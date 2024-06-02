Τη σημασία συμμετοχής στις ευρωεκλογές υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στον καθιερωμένο εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου που ανήρτησε το πρωί της Κυριακής στο Facebook, λίγο πριν τη διακαναλική του συνέντευξη (σήμερα στις 11:00 π.μ.).

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε γιατί οι πολίτες πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην εκλογική διαδικασία, ενώ μπαίνοντας στη καλοκαιρινή περίοδο, μίλησε και για τους ελέγχους στις παραλίες.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε έργα υποδομών, συμβάσεις για ζητήματα αναδάσωσης, τους γιατρούς των ΚΕΠΑ, ενώ δεν έλλειψε και η αναφορά του στα δύο τρόπαια που κατέκτησαν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο αντίστοιχα.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Καλημέρα σε όλες και όλους από τα αγαπημένα μου Χανιά, όπου σε λίγη ώρα θα δώσω διακαναλική συνέντευξη ενόψει των ευρωεκλογών της επόμενης Κυριακής. Μπορεί βέβαια να μετράμε αντίστροφα για τις κάλπες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σταματήσαμε να εργαζόμαστε για να υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας.

Πριν όμως σας πω για όσα ξεχώρισα από την εβδομάδα που πέρασε, θα μου επιτρέψετε πρώτα δύο λόγια για τις ευρωεκλογές. Γιατί θέλω να τονίσω ότι είναι μία κρίσιμη πολιτική μάχη -και ευρωπαϊκά και εθνικά- από την οποία δεν πρέπει να λείψει κανείς. Οι ευρωπαϊκές επιλογές επηρεάζουν όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς μας και χρειάζεται να έχουμε δυνατή φωνή για να διεκδικούμε πιο αποτελεσματικά ακόμα περισσότερα για τη χώρα μας, ειδικά σε μια εποχή μεγάλων ανακατατάξεων και γεωπολιτικών κινδύνων. Η ανανέωση της εντολής και της εμπιστοσύνης των πολιτών στην κυβέρνησή μας την επόμενη Κυριακή θα μας δώσει τη δύναμη αλλά και θα αυξήσει την ευθύνη μας για να τρέξουμε πιο αποφασιστικά τις μεταρρυθμίσεις. Η αποχή στη Δημοκρατία δεν λύνει τα προβλήματα, αντιθέτως επιτρέπει στους κάθε λογής λαϊκιστές αλλά και στα άκρα να καπηλεύονται τις αγωνίες ερήμην μας.

Πληροφορήθηκα εντωμεταξύ ότι ήδη πάνω από 132.500 επιστολικές ψήφοι (περίπου 2/3 των συνολικών) έχουν φτάσει στον προορισμό τους μέσω του ταχυδρομείου. Αν δεν την έχετε στείλει ακόμα, αύριο Δευτέρα είναι η τελευταία ευκαιρία μέσω των συνεργαζόμενων εταιριών κούριερ, και μεθαύριο Τρίτη για να παραδώσετε οι ίδιοι τον φάκελο σε κατάστημα της εταιρείας κούριερ.

Πάμε να δούμε λοιπόν τι είχαμε αυτήν την εβδομάδα, και ξεκινάω από τις πέντε συμβάσεις, συνολικού ύψους 52,1 εκ. ευρώ, που υπογράφηκαν στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Αναδάσωσης. Αυτές αφορούν στην αναδάσωση περιοχών συνολικής έκτασης άνω των 58.000 στρεμμάτων σε περιοχές της Αττικής, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Βόρειας Εύβοιας. Η αποκατάσταση των υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων θα γίνει με τη χρήση αυτόχθονων ειδών και με τεχνητή αναδάσωση υπό την επίβλεψη των δασικών υπηρεσιών. Οι πόροι για την υλοποίηση του έργου προέρχονται από Ταμείο Ανάκαμψης, από το οποίο χρηματοδοτείται και η άλλη εμβληματική δράση μας για την απομάκρυνση τεράστιων ποσοτήτων εύφλεκτης, υπερβάλλουσας βιομάζας που έχει συσσωρευτεί χρόνια τώρα μέσα στα δάση μας.

