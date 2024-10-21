Κουτσούμπας: Κατέθεσε τροπολογία για την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

Τροπολογία που προβλέπει την επαναφορά και καταβολή του δώρου Χριστουγέννων και Πάσχα στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, κατέθεσε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μαζί με σύσσωμη την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, «Επιτάχυνση προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ».

Όπως τονίζεται στην αιτιολογική έκθεση, «Το ΚΚΕ επανακαταθέτει για την ανακούφιση των εργαζομένων και συνταξιούχων την τροπολογία για την επαναφορά του επιδόματος Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας, δηλαδή του 13ου και 14ου μισθού για τους εργαζόμενους και της 13ης και 14ης σύνταξης για τους συνταξιούχους, τα οποία είχαν καταργηθεί με τα μνημόνια».

Ειδικότερα το άρθρο προβλέπει ότι: «Επαναχορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους του Δημοσίου και σε όλους τους συνταξιούχους όλων των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ανερχόμενο στο ποσό των καταβαλλόμενων αποδοχών για τους εργαζόμενους και της μηνιαίας σύνταξης για τους συνταξιούχους. Επίσης, στους πιο πάνω εργαζόμενους και συνταξιούχους επαναχορηγείται το επίδομα εορτών Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας ανερχόμενα το κάθε ένα στο μισό των καταβαλλόμενων αποδοχών και της μηνιαίας σύνταξης».

Πηγή: skai.gr

