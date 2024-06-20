Γεραπετρίτης σε Αμερικανούς βουλευτές: Η Ελλάδα πόλος σταθερότητας και αξιόπιστος εταίρος

Θέματα διμερούς και διεθνούς ενδιαφέροντος τέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που είχε σήμερα εξαμελής διακομματική αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Στη συνάντηση με την αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Mark Green (Μαρκ Γκρην), Ρεπουμπλικάνο βουλευτή και επικεφαλής της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας του Κογκρέσου, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στο επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, οι οποίες αυτήν την περίοδο βρίσκονται, όπως τόνισε, στο απόγειό τους.

Ανέπτυξε δε τις βασικές θέσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, η οποία είναι πολιτική αρχών και όχι συναλλακτική και εδράζεται στον απόλυτο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, όπως σημείωσε. Με την αφορμή αυτή, τόνισε τη σημασία της προσήλωσης στις κοινές αξίες, όπως η Δημοκρατία, το Κράτος Δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε στα δύο ανοικτά μέτωπα της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής, με τον κ. Γεραπετρίτη να υπογραμμίζει τη σημασία της καταδίκης κάθε μορφής αναθεωρητισμού και της παροχής αλληλεγγύης προς την αμυνόμενη Ουκρανία.

Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στη Γάζα, ο στόχος θα πρέπει να είναι η επίτευξη βιώσιμης εκεχειρίας, διάνοιξης περισσότερων ανθρωπιστικών διαδρόμων και απελευθέρωσης των ομήρων, σημείωσε ο υπουργός και αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάγκη περίθαλψης παιδιών από τη Γάζα. Προϋπόθεση για την οικοδόμηση διαρκούς ειρήνης στην περιοχή, επεσήμανε, είναι η υλοποίηση του οράματος της λύσης των δύο κρατών.

Ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους Αμερικανούς βουλευτές για τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό, προβάλλοντας παράλληλα το ρόλο της Ελλάδας ως ενός αξιόπιστου εταίρου και μίας χώρας που αποτελεί παράγοντα σταθερότητας στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων.

Αναφερόμενος σε ζητήματα ενέργειας, ο κ. Γεραπετρίτης παρουσίασε τα βήματα που έχει κάνει η Ελλάδα προς την ενεργειακή της αυτονομία, τόσο σε επίπεδο υποδομών, όσο και σε επίπεδο διασυνδέσεων με άλλες χώρες, συμβάλλοντας, ουσιαστικά, στην ενεργειακή διαφοροποίηση και ασφάλεια της Ευρώπης.

Τέλος, αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί ειδικά μετά τις ευρωεκλογές.

Σημειώνεται ότι στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Michael Guest (Μάικλ Γκεστ), μέλος της Εσωτερικής Ασφάλειας του Κογκρέσου, ο βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων Alex Mooney ('Αλεξ Μούνεϊ), μέλος της Επιτροπής Οικονομικών Υπηρεσιών, η βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων Debbie Lesko (Ντέμπι Λέσκο), μέλος της Επιτροπής Ενέργειας και Εμπορίου, η Zoe Lofgren (Ζόι Λόφγκρεν), βουλευτής των Δημοκρατικών και μέλος της Επιτροπής Επιστήμης και η βουλευτής των Δημοκρατικών Norma Torres (Νόρμα Τόρρες), μέλος της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων. Τους Αμερικανούς βουλευτές συνόδευε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Γιώργος Τσούνης.