Και μιας και έπιασα αυτό το θέμα, να θυμίσω ότι μόνο για φέτος -που ξεκίνησε για πρώτη φορά η εφαρμογή της ειδικής πλατφόρμας akatharista.apps.gov.gr- δόθηκε παράταση έως τις 30 Ιουνίου στους πολίτες για να δηλώσουν τον καθαρισμό των οικοπέδων και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους από ξερά χόρτα και κλαδιά. Όλοι -κράτος, τοπική αυτοδιοίκηση και πολίτες- πρέπει να συμβάλλουμε στο μέτρο που μας αναλογεί την αντιπυρική προστασία, ιδίως τώρα που είμαστε αντιμέτωποι με το απρόβλεπτο της κλιματικής κρίσης.

Συνεχίζω με το νέο Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων της ΔΥΠΑ, που επισκέφθηκα μέσα στην εβδομάδα. Πρόκειται για ένα πρότυπο γραφείο απασχόλησης, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, πλήρως προσβάσιμες σε άτομα με κινητικές αναπηρίες και δυσκολίες στην όραση. Εκεί, έμπειρα στελέχη της ΔΥΠΑ παρέχουν πληροφορίες σχετικά με θέματα κατάρτισης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας καθώς και εξατομικευμένη υποστήριξη σε άτομα με αναπηρία, γυναίκες θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, αστέγους, αποφυλακισμένους, απεξαρτημένους, θύματα εμπορίας ανθρώπων, πρόσφυγες, Ρομά και διεμφυλικά πρόσωπα. Η ορατότητα και η στήριξη της ευαλωτότητας είναι καθημερινή μας μέριμνα.

Με την ευκαιρία αυτή θέλω να αναφέρω ότι περισσότεροι από 1.200 γιατροί ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και έκαναν αίτηση για να ενταχθούν στο Ειδικό Σώμα Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Η πρόσκληση αφορά την ένταξη 700 ιατρών στο Μητρώο ώστε να μπει τέλος στην ταλαιπωρία των ατόμων με αναπηρία, αλλά λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος δόθηκε παράταση που λήγει απόψε. Η βελτίωση των υπηρεσιών πιστοποίησης της αναπηρίας και η επιτάχυνση των διαδικασιών είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Θα περάσω τώρα στη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν πλέον και συμπολίτες μας με χρέη έως 30.000 ευρώ στο ΕΦΚΑ. Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφηκε, κι έτσι ελεύθεροι επαγγελματίες με οφειλές ως 30.000 ευρώ ή αγρότες με οφειλές έως 10.000 ευρώ μπορούν να πάρουν σύνταξη με παρακράτηση του 60% της σύνταξής τους, και στη συνέχεια θα δίνεται η δυνατότητα για 60 δόσεις, όπως ισχύει και σήμερα. Για να εξηγήσω σε όσους δεν γνωρίζουν ότι μέχρι τώρα, όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες χρωστούσαν πάνω από 20.000 ευρώ ή όσοι αγρότες όφειλαν πάνω από 6.000 ευρώ στον e-ΕΦΚΑ, για να λάβουν τη σύνταξή τους έπρεπε να καταβάλουν το υπερβάλλον ποσό εφάπαξ μέσα σε 2 μήνες.

Περνώ τώρα σε δυο σημαντικά έργα υποδομών που είχαμε δεσμευτεί ότι θα υλοποιήσουμε. Το πρώτο είναι η νέα οδική γέφυρα του Ευήνου που είχε καταστραφεί τον Δεκέμβριο του 2021 από ακραία καιρικά φαινόμενα που είχαν πλήξει την Αιτωλοακαρνανία. Αυτή δόθηκε στην κυκλοφορία και τώρα είναι πιο ανθεκτική, δίνοντας οριστική λύση στην επανασύνδεση της παλαιάς εθνικής οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων και στην ομαλή πρόσβαση στους οικισμούς που βρίσκονται στις εκβολές του ποταμού. Το δεύτερο έργο είναι η ηλεκτρική διασύνδεση των νησίδων Ρω και Στρογγύλης με το Καστελόριζο. Χρειάστηκε να αντιμετωπιστούν ιδιαίτερες τεχνικές και άλλης φύσης δυσκολίες λόγω μορφολογίας, γεωγραφικής θέσης, διαθεσιμότητας και απαιτούμενων μέσων κυρίως για την πόντιση των καλωδίων. Το έργο με συνολικό οικονομικό απολογισμό 22 εκ. ευρώ ολοκληρώθηκε με κατεπείγουσες διαδικασίες για λόγους εθνικής σημασίας και προ ημερών -όπως είχαμε υποσχεθεί- εγκαινιάστηκε η λειτουργία του.

