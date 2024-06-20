Με εκατέρωθεν βολές και ανταλλαγή κατηγοριών συνεχίζεται ο πόλεμος ΣΥΡΙΖΑ και κυβέρνησης για τις οικονομικές προτάσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά την άρνηση του Πρόεδρου της Βουλής να εισαγάγει τις προτάσεις νόμου για συζήτηση και επεξεργασία στην αρμόδια Επιτροπή.

Για απαράδεκτες μεθοδεύσεις κατηγορεί την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, χαρακτηρίζοντας επικοινωνιακό τέχνασμα προς εξυπηρέτηση της Κυβέρνησης την επίκληση από τον Πρόεδρο της Βουλής του άρθρου 73 παρ.3 του Συντάγματος για να μην εισαγάγει τις οικονομικές προτάσεις στην αρμόδια Επιτροπή.

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Φάμελλου:

Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη μεθόδευση του Προέδρου της Βουλής να εμποδίσει τη συζήτηση των προτάσεων νόμου για την ακρίβεια και το φορολογικό που καταθέσαμε στη Βουλή.

Οι διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής είναι σαφείς (άρθρα 85 και επόμενα) και προβλέπουν ρητά τη διαδικασία συζήτησης των προτάσεων νόμων στις αρμόδιες Επιτροπές. Πρόκειται για συνταγματικό δικαίωμα μας ως αντιπολίτευση να ασκούμε νομοθετική πρωτοβουλία.

Για τις προτάσεις νόμου που έχουμε καταθέσει, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει καταθέσει τις εκθέσεις του στις 23.5.2024. Κατά συνέπεια κανένα κώλυμα δεν υφίσταται για να προχωρήσει η διαδικασία της συζήτησης τους στη Βουλή.

Η επίκληση από τον Πρόεδρο της Βουλής του άρθρου 73 παρ.3 του Συντάγματος για να περιορίσει το κοινοβουλευτικό μας δικαίωμα δεν ευσταθεί και αποτελεί ένα ακόμη επικοινωνιακό τέχνασμα προς εξυπηρέτηση της Κυβέρνησης.

Είναι ξεκάθαρο ότι οι προτάσεις νόμου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν εμπίπτουν σε αυτό τον περιορισμό.

Οι μεθοδεύσεις του Προέδρου της Βουλής και της κυβέρνησης δεν πείθουν κανέναν. Σήμερα απέδειξαν ότι φοβούνται να συζητήσουν τις προτάσεις μας γιατί γνωρίζουν ότι είναι τεκμηριωμένες και στοχευμένες. Σήμερα η κυβέρνηση απέδειξε ότι εφευρίσκει αντιθεσμικές προφάσεις για να φυγομαχήσει.

Και είναι εξοργιστικό ότι ο Πρόεδρος της Βουλής επιχείρησε με στρεψόδικα επιχειρήματα να παραπλανήσει τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους της Βουλής.

Ενημερώνουμε τους κ.κ. Μητσοτάκη και Χατζηδάκη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν πρόκειται να υποχωρήσει. Διεκδικούμε και απαιτούμε την εφαρμογή του Κανονισμού της Βουλής και τη συζήτηση των προτάσεων νόμου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ στις επιτροπές της Βουλής. Και θα εξαντλήσουμε κάθε θεσμική πρόβλεψη για να γίνει αυτό. Κι αν η κυβέρνηση επιμείνει στην παραβίαση του Κανονισμού της Βουλής, η Αξιωματική Αντιπολίτευση θα προσέλθει όπου κληθεί, όπως κάνει πάντα, για να αναδείξει και το βάσιμο των επεξεργασμένων προτάσεων μας αλλά και την αντιλαϊκή και άδικη πολιτική της κυβέρνησης υπέρ των ολιγοπωλίων και κατά των νοικοκυριών και της συντριπτική πλειοψηφίας των επιχειρήσεων.





Πηγή: skai.gr

