Νέα γραφεία για τον προεκλογικό του αγώνα για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ νοίκιασε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Οπως αναφέρουν πηγές από το περιβάλλον του, «στους χώρους αυτούς θα στεγάζονται ο ίδιος, οι συνεργάτες του και όσοι είναι δυνατόν από τους χιλιάδες εθελοντές που ήδη δήλωσαν την υποστήριξή τους στο site της υποψηφιότητάς του odikosmassyriza.gr».

Αναφέρουν επίσης ότι «το μισθωτήριο είναι σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία του β' γύρου των εσωκομματικών εκλογών».

Μάλιστα τονίζουν ότι «η ενοικίαση έγινε, καθώς από κάπου θα πρέπει να συντονίζεται ο προεκλογικός αγώνας, αφού κάποιοι βιάστηκαν να τον απομακρύνουν από το γραφείο του και να κλειδώσουν τα email του μέσα σε μια νύχτα».

«Ο Στέφανος Κασσελάκης πάντα κινείται με διαφάνεια. Θα μπορούσαν απλά επικοινωνώντας μαζί μας να μάθουν την αλήθεια και να αποφεύγουν τις εσφαλμένες πληροφορίες που γράφονται. Ένα τηλεφώνημα θα ήταν αρκετό», συμπληρώνουν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αντώνη Αντζολέτου και του Σωτήρη Μπαρσάκη τα νέα γραφεία του Στ. Κασσελάκη στεγάζονται σε κτίριο στον Ταύρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.