

-Θα γίνει για να μπει ένα τέλος στα καρτέλ που λεηλατούν τη χώρα και το εισόδημα των πολιτών», υπογράμμισε.

«Πιστεύω σε ένα ανοιχτό ΠΑΣΟΚ στη κοινωνία που θα παράγει πολιτική και θα επιδιώκει το διάλογο και τη συλλογική λειτουργία, που θα διαμορφώνει το πρόγραμμα του μέσα από διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας, με όργανα και θεσμούς που θα λειτουργούν, που η ηγεσία του σέβεται τα μέλη και τους φίλους, δε φοβάται τις διαδικασίες, το διάλογο, τη διαφορετική άποψη, τις ψηφοφορίες για συλλογικές αποφάσεις.

«Δεν είμαι ο εκλεκτός συστημάτων, συμφερόντων και μηχανισμών. Δεν έφυγα ποτέ από το ΠΑΣΟΚ. Κάποιοι συγκρούονται στα λόγια με τη διαπλοκή. Η αυτονομία της πολιτικής, όμως, προϋποθέτει σαφή και ξεκάθαρη σύγκρουση στην πράξη. Το δικό μου μήνυμα σε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες είναι ένα: Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να βγει μπροστά, να τολμήσει ένα μεγάλο άλμα, να γίνει αυτό που δεν θέλουν τα μεγάλα συμφέροντα», κατέληξε ο κ. Κατρίνης.

Πηγή: skai.gr

