Ανοιχτή παραμένει η μάχη του κέντρου ενόψει των ευρωεκλογών

Το πολιτικό κέντρο θα αποτελεί πάντα το «κλειδί» για την εκλογική νίκη. Η σύνθεσή του περιλαμβάνει τους πιο μετριοπαθείς ψηφοφόρους οι οποίοι θεωρείται πιο εύκολο να μετακινηθούν είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά. Η έρευνα της proratα με τίτλο «το αίνιγμα του κέντρου» επιχείρησε να λύσει το μυστήριο για το πώς συμπεριφέρονται αυτή τη στιγμή και με ποια κριτήρια ψηφίζουν οι πολίτες που αυτοποθετούνται στο κέντρο του πολιτικού φάσματος.

Ποιο είναι το βασικό στοιχείο που προκύπτει; Η Νέα Δημοκρατία παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στον πέμπτο χρόνο στην εξουσία διατηρεί την κυριαρχία σε αυτό το χώρο. Το 58% όσων δηλώνουν πως ανήκουν στο πολιτικό κέντρο στήριξαν τη γαλάζια παράταξη στις τελευταίες εκλογές. Το ενδιαφέρον στοιχείο, ωστόσο είναι πως η γαλάζια παράταξη θα έχανε 17 μονάδες από τη συγκεκριμένη κατηγορία ψηφοφόρων αν αύριο στήνονταν νέες κάλπες. Το μεγαλύτερο κομμάτι όσων δεν επιλέγουν πλέον τη σημερινή κυβέρνηση πηγαίνει στους αναποφάσιστους (10%), περίπου το 8% πηγαίνει στο ΠΑΣΟΚ (από 11% το 2023 - 17% σήμερα) και 2% στον ΣΥΡΙΖΑ (από 7% - 9% σήμερα).

Ποιο είναι το συμπέρασμα; Πως η μάχη του κέντρου δεν έχει κριθεί ακόμα. Είναι ένας χώρος ευμετάβλητος και τα ζητήματα των δικαιωμάτων και τα κοινωνικά θέματα τα βλέπουν με μια πιο προοδευτική ματιά. Είναι αυτονόητο πως η σύγκρουση θα κορυφωθεί το επόμενο διάστημα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ προκειμένου να φέρουν κοντά τους τη συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών. Οι κεντρώοι πολίτες αισθάνονται πως το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που τους αντιπροσωπεύει πιο πολύ (19% Νέα Δημοκρατία, 10% ΣΥΡΙΖΑ, 31% ΠΑΣΟΚ).

Το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο αφορά τη συζήτηση που έχει ανοίξει τις τελευταίες ημέρες από τους Κώστα Ζαχαριάδη, Γιάννη Ραγκούση και Θανάση Θεοχαρόπουλο για «μετακόμιση» του ΣΥΡΙΖΑ από την ομάδα της ευρωαριστεράς στους σοσιαλδημοκράτες.

Το 62% των ψηφοφόρων της Κουμουνδούρου θεωρούν πως το κόμμα ανήκει στην κεντροαριστερά και το 10% στο κέντρο. Σύνολο 72%. Στην αριστερά εκτιμούν πως ανήκει μόλις το 28%. Και με δεδομένο πως τα τρία στελέχη έχουν ζητήσει τη διεξαγωγή ακόμα και εσωτερικού δημοψηφίσματος για το συγκεκριμένο θέμα μια μεγάλη συζήτηση αναμένεται να ανοίξει στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης το επόμενο διάστημα.

Όσον αφορά το πιο επίκαιρο θέμα των ημερών, τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές. Σύμφωνα με την έρευνα, το 64% των πολιτών συμφωνεί με το δικαίωμα γάμου των ομόφυλων ζευγαριών.

Διαφωνεί σε ποσοστό 58% με το να υιοθετούν παιδιά. Σε σχέση με το κόμμα που προτιμούν το 59% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, συμφωνεί με τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, έναντι του 38% που διαφωνεί. Για τα υπόλοιπα κόμματα «ναι» στη σύναψη γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου λέει το 94% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και το 75% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Για την τεκνοθεσία τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το 74% των υποστηρικτών της Νέας Δημοκρατίας διαφωνεί και αυτό δείχνει το πιθανό πολιτικό κόστος που μπορεί να έχει η σημερινή πλειοψηφία από τα δεξιά της με την ψήφισή του. Στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ αυτό το ποσοστό μειώνεται στο 19% και στο 55% αντίστοιχα.

