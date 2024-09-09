Κατατέθηκαν επισήμως οι υποψηφιότητες για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, με όλους τους υποψηφίους να δηλώνουν ότι έχουν συγκεντρώσει τις απαραίτητες υπογραφές, δηλαδή τουλάχιστον 5.000 υπογραφές ή το 15% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, όπως προβλέπεται από τις καταστατικές απαιτήσεις.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες ο Νίκος Ανδρουλάκης, συγκέντρωσε 24.810 υπογραφές και 170 υπογραφές μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.
Ο Χάρης Δούκας συγκέντρωσε 100 υπογραφές μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.
Ο Παύλος Γερουλάνος παρουσίασε 8.000 υπογραφές και η Αννα Διαμαντοπούλου 5-6.000.
Ο Μιχάλης Κατρίνης συγκέντρωσε περίπου 14.000 υπογραφές και η Νάντια Γιαννακοπούλου 8.500.
Τέλος, ο Γιάννης Κανελλάκης υποστηρίζει πως συγκέντρωσε τις απαραίτητες 5.000 υπογραφές, αλλά με επιστολή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας ζητά να μην χρησιμοποιηθεί η συλλογή υπογραφών ως μοναδικό κριτήριο συμμετοχής.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Ανδρουλάκης Νίκος: 171 υπογραφές μελών ΚΠΕ και 24.810 υπογραφές μελών
2. Γερουλάνος Παύλος: 7.962 υπογραφές μελών
3. Γιαννακοπούλου Νάντια: 8.286 υπογραφές μελών
4. Διαμαντοπούλου Άννα: 7.000 υπογραφές μελών
5. Δούκας Χάρης: 100 υπογραφές μελών ΚΠΕ
6. Κατρίνης Μιχάλης: 14.001 υπογραφές μελών
Σημειώνεται πως το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει την ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων και την επίλυση του ζητήματος του ασυμβίβαστου για τον Χάρη Δούκα. Η ερμηνεία του καταστατικού αναμένεται να κλείσει τη συζήτηση, και οι υποψήφιοι θα παρουσιαστούν στην Κεντρική Επιτροπή την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της προεκλογικής μάχης.
