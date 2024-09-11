Παραμένει ενεργός στο πολιτικό πεδίο ο Στέφανος Κασσελάκης καθώς πληροφορίες κάνουν λόγο για διαβουλεύσεις του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με σκοπό να αποφασίσει τα επόμενα βήματά του με το σενάριο που τον ήθελε να αποχωρεί μετά την καθαίρεσή του να εμφανίζεται λιγότερο πιθανό.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Κασσελάκης από τις Σπέτσες όπου βρίσκεται είχε σύσκεψη με το επιτελείο του μέσω ζουμ. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό αν θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ ή θα προχωρήσει σε δικό του κόμμα.

Ο Στέφανος Κασσελάκης φαίνεται να μετρά τις δυνάμεις του προκειμένου να δρομολογήσει τις επόμενες κινήσεις του την ώρα που η διαδικασία εκλογής νέου προέδρου αποκτά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μετά και τη χθεσινή εισήγηση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ για διεξαγωγή συνεδρίου 1-3 Νοεμβρίου και κάλπες για νέο αρχηγό στις 24 Νοεμβρίου και επαναληπτικές την 1η Δεκεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

