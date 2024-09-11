Την έντονη αντίδραση της Άγκυρας προκάλεσε η συμφωνία αμυντικής συνεργασίας που υπέγραψαν Κύπρος και Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, σε δηλώσεις του, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, Ομέρ Τσελίκ, έκανε λόγο για «ανεύθυνη εκτίμηση» και για «προβληματική κατάσταση όσον αφορά τις συμμαχικές σχέσεις με την Τουρκία».

Ο κ. Τσελίκ δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Αξιότιμοι φίλοι, μια άλλη ερώτηση που μας τέθηκε αφορούσε το θέμα της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ και της 'Ελληνοκυπριακής Διοίκησης της Νότιας' Κύπρου. Είχα κάνει και παλαιότερα μια δήλωση σχετικά με αυτό το θέμα το 2020, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ήραν το εμπάργκο όπλων κατά της 'Νότιας' Κύπρου. H πηγή της αστάθειας και της αδυναμίας λύσης στο νησί είναι η 'ελληνοκυπριακή' διοίκηση.

Εδώ πέρα, αυτοί είναι που αγνοούν την 'Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου' και τους 'Τουρκοκύπριους' με τις μαξιμαλιστικές τους απαιτήσεις κı ως εκ τούτου, αυτοί είναι που αγνοούν τα δικαιώματα των 'Τουρκοκυπρίων' και της 'Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου' σε μια προσέγγιση που βασίζεται σε 2 συνιστώντα στοιχεία που βασίζονται σε 2 κοινότητες στη βάση της ισότητας στο νησί.

Όλες οι απαιτήσεις τους είναι παράνομες και μη επιλύσιμες» και πρόσθεσε:



«Το είχαμε πει και όταν καταργήθηκε το εμπάργκο των όπλων, είπαμε ότι αυτό δεν θα συνεισφέρει σε τίποτα άλλο από το να ενθαρρύνει την 'ελληνοκυπριακή' διοίκηση στο θέμα της δημιουργίας ανομίας και αδυναμίας λύσης.Είχαμε πει ότι δεν εξυπηρετεί ούτε την ειρήνη ούτε την επίλυση».

Ο ίδιος τόνισε πως: «Τώρα, η σύναψη μιας συμφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας με αυτόν τον τρόπο είναι μια προσέγγιση που θα εμβαθύνει τα προβλήματα εδώ και θα ενθαρρύνει κι άλλο την κακομαθημένη 'Ελληνοκυπριακή' πλευρά και είναι μια εξαιρετικά ανεύθυνη εκτίμηση. Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά προβληματική κατάσταση όσον αφορά τις συμμαχικές σχέσεις με την Τουρκία. Μέσα σε όλη αυτή την εικόνα, εμείς βλέπουμε ξεκάθαρα το ποιος θέλει να κάνει τι θέλει να κάνει στη Μεσόγειο, η Μεσόγειος έχει γεμίσει από πάρα πολλά πολεμικά πλοία, σε τέτοιο βαθμό που δεν υπάρχει χώρος για να βγουν οι βάρκες.»

Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος συμπλήρωσε πως «αυτή ήταν μια προσέγγιση που σαμποτάρει το διάλογο και ενθαρρύνει αυτούς που δεν επιθυμούν μια λύση και αυτούς που απαιτούν την ανομία, ενώ θα έπρεπε να γίνει ένα πιο σταθερό βήμα με βάση έναν πιο διπλωματικό διάλογο. Ως εκ τούτου, έχει καταγραφεί ως μια εξαιρετικά λανθασμένη προσέγγιση και μια προσέγγιση που πρέπει να απορριφθεί. Ό,τι κι αν συμβεί, η Τουρκική Δημοκρατία θα συνεχίσει την ιστορική της αλληλεγγύη προς την 'Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου' με τον πιο ισχυρό τρόπο και, όπως συχνά δηλώνει ο Πρόεδρός μας, ο 'τουρκοκυπριακός' λαός και η 'Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου' δεν θα είναι ποτέ μόνοι τους.Το μέλλον του 'τουρκοκυπριακού' λαού και της 'Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου' και η διασφάλιση του θα συνεχίσει να αποτελεί για εμάς μια υπόθεση υπεράσπισης του τουρκοκυπριακού λαού.»

