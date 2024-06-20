Προσχηματική χαρακτηρίζει την απόφαση του προέδρου της Βουλής να μην εισαγάγει τις οικονομικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ στην αρμόδια Επιτροπή, ο Στέφανος Κασσελάκης, κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή παραβίαση του Κανονισμού της Βουλής».

«Στην αρχή ήταν τα «λεφτόδεντρα», μετά ήρθε το ΓΛΚ να δικαιώσει την κοστολόγηση των προτάσεών μας για την ακρίβεια και το φορολογικό» αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Τώρα τα νέα «δέντρα», αυτά της αποφυγής της συζήτησης, τα ποτίζει προσχηματικά ο κ. Τασούλας».

Ο κ. Κασσελάκης αναφέρει στη δήλωσή του ότι «οι προτάσεις νόμου που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών συζητούνται στη Βουλή. Με ανοικτά μικρόφωνα. Ωστόσο, θα βρεθούμε να τις παρουσιάσουμε σε όποιον «κήπο» μας ζητηθεί. Καταγγέλλοντας ταυτόχρονα την πρωτοφανή παραβίαση του Κανονισμού της Βουλής και την στρεψόδικη ερμηνεία του Συντάγματος από την κυβέρνηση και τον κ.Τασούλα».

«Η συζήτηση των κηπουρών και των περικοκλάδων δε θα μειώσει την ακρίβεια. Μην κρύβεστε πίσω από άλλους κ. Μητσοτάκη. Φέρτε ΤΩΡΑ στη Βουλή για συζήτηση τις προτάσεις νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια και τη φορολογία» τονίζει ο κ. Κασσελάκης.



Πηγή: skai.gr

