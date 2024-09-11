Λογαριασμός
Δημοσκόπηση GPO: Ακρίβεια, υγεία και μισθοί τα μεγάλα «αγκάθια» της κοινωνίας - Τσίπρα για αρχηγό θέλει το 42,8% στον ΣΥΡΙΖΑ

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει το 27,2%, το ΠΑΣΟΚ δεύτερο με 11% και ο ΣΥΡΙΖΑ τρίτος με 9.3% - Το 83,6% συμφωνεί με το μέτρο για την απαγόρευση των κινητών στα σχολεία

Κόσμος στο Σύνταγμα

Έξι στους 10 Έλληνες θεωρούν ότι οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ δεν θα ενισχύσουν το πραγματικό εισόδημα, ενώ η ακρίβεια, η υγεια και οι χαμηλοί μισθοί παραμένουν τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO, την οποία παρουσίασε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR.

Όσον αφορά στον ΣΥΡΙΖΑ, η δημοσκόπηση έδειξε ότι το 42,8% των ψηφοφόρων του κόμματος της αξιωματικής αντιλοπίτευσης θεωρούν καταλληλότερο για πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα, παρ' ότι δεν διεκδικεί τον εκ νέου τον θώκο.

Πιο αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας της GPO

Στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα εξασφαλίζει προβάδισμα 15,4% έναντι του ΠΑΣΟΚ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί στην τρίτη θέση. Νέα Δημοκρατία 27,2%, ΠΑΣΟΚ 11,8%, ΣΥΡΙΖΑ 9,3%, ΚΚΕ 8,3%, Ελληνική Λύση 8,1%, Φωνή Λογικής 4,1%, Πλεύση Ελευθερίας 3,5%, ΝΙΚΗ 2,7% και Νέα Αριστερά 2%.

GPO

Στις δημοφιλίες των πολιτικών αρχηγών για πρώτη φορά ο Δημήτρης Κουτσούμπας είναι πρώτος με μικρή διαφορά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

GPO

Μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ το 40% διαφωνεί και μάλλον διαφωνεί με την  πρόταση μομφής στον Στέφανο Κασσελάκη, η οποία οδήγησε σε νέες εσωκομματικές εκλογές. Συμφωνεί και μάλλον συμφωνεί το 57,4%.

GPO

Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν καταλληλότερο για αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα με 42,8%  και ακολουθεί ο Στέφανος Κασσελάκης με 17,9%. Τρίτος είναι ο  Σωκράτης Φάμελλος  με 13,7% και ακολουθούν: Παύλος Πολάκης 7,4%, Όλγα Γεροβασίλη 4,7%, Νικόλας Φαραντούρης 2,3% και Απόστολος Γκλέτσος 1,2%.

GPO

Οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό 35,2% θεωρούν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πρέπει να επανεκλεγεί Πρόεδρος, ενώ το 59% προτιμά να εκλεγεί άλλο πρόσωπο.

GPO

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων, με ποσοστό 78,7%, θεωρούν  ότι πρέπει να αυστηροποιηθεί η μεταναστευτική πολιτική.

GPO

Υπέρ  του μέτρου της απαγόρευσης των κινητών στα σχολεία  τάσσεται το 83,6%.

GPO

Ως προς τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, θετικά τις αποτιμά το 39,2%, ενώ το 57,4% τις αποτιμά αρνητικά. Οι πολίτες, σε ποσοστό 61,7%  θεωρούν ότι πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης πρέπει να είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας και ακολουθεί η  βελτίωση του συστήματος υγείας με 43,2%. Πάντως, το 65,7% κρίνει αρνητικά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ το 33,3% τις κρίνει θετικά.

GPO

GPO

GPO

GPO

