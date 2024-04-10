ΣΥΡΙΖΑ: Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, διοχετεύονται σε λίγους και εκλεκτούς του κ. Μητσοτάκη

«Όταν η Ν.Δ. αυτή την φορά δια του εκπροσώπου της , Ν. Ρωμανού, επιχειρεί να εκθέσει με τις γνωστές διαστρεβλώσεις τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως έκανε σήμερα με αφορμή το γεγονός ότι η Αξιωματική Αντιπολίτευση ψήφισε ‘παρόν' στην Βουλή για το Ταμείο Ανάκαμψης, ας έχει υπόψη του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν έκανε παρά το χρέος του προς την κοινωνία», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Αυτό διότι, όπως τονίζουν, «η κυβέρνηση Μητσοτάκη προχώρησε στην απένταξη κρίσιμων έργων, που είναι εξαιρετικά επείγον να υλοποιηθούν. Ανάμεσα σε αυτά τα αντιπλημμυρικά και τα έργα ανάταξης του σιδηροδρόμου και της συντήρησης των σηράγγων». Επίσης, σημειώνουν, «πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας και διαφορετικών προτεραιοτήτων, όπως έκανε και στον σιδηρόδρομο, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών και Υποδομών που παρέδωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ήταν μελετημένο, υπογεγραμμένο και εγκεκριμένο από τις υπηρεσίες της Ε.Ε.».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ακόμη ότι «από τα 10,6 δισ. ευρώ δανείων που έχουν δοθεί, μόνο το 1,5 δισ. ευρώ έχει πάει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις», ενώ «αντιθέτως ενισχύονται επιχειρήσεις που δεν έχουν πραγματική ανάγκη δανειοδότησης». «Έχουμε δηλαδή σοβαρές ενδείξεις διαπλοκής και πλήρεις αποδείξεις ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, διοχετεύονται σε λίγους και εκλεκτούς του κ. Μητσοτάκη, με αποτέλεσμα - εκτός των άλλων- η χρήση του Ταμείου να μην έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα στην οικονομία της χώρας», προσθέτουν.

Πηγή: skai.gr

