Έξι στους 10 Έλληνες θεωρούν ότι οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ δεν θα ενισχύσουν το πραγματικό εισόδημα, ενώ η ακρίβεια, η υγεια και οι χαμηλοί μισθοί παραμένουν τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO, την οποία παρουσίασε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR.

Όσον αφορά στον ΣΥΡΙΖΑ, η δημοσκόπηση έδειξε ότι το 42,8% των ψηφοφόρων του κόμματος της αξιωματικής αντιλοπίτευσης θεωρούν καταλληλότερο για πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα, παρ' ότι δεν διεκδικεί τον εκ νέου τον θώκο.

Πιο αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας της GPO:

Στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα εξασφαλίζει προβάδισμα 15,4% έναντι του ΠΑΣΟΚ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί στην τρίτη θέση. Νέα Δημοκρατία 27,2%, ΠΑΣΟΚ 11,8%, ΣΥΡΙΖΑ 9,3%, ΚΚΕ 8,3%, Ελληνική Λύση 8,1%, Φωνή Λογικής 4,1%, Πλεύση Ελευθερίας 3,5%, ΝΙΚΗ 2,7% και Νέα Αριστερά 2%.

Στις δημοφιλίες των πολιτικών αρχηγών για πρώτη φορά ο Δημήτρης Κουτσούμπας είναι πρώτος με μικρή διαφορά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ το 40% διαφωνεί και μάλλον διαφωνεί με την πρόταση μομφής στον Στέφανο Κασσελάκη, η οποία οδήγησε σε νέες εσωκομματικές εκλογές. Συμφωνεί και μάλλον συμφωνεί το 57,4%.

Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν καταλληλότερο για αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα με 42,8% και ακολουθεί ο Στέφανος Κασσελάκης με 17,9%. Τρίτος είναι ο Σωκράτης Φάμελλος με 13,7% και ακολουθούν: Παύλος Πολάκης 7,4%, Όλγα Γεροβασίλη 4,7%, Νικόλας Φαραντούρης 2,3% και Απόστολος Γκλέτσος 1,2%.

Οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό 35,2% θεωρούν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πρέπει να επανεκλεγεί Πρόεδρος, ενώ το 59% προτιμά να εκλεγεί άλλο πρόσωπο.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων, με ποσοστό 78,7%, θεωρούν ότι πρέπει να αυστηροποιηθεί η μεταναστευτική πολιτική.

Υπέρ του μέτρου της απαγόρευσης των κινητών στα σχολεία τάσσεται το 83,6%.

Ως προς τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, θετικά τις αποτιμά το 39,2%, ενώ το 57,4% τις αποτιμά αρνητικά. Οι πολίτες, σε ποσοστό 61,7% θεωρούν ότι πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης πρέπει να είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας και ακολουθεί η βελτίωση του συστήματος υγείας με 43,2%. Πάντως, το 65,7% κρίνει αρνητικά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ το 33,3% τις κρίνει θετικά.

Πηγή: skai.gr

