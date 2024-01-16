Aπελάθηκε από την Τουρκία ο ισραηλινός ποδοσφαιριστής για το σύνθημά του ενάντια στο τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς.

Η Τουρκία έδιωξε τον Γιεχεσκέλ ο οποίος κατηγορήθηκε για υποκίνηση μίσους.

Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, κινδυνεύει κι άλλος Ισραηλινός ποδοσφαιριστής.

Το τηλεοπτικό δίκτου SHOW TV μετέδωσε: «O ποδοσφαιριστής της Αντάλιασπορ Γιεχέσκελ έκανε μια σκανδαλώδη ενέργεια στο παιχνίδι με την Τραμπζονσπορ. Έδειξε στις κάμερες το αστέρι του Δαυίδ και έστειλε σύνθημα για τις σφαγές που κάνει το Ισραήλ εδώ και 100 ημέρες στη Γάζα. Ο ποδοσφαιριστής πρώτα συνελήφθη και μετά απελάθηκε με απόφαση των αρχών.

» Mετά το γκόλ έδειξε τον καρπό του χέρι του. Στο μπανταρισμένο του χέρι υπήρχε το αστέρι του Δαυίδ , η ημερομηνία της 7ης Οκτωβρίου ημερομηνία της επίθεσης της Χαμάς και οι 100 ημέρες των σφαγών που κάνει το Ισραήλ στη Γάζα. Με την κίνηση του ο Γιεχέσκελ προκάλεσε μεγάλη αντίδραση. Κατηγορήθηκε για υποκίνηση μίσους . Στην απολογία του τόνισε πως δεν είναι υπέρ του πολέμου και πως δεν ενδιαφερεται με την πολιτική».

Πηγή: skai.gr