Μεγάλα και μικρότερα έργα υποδομής που ξεπάγωσαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια, άρχισαν να παραδίδονται με στόχο τη βελτίωση των υποδομών σε όλη τη χώρα, τη διευκόλυνση και την ασφάλεια των πολιτών. Οι πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί πια να τα γνωρίζει και να ελέγχει την πρόοδό τους μέσα από την καινοτόμα για τα ελληνικά δεδομένα πλατφόρμα erga.gov.gr που σχεδίασε και δημιούργησε η ΓΓ Συντονισμού σε συνεργασία με τα υπουργεία, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους εμπλεκόμενους φορείς. Μέχρι το 2019 η κεντρική διοίκηση δεν είχε τρόπο να γνωρίζει τι γίνεται, πού, πώς χρηματοδοτείται, σε ποιο στάδιο βρίσκεται, πότε θα ολοκληρωθεί, ποιος εκτελεί το έργο. Τώρα πια, όλες αυτές οι πληροφορίες συγκεντρώθηκαν σε μια πολύ φιλική για τον χρήστη πλατφόρμα που συνιστά ταυτόχρονα βήμα διαφάνειας και λογοδοσίας από την πλευρά του κράτους.

«Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» και στο ζήτημα επιτήρησης των παραλιών, αφού από τη Χαλκιδική ξεκίνησαν οι πρώτοι έλεγχοι με drones για να διαπιστωθούν πιθανές παραβάσεις σε υφιστάμενες παραχωρήσεις σε αιγιαλό και παραλίες. Οι πρώτες πτήσεις έγιναν πάνω από τις παραλίες «Πευκοχώρι» και «Πολύχρονο» καθώς αυτές συγκεντρώνουν αυξημένο αριθμό καταγγελιών. Οι καταγραφές από τα drones στάλθηκαν στις αρμόδιες κτηματικές υπηρεσίες για ανάλυση και για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, όπου χρειαστεί. Οι έλεγχοι για την τήρηση της νομιμότητας σε αιγιαλούς και παραλίες θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς το επόμενο διάστημα σε όλη την Ελλάδα.

Κλείνω με τις δύο τεράστιες νίκες του ελληνικού αθλητισμού που μας ενθουσίασαν όλους, ανεξαρτήτως ποια ομάδα υποστηρίζουμε. Να εκφράσω και από εδώ τα θερμά μου συγχαρητήρια -με τη σειρά που κέρδισαν τις μάχες- στον Παναθηναϊκό, ο οποίος με ένα καταπληκτικό παιχνίδι επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας την Euroleague κόντρα στη μεγάλη Ρεάλ! Θερμά συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Conference League! Μία ιστορική επιτυχία, καθώς έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκό τίτλο στο ποδόσφαιρο σε διασυλλογικό επίπεδο! Ήταν επίσης μία άρτια και ασφαλής διοργάνωση, για την οποία αξίζουν συγχαρητήρια και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που μαζί με την αστυνομία περιφρούρησαν αυτήν την ωραία γιορτή του ποδοσφαίρου.

Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, και να σας υπενθυμίσω και πάλι τη σημασία της συμμετοχής σας στις εκλογές σε μία βδομάδα από σήμερα! 9 Ιουνίου ψηφίζουμε όλοι! Και τα ξαναλέμε εδώ με την καθιερωμένη ανασκόπηση σε δύο εβδομάδες.

